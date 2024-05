Adolescente nómada paga $10,000 al año para vivir como pasajero de tren las 24 horas del día: ‘Las posibilidades son infinitas’

Está escogiendo su propio camino de tren-tren-tren. Lasse Stolley, de 17 años, está siendo noticia internacional como un “trenógrafo” alemán, viviendo su vida a bordo de un vagón de tren de Deutsche Bahn a cambio de un billete anual ilimitado por aproximadamente $10,000. El adolescente sin hogar viaja en primera clase mientras recorre aproximadamente 600 millas de Alemania y Europa diariamente, según el Daily Mail y Business Insider — durmiendo en trenes nocturnos, desayunando en el vagón restaurante, lavando la ropa en fregaderos y tomando duchas en piscinas públicas y centros comunitarios a lo largo del camino. Stolley comparte su viaje en Deutsche Bahn con sus seguidores en redes sociales. Instagram/Lasse Stolley. “La vida en el tren me da la libertad de elegir a dónde quiero ir en cualquier momento. Desayunar junto al Mar Báltico por la mañana y disfrutar del atardecer en los Alpes por la noche — ¡las posibilidades son infinitas!,” explicó en una publicación reciente en Instagram. En la mayoría de los días Stolley se sienta entre los pasajeros en cabinas con una mesa para trabajar en su computadora portátil. Más tarde, suele estirarse por los asientos con su almohada de cuello y manta de viaje para dormir con la ayuda de auriculares con cancelación de ruido. Desde que comenzó su viaje hace más de un año, también ha hecho paradas para visitar monumentos históricos, hacer senderismo en parques nacionales e incluso ver las auroras boreales en Escandinavia. El programador informático utiliza una aplicación para planificar y seguir su ruta diaria, tomando a menudo trenes de cercanías durante el día y trenes nocturnos de larga distancia durante la noche. Cuando no está trabajando en su computadora portátil, Stolley hace paradas en el norte de Europa para hacer turismo. Instagram/Lasse Stolley. El pase de tren ilimitado de Stolley recientemente lo llevó a Escandinavia. Instagram/Lasse Stolley. Stolley dejó su ciudad natal de Fockbek en el norte de Alemania en 2022 a los 16 años. “Costó mucho convencerlos,” le dijo a Insider sobre la decisión de sus padres de apoyar el estilo de vida poco convencional de su hijo. Después de reducir sus pertenencias a una sola mochila, ¡su rotación de armario ahora incluye sólo cuatro camisetas y dos pantalones! Stolley narra su viaje en redes sociales y en su blog, sirviendo como fuente de experto en todos los aspectos del viaje en Deutsche Bahn. Espera que su notoriedad y conocimiento de las operaciones de tren puedan conseguirle un trabajo más adelante. “Mi deseo sería dar retroalimentación a las empresas de transporte, por ejemplo, Deutsche Bahn o los fabricantes de trenes, y que me pagaran por ello,” afirmó.