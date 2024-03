¿Dónde están ahora las principales figuras pro-democracia de Hong Kong?

En 2019, Hong Kong se convirtió en la expresión más sorprendente de la ira pública con Beijing en décadas. Los manifestantes irrumpieron en la legislatura y la vandalizaron. Compraron anuncios de página completa en periódicos internacionales criticando al gobierno. Los legisladores arrojaron objetos desagradables en las reuniones para protestar contra proyectos impopulares.

En los años posteriores, China ha emprendido una amplia represión en Hong Kong para aplastar a la oposición. Beijing impuso directamente una ley de seguridad nacional en la ciudad en 2020 que otorgó a las autoridades una poderosa herramienta para arrestar a críticos, incluido un prominente magnate de los medios afín a la democracia.

Así que cuando los legisladores pro-Beijing de Hong Kong aprobaron una nueva ley de seguridad el martes que amplió aún más el poder de las autoridades, la votación fue prácticamente sin oposición. Los activistas y legisladores pro-democracia más vocales ahora están en prisión o en exilio autoimpuesto.

Chow Hang Tung, abogada, en la cárcel

Chow Hang Tung era una abogada de derechos humanos que representaba a otros activistas en juicios por delitos de seguridad nacional, hasta que ella misma fue arrestada en 2021.

Ahora, dice que no tuvo otra opción más que “convertirse en columnista”, escribiendo cartas abiertas desde la cárcel, las cuales son luego publicadas en línea por sus amigos. También ha presentado varias apelaciones legales, escribiendo declaraciones a mano para el tribunal porque no tenía acceso a una computadora ni a internet.

Recientemente, la Sra. Chow ha criticado la nueva legislación de seguridad de Hong Kong, diciendo que los funcionarios estaban tratando de culpar a la turbulencia que ha experimentado a personas comunes y a “fuerzas extranjeras” vagas.

Enfrenta múltiples cargos, incluidos algunos bajo la ley de seguridad nacional de 2020, relacionados con su papel en la organización de una vigilia con velas en conmemoración de las víctimas de la represión de Tiananmen en Beijing en 1989.

Estar en la cárcel no la ha detenido de intentar expresarse. La Sra. Chow ha intentado utilizar sus numerosas apariciones en la corte como plataformas desde las cuales criticar a Beijing, incluso por su represión prolongada de las Madres de Tiananmen, un grupo que representa a las víctimas de la masacre.

Ted Hui, exlegislador, en exilio en Australia

Ted Hui era conocido por ser un legislador confrontativo.

En 2020, arrojó una planta podrida y maloliente al suelo de la cámara legislativa para protestar contra un proyecto de ley que criminalizaba el no mostrar respeto al himno chino. En manifestaciones callejeras, usaba su megáfono para advertir a la policía antidisturbios que no dañaran a los manifestantes; un oficial respondió disparándole gas pimienta en los ojos a Hui.

Hui fue arrestado en 2020 y acusado de asamblea ilegal y otros cargos. Logró huir a Copenhague con la ayuda de dos políticos daneses, y más tarde se reunió con su familia.

Inicialmente, las autoridades congelaron las cuentas bancarias de su familia. Pero más tarde retrocedieron debido a una oleada de críticas, y Hui pudo recuperar los ahorros de su familia.

Hui es uno de alrededor de una docena de destacados activistas prodemocracia a los que las autoridades consideran “fugitivos”. La nueva ley de seguridad ahora prohíbe cualquier intento de ayudar a los “fugitivos” a acceder a sus activos o propiedades.

“Los habitantes de Hong Kong deben esperar que lo que me ha sucedido a mí podría convertirse en una parte de la vida cotidiana para los residentes comunes”, dijo en una entrevista telefónica desde Adelaida, Australia, donde él y su familia se han establecido.

Claudia Mo, veterana legisladora, en la cárcel

Claudia Mo era una de los 47 líderes prodemocracia acusados de “conspiración para cometer subversión” después de participar en una elección primaria no oficial.

Los fiscales citaron entrevistas televisivas y mensajes de WhatsApp con periodistas de The Wall Street Journal y The New York Times como evidencia en su contra. Mo ha estado tras las rejas durante más de tres años y está a la espera de sentencia después de declararse culpable.

Según un exlegislador que visita a Mo en prisión, ella ha estado estudiando francés y enseñando inglés a compañeros detenidos, incluyendo los detalles de figuras retóricas como “dime de qué va” o “estoy feliz como lombriz”.

