CVD Equipment Corporation informa los resultados del primer trimestre del año fiscal 2024 Por Investing.com.

La Corporación CVD Equipment (CVD), un importante proveedor de sistemas de deposición química de vapores, anunció sus resultados financieros para el primer trimestre del año fiscal 2024. La compañía informó una disminución significativa en los ingresos en comparación con el mismo período del año anterior, con ingresos del primer trimestre por un total de $4.9 millones, una caída del 43% desde los $8.7 millones en el primer trimestre de 2023. A pesar de la disminución, la empresa aseguró varios pedidos clave, incluyendo un pedido estratégico para su sistema PVT200 y un pedido de varios sistemas por un valor de $10 millones para su sistema de recubrimiento CVD de carburo de silicio. Esto resultó en un aumento en el backlog de $18.4 millones a fin de año a $27.1 millones a finales de marzo de 2024.

Aspectos clave

Los ingresos del primer trimestre de 2024 fueron de $4.9 millones, una disminución del 43% de los ingresos del primer trimestre de 2023.La compañía recibió pedidos estratégicos, incluyendo un nuevo pedido del sistema PVT200 y un pedido de varios sistemas de recubrimiento CVD de carburo de silicio por $10 millones.El backlog aumentó a $27.1 millones, en comparación con los $18.4 millones a finales del año anterior.El margen de beneficio bruto disminuyó al 17.5%, desde el 28% en el primer trimestre de 2023.La pérdida operativa aumentó a $1.6 millones, en comparación con una pérdida de $0.2 millones en el mismo período del año pasado.La pérdida neta del trimestre fue de $1.5 millones o $0.22 por acción.

Perspectivas de la empresa

CVD anticipa que los pedidos estratégicos contribuirán positivamente a los ingresos futuros.La compañía sigue enfocada en lograr la rentabilidad y gestionar los costos de manera efectiva.CVD se mantiene cautelosamente optimista sobre la construcción de su éxito y el retorno a la rentabilidad constante.

Aspectos negativos

Los ingresos y el margen de beneficio bruto experimentaron disminuciones significativas en comparación con el mismo período del año anterior.Las pérdidas operativas y netas aumentaron, reflejando desafíos para mantener la rentabilidad.

Aspectos positivos

La compañía aseguró nuevos pedidos significativos, lo que indica posibles futuras corrientes de ingresos.El aumento en el backlog sugiere una creciente demanda de los productos de CVD.

Desafíos

Los ingresos no alcanzaron las cifras del año anterior.El margen de beneficio bruto y la rentabilidad general disminuyeron.

Aspectos destacados de la sesión de preguntas y respuestas

El pedido de $10 millones se reconocerá con el tiempo, con ingresos que se esperan realizar a finales de 2024.Sevicios de PVT200 se reconocerán al momento del envío, previsto para más adelante en 2024.La compañía redujo los gastos generales y administrativos y planea mantener los niveles actuales.La inversión en I+D sigue siendo una prioridad, con una inversión significativa que continúa a pesar del trimestre complicado.

El equipo directivo de CVD Equipment Corporation expresó su compromiso de navegar por las incertidumbres económicas y geopolíticas actuales, centrándose en el crecimiento estratégico y la rentabilidad. No se proporcionó el símbolo bursátil de la compañía en el resumen.

Consejos de InvestingPro

Los resultados del primer trimestre de 2024 de CVD Equipment Corporation han demostrado algunos desafíos financieros, con una notable disminución en los ingresos y la rentabilidad. La plataforma InvestingPro proporciona información adicional que podría ayudar a los inversores a comprender la salud financiera actual de la empresa y su posible desempeño futuro.

La capitalización de mercado de CVD Equipment Corporation es de $30.03 millones, lo que refleja la valoración de la empresa en el mercado. A pesar de asegurar pedidos clave, las acciones de la empresa han experimentado una disminución significativa, con un retorno total del precio a la baja del -8.9% en una semana. Esto podría ser indicativo del sentimiento de los inversores tras la disminución reportada en los ingresos y las métricas de rentabilidad.

Un dato relevante de InvestingPro es que CVD tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que es un signo positivo de la liquidez y la estabilidad financiera de la compañía. Además, los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere que tiene la capacidad de cumplir con sus compromisos financieros inmediatos.

Sin embargo, los desafíos son evidentes ya que la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses, con una relación P/E negativa de -5.92 y una relación P/E ajustada para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 en -5.58. El margen de beneficio bruto se sitúa en 17.19%, reforzando las cifras reportadas en el artículo y destacando la lucha de la compañía con la rentabilidad.

Los inversores que busquen una exploración más profunda de las finanzas de CVD y más información estratégica pueden encontrar más consejos de InvestingPro en la plataforma. Con el uso del código de cupón exclusivo PRONEWS24, los inversores pueden obtener un descuento adicional del 10% en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, obteniendo acceso a un total de 6 consejos de InvestingPro para CVD Equipment Corporation, que podrían guiar las decisiones de inversión.

