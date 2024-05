Sin embargo, tener una operación de este tipo al lado puede convertirse en una molestia, dejándote preguntándote qué acciones se pueden tomar para poner fin a ello.

Si no has podido llegar a un acuerdo amistoso con tu vecino, aquí te mostramos cómo objetar a un alquiler de Airbnb al lado.

¿Cómo puedo evitar que mi vecino alquile su propiedad en Airbnb?

Según los expertos legales de Forsters, es posible evitar que tu vecino alquile su propiedad en Airbnb si el contrato de arrendamiento lo prohíbe, si no cumplen con las normas de planificación local, y si este uso está causando una molestia.

En casos donde el uso de la propiedad va en contra del contrato de arrendamiento, puede ser posible pedir al arrendador que obligue al residente a seguir las normas de uso de la propiedad.

En Londres, también es requerido por ley que aquellos que buscan usar su hogar como un alquiler a corto plazo por un período superior a 90 días al año soliciten permiso de planificación.

En Escocia, se requiere que aquellos que deseen hacer esto obtengan una licencia.

Estas solicitudes pueden ser rechazadas cuando se cree que permitir un alquiler a corto plazo causaría una molestia, problemas de seguridad y afectaría el sentido de comunidad del área.