Mo, experiodista, era conocida como una moderada en el campo prodemocracia. Cuando jóvenes enmascarados asaltaron el Consejo Legislativo con arietes improvisados en 2019, Mo fue una de varios políticos veteranos que instaron a los manifestantes a detenerse.

“Por favor, pregunta si vale la pena”, le dijo a un manifestante. “Piensa en tu madre”.

Jimmy Lai, magnate de los medios, en la cárcel

Jimmy Lai, uno de los críticos más vehementes del Partido Comunista de China, está siendo juzgado por cargos de seguridad nacional.

Durante años, los medios controlados por el estado chino lo han denunciado como un “agente de la C.I.A.” Los fiscales lo han retratado como el maestro conspirador detrás de las protestas de 2019 que sacudieron a Hong Kong. Lai se ha declarado no culpable.

Lai, nacido en el continente y mudado a Hong Kong a los 12 años, hizo fortuna con ropa. Pero después de la masacre de Tiananmen, Lai se convirtió en editor, lanzando el periódico Apple Daily en 1995 que se convirtió en una plataforma para voces prodemocracia.

Después de que Beijing impuso la ley de seguridad de 2020, las autoridades allanaron las oficinas de Apple Daily y arrestaron a Lai. El periódico se vio obligado a cerrar en 2021 después de que varios editores y escritores principales y un ejecutivo superior del grupo mediático de Lai también fueran acusados de “conspiración para colaborar” con fuerzas extranjeras. Esos ex empleados se declararon culpables.

“Creo que en los medios, al proporcionar información, estás entregando libertad”, dijo Lai en una entrevista en 2020 con The Times.

Nathan Law, activista, en exilio en Londres

Nathan Law fue un líder estudiantil en las protestas de 2014 conocidas como el Movimiento de los Paraguas, que pedía elecciones más libres. Más tarde se convirtió en el legislador más joven elegido de la ciudad a los 23 años, pero fue descalificado rápidamente.

Y en 2017, fue encarcelado por cargos de incitación en las protestas callejeras de 2014, junto con Joshua Wong, otro líder de protestas y una cara prominente de las manifestaciones dirigidas por estudiantes. Wong ha cumplido varias sentencias de prisión relacionadas con protestas y actualmente está bajo custodia mientras espera sentencia en un caso de seguridad nacional separado.

Law se escapó de Hong Kong poco antes de la aprobación de la ley de seguridad y le fue concedido asilo en Gran Bretaña en 2021.

Ahora es uno de los activistas jóvenes de Hong Kong más prominentes en el extranjero, testificando frecuentemente ante legisladores estadounidenses y europeos.

Recientemente, organizó Hong Kong March, un festival cultural de un mes que incluyó proyecciones de películas, clases de caligrafía y ferias en varias ciudades de Inglaterra. Es el fundador de Hong Kong Umbrella Community, una organización sin fines de lucro centrada en la diáspora de Hong Kong.

“Creo que tener ese trabajo cultural independiente es crucial para preservar nuestra identidad, historia y sensación de comunidad”, dijo en una entrevista telefónica. “Aunque estemos inevitablemente menos conectados con el de Hong Kong, al menos podemos estar más conectados con el del extranjero”.

Anna Kwok, activista, en exilio en Washington, D.C.

Anna Kwok, una activista de Hong Kong con sede en Washington, es una de los 13 disidentes en el extranjero a los que el gobierno de Hong Kong ha apuntado con recompensas de alrededor de $130,000 y prometió perseguir “de por vida”. (Los demás incluyen a Law y Hui).

Ayudó a los manifestantes en 2019 desde lejos, recaudando cientos de miles de dólares de forma anónima como parte de una campaña de financiación colectiva para pagar anuncios en la primera página de periódicos criticando al gobierno.

Más tarde se convirtió en directora ejecutiva del Consejo de Democracia de Hong Kong y urgió al gobierno de EE. UU. a prohibir que John Lee, líder de Hong Kong, asistiera a la reunión de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco en noviembre. Viajó a la cumbre para protestar contra la asistencia de Xi Jinping, líder de China.

En una entrevista telefónica, Kwok dijo que estaba desanimada porque la nueva ley de seguridad se había aprobado sin objeción o protesta. Se preocupaba de que las generaciones futuras pudieran olvidar que muchos de los residentes de la ciudad habían luchado arduamente por la democracia.

“No importa cuán poco libre sea el ambiente, aún podemos mantener libres nuestras mentes”, dijo. “Y esa es la libertad que debemos preservar”.