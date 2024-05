Países que cortejan a los nómadas digitales corporativos esperan hacer que se queden

“

Los visados de “nómadas digitales” están siendo cada vez más utilizados por los países para atraer trabajadores corporativos remotos, según expertos en impuestos, ya que los gobiernos buscan sobrepujarse en una guerra global por el talento.

Cada vez más países han introducido una forma de visado de nómada digital, permitiendo a una persona vivir en un país y trabajar de forma remota, desde que la pandemia aumentó la demanda de los empleados por “trabajar desde cualquier lugar”.

La noción de un “nómada digital” tendía a sugerir a autónomos viajando por países o trabajando en playas con sus computadoras portátiles.

Pero los nómadas digitales autónomos representan un segmento relativamente pequeño de la comunidad total. Aunque sus números han crecido más del 50 por ciento desde la pandemia, según cifras de MBO Partners, no eran el grupo principal que los gobiernos intentan atraer, según expertos en movilidad global consultados por el FT.

“Irónicamente, el visado de ‘nómada’ no se hace para nómadas”, dijo Gonçalo Hall, CEO de NomadX, una consultora de trabajo remoto, que asesora a los gobiernos sobre cómo lanzar comunidades de nómadas digitales.

“La mayoría de los gobiernos ven los visados de nómadas con la clara intención de atraer trabajadores remotos con la intención de que se queden y se conviertan en residentes permanentes en sus países.”

El número total de nómadas digitales de Estados Unidos alcanzó los 17.3 millones en 2023, según MBO Partners, de los cuales solo 6.6 millones eran autónomos. La encuesta solo rastrea a los estadounidenses, considerados el grupo más grande de nómadas digitales por nacionalidad. Los trabajadores remotos asalariados no están tomando empleos de locales y su actividad de consumo contribuye a la economía de su país anfitrión.

Los países se sumaron al “trend” de los nómadas digitales, pero en realidad los visados “deberían llamarse visados de trabajadores remotos”, dijo Hall.

El mes pasado, Italia se convirtió en el país más reciente en introducir un visado de nómada digital, uniéndose a varios países europeos, incluidos Portugal, Estonia, Grecia, Malta y España, que están tratando de atraer a una fuerza laboral remota global cada vez más creciente.

Pallas Mudist en Enterprise Estonia, una agencia gubernamental, dijo: “El visado de nómada digital de Estonia está diseñado específicamente para atraer no solo a emprendedores y autónomos, sino también a trabajadores remotos asalariados.”

Los visados solo están abiertos a no europeos, con unos 600 emitidos desde el lanzamiento del programa en agosto de 2020. Sin embargo, el gobierno estima que 51.000 nómadas digitales visitaron Estonia en 2023, incluidos europeos que no necesitan visado.

Programas similares también se han introducido en Barbados, Brasil, Cabo Verde, Costa Rica, Mauricio y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Aunque no hay cifras oficiales sobre el número de países que han introducido los visados, los expertos en impuestos señalan fuentes compiladas por nómadas digitales como nomadgirl.co, que dice que ahora hay 58 países que los ofrecen.

Daida Hadzic, experta fiscal de movilidad global en KPMG, dijo que las sociedades que envejecen eran una de las razones por las que los gobiernos buscan atraer empleados corporativos remotos utilizando visados de nómadas digitales. Si dichos empleados se asientan permanentemente en el país, también contribuirán con sus habilidades y trabajo a largo plazo.

“La fuerza motriz detrás de los visados de nómadas digitales es que estos países están compitiendo entre sí por la mano de obra”, dijo.

Giorgia Maffini, experta en impuestos de PwC UK, dijo que los países que ofrecen visados de nómadas digitales tienden a ser “un poco menos competitivos” en la atracción de trabajadores extranjeros, citando a Costa Rica, Croacia e Indonesia como ejemplos.

