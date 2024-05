El misterio del hombre envuelto en un fraude de oro de mil millones de dólares

Seis semanas después de la muerte de De Guzmán, el sueño del oro de Busang había terminado para todos, dejando a los inversores en desesperación. Bre-X Minerals, valorada en 6 mil millones de dólares canadienses, se redujo a nada. Un informe independiente confirmaría que no había oro en absoluto en el sitio de Busang. Las muestras de rocas fechadas de 1995 a 1997 fueron analizadas y se descubrió que habían sido manipuladas a través de un proceso llamado salting. Fragmentos de oro de otra fuente habían sido esparcidos entre las muestras de roca a través de un salero para falsificar resultados. Casi 30 años después, nadie ha sido responsabilizado por la estafa. Walsh afirmó que no sabía nada al respecto y murió de un derrame cerebral en 1998. En 2007, un juez canadiense determinó que Felderhof no estaba al tanto del fraude y lo declaró no culpable de tráfico de información privilegiada. El geólogo holandés falleció en 2019. Eso nos lleva de vuelta a De Guzmán. ¿Habrá tomado su propia vida para evitar tener que revelar que fue el cerebro del engaño? Sus notas de suicidio generan preocupaciones, dice Wilton. Para el podcast, una prima, una vez eliminada, de Felderhof – Suzanne Felderhof – afirma que había expresado dudas sobre si De Guzmán alguna vez podría haberlas escrito. Las notas mencionan dolencias físicas que, según ella, su pariente nunca había escuchado quejarse. Wilton dice que otra nota de suicidio fue escrita a un gerente financiero de Bre-X Minerals que De Guzmán en realidad no conocía. En ella, se había deletreado incorrectamente el nombre de una de las esposas de De Guzmán. El Dr. Benito Molino era miembro del equipo de investigación filipino contratado por la familia de De Guzmán para examinar la evidencia una vez que se publicaron los informes de autopsia. En las fotografías del cuerpo encontrado en la selva, Molino dice que vio moretones en el cuello y concluyó que De Guzmán había muerto estrangulado. “Cuando estaba muerto, debe haber sido arrojado desde el helicóptero en la selva para que pareciera que se suicidó”, dice Molino al podcast. “En los grandes crímenes, siempre habrá un chivo expiatorio, por lo que no creemos que se identifique al verdadero cerebro”. ¿O acaso el cuerpo ni siquiera era el de De Guzmán? Según las descripciones iniciales, parecería que el individuo había estado muerto por más de cuatro días – el tiempo que tomó para descubrir el cuerpo – dice el antropólogo forense, Dr. Richard Taduran, quien trabajó con Molino. La esposa de De Guzmán, Genie, también dice que los dientes estaban intactos en el cuerpo que se encontró, y sin embargo su esposo tenía dientes postizos. Los registros dentales de De Guzmán nunca han sido publicados por su familia, dice Wilton.