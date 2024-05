Las acciones asiáticas aumentan mientras los recortes de tasas vuelven a centrarse, China destaca según Investing.com

Investing.com– La mayoría de las acciones asiáticas subieron el lunes, siguiendo la fortaleza de Wall Street después de que datos débiles de nóminas provocaran un resurgimiento en las expectativas de recorte de tasas, mientras que los mercados chinos regresaron de un largo fin de semana con importantes ganancias.

Sin embargo, los volúmenes de negociación regionales se vieron limitados por los días festivos en Japón y Corea del Sur.

Los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. subieron ligeramente en el comercio asiático después de una sesión fuerte el viernes, con los mercados ahora esperando los discursos de varios funcionarios clave de la Reserva Federal esta semana para obtener más pistas sobre las tasas de interés.

La mayoría de los mercados asiáticos sufrieron importantes pérdidas en abril, ya que

Las acciones chinas regresan con fuerza, a máximos de 7 meses

Los índices de China y subieron un 1.6% y un 1.1%, respectivamente, recuperando ganancias en sus pares después de un largo fin de semana. Ambos índices se encontraban en sus niveles más altos desde principios de octubre, después de iniciar una recuperación sobresaliente en los últimos dos meses.

Los mercados también reaccionaron a las noticias de la semana pasada de que Beijing había flexibilizado las estrictas restricciones de propiedad en el mercado inmobiliario, un movimiento que se espera impulsará el sector golpeado.

Los datos del índice de gerentes de compras privadas mostraron una resistencia continua en el , que ha sido un impulsor clave de la actividad empresarial en el último año.

Las acciones chinas marcaron una fuerte recuperación desde los mínimos de cinco años alcanzados en febrero, en medio de cierto optimismo de que el crecimiento económico se acelerará en el país. Beijing ha mantenido en gran medida sus medidas de estímulo monetario, al tiempo que ha flexibilizado las restricciones en varias industrias para impulsar el crecimiento.

Las ganancias en las acciones del continente ayudaron a impulsar algunas ganancias en el índice de Hong Kong , que enfrentaba resistencia después de entrar en un mercado alcista desde los mínimos de febrero.

Las acciones australianas suben con el enfoque en el RBA

El de Australia subió un 0.6%, siguiendo las ganancias de sus pares estadounidenses y chinos.

Pero el sentimiento hacia Australia se mantenía en vilo antes de una reunión del el martes.

Si bien se espera que el RBA mantenga las tasas sin cambios, los analistas advirtieron sobre una perspectiva más hawkish del banco, especialmente después de que los datos de inflación fueran mucho más altos de lo esperado en el primer trimestre.

Cualquier señal hawkish es probable que tambalee las acciones australianas.

Los mercados asiáticos más amplios estaban en calma debido a los días festivos.

Los futuros del índice de la India apuntaban a una apertura positiva, con el índice listo para recuperarse de las pérdidas del viernes siguiendo las ganancias de sus pares asiáticos.