Steve King, investigador en la consultora de fuerza laboral con sede en Estados Unidos MBO Partners, dijo que los países con programas de visados de nómadas digitales a menudo prefieren empleados asalariados.

“Muchos países ven a los nómadas digitales con trabajos tradicionales como turistas hiperactivos que gastarán dinero localmente, pero no quitarán empleos locales ni serán una carga para los servicios sociales locales”, dijo.

Marta Aguilar, quien vive en España, dijo que pasaba casi la mitad del año viajando por el mundo mientras trabajaba para Coverflex, una empresa de compensación flexible con sede en Portugal.

La empresa no tiene oficinas y los empleados trabajan completamente de forma remota, con un presupuesto de trabajo remoto de 1.000 euros al año.

“No me gusta el invierno. Así que, no he tenido invierno durante dos años. Simplemente lo omití”, dijo Aguilar.

Sin embargo, el sistema impositivo internacional a menudo es difícil de navegar para los trabajadores remotos, ya que las reglas no fueron diseñadas para una fuerza laboral más móvil.

Para las empresas, un riesgo clave cuando los empleados trabajan de forma remota es que el país en el que se encuentran puede considerarse una sucursal de facto del negocio, o “establecimiento permanente” del empleador para fines fiscales. Esto impone requisitos de declaración de impuestos a la empresa y significa que algunos de los beneficios de la empresa podrían estar potencialmente sujetos a impuestos en el país en el que el empleado está trabajando.

Los trabajadores remotos también pueden exponerse a impuestos sobre la renta y la seguridad social sobre ganancias generadas mientras trabajan en el extranjero y potencialmente terminar siendo responsables de impuestos en múltiples lugares, exponiendo también al empleador a responsabilidades.

Varios organismos intergubernamentales, incluida la UE, la OCDE y la ONU, están examinando formas de facilitar las cosas para las empresas y los países. En febrero, el Comité Económico y Social Europeo recomendó que la tributación de los empleados remotos se llevara a cabo en el país de residencia del empleador, con parte de los ingresos fiscales compartidos con el país de residencia del empleado.

Los expertos también advierten que algunos países corren el riesgo de perder ingresos fiscales a medida que los trabajadores se trasladan, especialmente si se mudan a jurisdicciones con impuestos más bajos.

“El problema con, por ejemplo, el Reino Unido es que dependemos tanto de la mano de obra, y nuestro clima no es excelente. [La tendencia hacia un mayor trabajo remoto] podría llevar a que muchas personas vayan, por ejemplo, a Grecia, y socaven nuestra base impositiva”, dijo Grant Wardell-Johnson, líder de política fiscal global en KPMG International.

Estos riesgos se consideran pequeños, por ahora. Estimaciones aproximadas del FMI en 2022 encontraron que el aumento del trabajo remoto reasigna alrededor de 40.000 millones de dólares en ingresos fiscales que los trabajadores pagan a nivel mundial. Esto representa aproximadamente el 1.25 por ciento de la base impositiva global. Los ingresos potenciales perdidos o ganados entre los países se encontraron que eran entre el 0.1 y el 0.2 por ciento del PIB.

Las pequeñas economías emergentes “con tasas impositivas por debajo del promedio y una buena capacidad de trabajo remoto” suelen ser las más beneficiadas por la tendencia, encontró la investigación —subrayando el potencial de ganadores y perdedores fiscales.

Dino Jangra, socio de Crowe, dijo: “En la mayoría de los países, el impuesto sobre el salario es el más importante. Si comienzas a ver a muchas personas abandonando tu país, eso se convierte en un problema”.

Sin embargo, el crecimiento del trabajo remoto se ha desacelerado últimamente. Según MBO, el número de nómadas digitales de EE.UU. aumentó solo un 2 por ciento el año pasado.

“No creo que el concepto de nómada digital haya salido hasta ahora como la gente pensaba. Definitivamente ha habido una ola de ‘vuelvan a la oficina’ sucediendo en todo el mundo”, dijo Jangra.