Transcripción completa – CVD Equipment Corp (CVV) Q1 2024:

Operador: Saludos y gracias por esperar. Bienvenidos a la conferencia de ganancias del primer trimestre del año fiscal 2024 de CVD Equipment Corporation. Como recordatorio, esta conferencia está siendo grabada. Comenzaremos con algunas declaraciones preparadas seguidas de una sesión de preguntas y respuestas. Presentando en la llamada hoy estará Emmanuel Lakios, Presidente y CEO y miembro de la Junta Directiva de CVD; y Richard Catalano, Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero. Hemos publicado nuestro comunicado de prensa de ganancias y la información para reproducir la llamada en la sección de Relaciones con Inversores de nuestro sitio web, www.cvdequipment.com. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que muchos de los comentarios hechos en la llamada de hoy contienen declaraciones a futuro, incluidas aquellas relacionadas con el rendimiento financiero futuro, el crecimiento del mercado, el mercado total disponible, la demanda de nuestros productos y las condiciones comerciales generales y la perspectiva. Estas declaraciones a futuro se basan en ciertas suposiciones, expectativas y proyecciones y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres descritos en nuestro comunicado de prensa y en nuestras presentaciones ante la SEC, incluida, entre otras cosas, las secciones de Factores de Riesgo del informe 10-K de la compañía para el año que terminó el 31 de diciembre de 2023. Los resultados reales pueden diferir materialmente de lo descrito durante esta llamada. Además, todas las declaraciones a futuro se hacen a partir de hoy, y no asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración a futuro en función de nuevas circunstancias o expectativas revisadas. Ahora me gustaría pasar la llamada a Emmanuel Lakios.

Emmanuel Lakios: Operador, gracias, y buenas tardes a todos. Gracias a todos por unirse hoy para discutir nuestros resultados financieros del primer trimestre de 2024 y otros desarrollos importantes de la empresa e información pertinente relacionada con nuestro negocio. Sus comentarios son importantes para nosotros, y esperamos sus preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Los resultados del primer trimestre de 2024 reflejan nuestros esfuerzos por seguir enfocándonos en todo lo que hacemos y en quienes servimos. Nuestro enfoque sigue siendo en nuestros mercados de clientes, nuestros empleados, nuestros accionistas y la búsqueda de crecimiento y retorno a la rentabilidad constante. Como mencionamos en nuestro comunicado de prensa de fin de año, comenzamos el 2024 con varios pedidos clave durante el primer trimestre. Específicamente, esto incluyó un pedido estratégico para nuestro sistema PVT200 de un nuevo cliente, marcando un hito importante para nuestro sistema de crecimiento de cristales de carburo de silicio. El cliente de PVT200 planea evaluar nuestro equipo para posibles pedidos adicionales. Además, recibimos un pedido de múltiples sistemas para nuestro sistema de recubrimiento CVD de carburo de silicio para el mercado industrial por aproximadamente $10 millones. El desempeño del pedido del primer trimestre resultó en un aumento en el backlog de $18.4 millones a fin de año a $27.1 millones al 31 de marzo de 2024. Estamos alentados por estos pedidos y continuaremos financiando tanto la investigación como las actividades de desarrollo, ventas y marketing, incluida la interacción directa con múltiples clientes potenciales, altamente enfocados en penetrar en las oportunidades clave del mercado. Me gustaría pasar la llamada a nuestro CFO, Richard Catalano, quien proporcionará una descripción general de nuestros resultados financieros del primer trimestre.

