Acciones y ETFs que podrían beneficiarse de la insaciable necesidad de energía de la IA

Los inversores que buscan la próxima forma de aprovechar el auge de la inteligencia artificial deben considerar algunos de los bloques básicos de la economía, según el Banco de América. Jared Woodard, estratega de inversiones y ETF, dijo en una nota a los clientes la semana pasada que el mercado está subestimando los cambios provocados por la demanda de energía de los programas de IA. “Los ganadores de la ‘primera ronda’ de la nueva demanda tecnológica, como los centros de datos, los hiperscalers y los fabricantes de chips, ya están bien posicionados”, dijo Woodard. “Las inversiones adicionales en esos beneficiarios deben hacerse condicionadas a un camino realista para expandir la oferta de energía. En otras palabras, los grandes nuevos favoritos digitales aún pueden ganar, pero el mundo real puede tener que ganar primero”. El cambio hacia la siguiente ronda puede haber comenzado ya. Las acciones de servicios públicos han comenzado a subir en mayo, con el Fondo del Sector de Servicios Públicos Selectos SPDR (XLU) subiendo un 8% en lo que va del mes. El hecho de que las acciones de servicios públicos sean más baratas que el resto del mercado y hayan tenido un bajo rendimiento durante mucho tiempo ayudó a impulsar el movimiento, pero también parece haber sido un factor la perspectiva de un aumento en la demanda de energía. Las acciones de servicios públicos han aumentado notablemente en mayo. Woodard identificó otros ETF y acciones que podrían beneficiarse del aumento del consumo de energía y la inversión en la red eléctrica. Uno de ellos es el ETF de Estrategia Amplia de Materias Primas Direxion Auspice (COM). Este fondo es más caro que muchos ETF centrados en acciones, con una relación de gastos netos del 0,70%, pero ofrece exposición gestionada activamente a 12 materias primas diferentes, desde la soja hasta el petróleo hasta el cobre. Ha subido aproximadamente un 8% este año. El Banco de América también tiene una calificación de compra para las acciones mineras de Freeport-McMoRan, que ya han subido más del 27% en lo que va del año. “El progreso no es posible sin activos reales. Nuestros estrategas esperan que metales como el cobre caigan en déficits masivos hasta 2026. Los mineros deberían mantener el poder de fijación de precios dada la capacidad limitada después de una década de falta de inversión”, dijo la nota del Banco de América. Las empresas que ayudan a producir fuentes de energía podrían ser otra área en la que encontrar ganadores. El ETF de Servicios Petroleros de VanEck (OIH) es un fondo que Woodard resaltó. Sus principales tenencias incluyen SLB y Halliburton. El uranio podría volverse más importante como fuente de combustible en los próximos años. El Banco de América tiene una visión positiva sobre el ETF Global X Uranium (URA), que ofrece exposición tanto al uranio físico como a los mineros. “El uranio está en su tercer mercado alcista secular ya que la oferta global no puede mantenerse al día con la creciente demanda. Un ‘aumento de potencia’ nuclear del 10% podría agregar 10GW de suministro de energía sin necesidad de nuevas construcciones”, dijo la nota. El URA tiene una relación de gastos netos del 0,69% y ha subido aproximadamente un 18% en lo que va del año. El OIH es más barato, con un 0,35%, y ha subido aproximadamente un 6% en el año. El Banco de América no incluyó un ETF de servicios públicos en la nota, pero la empresa tiene una calificación de compra para Xcel Energy, entre otras acciones. – Información de Michael Bloom de CNBC.