Richard Catalano: Gracias, Manny, y buenas tardes. Nuestros ingresos para el primer trimestre fueron de $4.9 millones. Esto se compara con los $8.7 millones del primer trimestre de 2023. Esta es una disminución de $3.8 millones o un 43%. La disminución en los ingresos en comparación con el período del año anterior se debió principalmente a una disminución de $2.9 millones en los ingresos de nuestro segmento de Equipos de CVD, una disminución de $0.4 millones en los ingresos de nuestro segmento SDC, y una disminución de $0.6 millones del segmento de Materiales de CVD, debido a la disposición de Tantaline en mayo de 2023 y la finalización de las operaciones de MesoScribe. La disminución de los ingresos de Equipos de CVD en el período fue principalmente el resultado de los ingresos asociados con nuestros sistemas PVT150 en el período anterior, en comparación con la ausencia de tales ingresos en el período actual. Si bien los ingresos del segmento SDC fueron un 16% más bajos que en el primer trimestre de 2023, fueron $0.6 millones o un 44% más altos que en el cuarto trimestre del ’23 debido a un aumento de la demanda de los sistemas de suministro de gas y productos químicos de SDC. El beneficio bruto de los tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2024 fue de $0.9 millones, con un margen de beneficio bruto del 17.5%. Esto se compara con un beneficio bruto de $2.4 millones y un margen de beneficio bruto del 28% para los tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2023. La disminución en el beneficio bruto de $1.6 millones fue principalmente el resultado de margenes de beneficio bruto más bajos en contratos en curso, en comparación con el primer trimestre de 2023, que se beneficiaron de contratos con margenes más altos. La pérdida operativa para el primer trimestre de 2024 fue de $1.6 millones, en comparación con una pérdida operativa de $0.2 millones en el primer trimestre de ’23. Este aumento en la pérdida operativa se debió al menor margen de beneficio bruto de $1.6 millones que fue parcialmente compensado por costos de personal más bajos de una reducción de nuestra fuerza laboral en enero de 2024 y también por la menor acumulación de bonos. Después de los ingresos netos, que consisten principalmente en ingresos por intereses, nuestra pérdida neta para el primer trimestre fue de $1.5 millones o $0.22 por acción tanto en básicas como diluidas. Esto se compara con una pérdida neta para el primer trimestre de 2023 de $40,000 o $0.01 por acción tanto en básicas como diluidas. En cuanto a nuestro balance, nuestro efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de marzo de 2024, fue de $11.9 millones, en comparación con $14 millones al 31 de diciembre de 2023. Esta disminución en efectivo se debió principalmente a la pérdida neta de $1.5 millones, un aumento en los activos de contrato de $1.1 millones, un aumento en cuentas por cobrar de $1.1 millones, así como un aumento en inventarios de $0.5 millones. Esto fue compensado por un aumento en los pasivos de contrato de $1.1 millones. Y también tenemos conceptos no monetarios de $0.4 millones, principalmente depreciación y compensación basada en acciones. Nuestro capital de trabajo al 31 de marzo de 2024 es de $13.1 millones. En comparación con los $14.3 millones al 31 de diciembre de 2023. No podemos predecir el impacto que las incertidumbres económicas y geopolíticas actuales tendrán en nuestra posición financiera y en los futuros resultados de nuestras operaciones y flujos de efectivo. Nuestro regreso a la rentabilidad depende, entre otras cosas, de la recepción de nuevos pedidos de equipos, nuestra capacidad para mitigar el impacto de las interrupciones en la cadena de suministro y las presiones inflacionarias, así como de la gestión de los gastos de capital y los gastos operativos planificados. Además, históricamente nuestras ventas y pedidos han fluctuado basadas en cambios en la tasa de pedidos, así como en otros factores en nuestro proceso de fabricación que impactan el momento del reconocimiento de los ingresos. En consecuencia, los pedidos recibidos de los clientes y los ingresos reconocidos pueden fluctuar de un trimestre a otro. Después de considerar todos estos factores, creemos que nuestro efectivo y equivalentes de efectivo y nuestro flujo de efectivo proyectado de las operaciones serán suficientes para satisfacer nuestros requisitos de capital de trabajo y de inversiones de capital durante los próximos 12 meses. Continuaremos evaluando la demanda de nuestros productos, evaluando nuestras operaciones y tomando medidas según sea necesario para mantener nuestro efectivo operativo para respaldar nuestras necesidades de capital de trabajo. Ahora quiero dárselo de nuevo a Manny.

Emmanuel Lakios: Rich, gracias por tu presentación. En resumen, los resultados del primer trimestre de 2023 reflejan nuestros esfuerzos por seguir centrándonos en todo lo que hacemos y en quienes servimos. Nuestro enfoque sigue siendo en nuestros mercados de clientes, nuestros empleados, nuestros accionistas y la búsqueda de crecimiento y retorno a la rentabilidad constante. Esperamos continuar construyendo sobre nuestro éxito en el próximo año y seguimos siendo cautelosamente optimistas. Sus comentarios y preguntas son importantes para nosotros. Con el cierre de la presentación, me gustaría abrir el piso a sus preguntas.

Operador: Gracias. Ahora estaremos llevando a cabo una sesión de preguntas y respuestas. [Instrucciones del Operador] Nuestra primera pregunta viene de la línea de Brett Reiss con Janney Montgomery Scott. Por favor, continúe con su pregunta.

Brett Reiss: Hola, Manny. Hola, Richard. ¿Cómo están?

Emmanuel Lakios: Hola, Brett. ¿Cómo estás?

Richard Catalano: Hola, Brett.

Brett Reiss: Bien. El backlog aumentó muy bien. El pedido de protección de recubrimiento de carburo de silicio de $10 millones e incluso el nuevo pedido de $3.6 millones de PVT200, asumo que utilizaron algún tipo de método de porcentaje de finalización para reconocer ingresos. ¿Saben cómo será la cadencia de reconocimiento de los ingresos de esos dos pedidos durante el resto del año?

Emmanuel Lakios: En primer lugar, Brett, creo que una aclaración a la discusión. La pregunta sobre el pedido de $10 millones por varios sistemas para el sistema de recubrimiento industrial de carburo de silicio, es correcta. El sistema PVT fue para un solo PVT. Creo que mencionaste que era de $3.6 millones o $3.7 millones, eso no es correcto.

Brett Reiss: Bien. Entonces es de un monto mayor, ¿verdad?

Richard Catalano: Solo para