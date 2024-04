Robbins Geller Rudman & Dowd LLP anuncia que los inversores de Perion Network Ltd. con pérdidas sustanciales tienen la oportunidad de liderar una demanda colectiva por parte de Investing.com.

SAN DIEGO, 21 de abril de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – Robbins Geller Rudman & Dowd LLP anuncia que los compradores o adquirientes de acciones comunes de Perion Network Ltd. (NASDAQ: NASDAQ:) entre el 9 de febrero de 2021 y el 5 de abril de 2024, ambos fechas inclusive (el Período de Clase), tienen hasta el 17 de junio de 2024 para buscar ser nombrados como demandantes principales del la demanda colectiva de Perion Network. Titulada Beisner contra Perion Network Ltd., No. 24-cv-02860 (S.D.N.Y.), la demanda colectiva de Perion Network acusa a Perion Network y a ciertos de los principales ejecutivos actuales y anteriores de Perion Network de violaciones de la Ley de Bolsa de 1934.

Si sufrió pérdidas substanciales y desea ser el demandante principal de la demanda colectiva de Perion Network, proporcione su información aquí:

https://www.rgrdlaw.com/cases-perion-network-ltd-class-action-lawsuit-peri.html

También puede contactar a los abogados J.C. Sanchez o Jennifer N. Caringal de Robbins Geller llamando al 800/449-4900 o por correo electrónico a [email protected]. Las mociones del demandante principal para la demanda colectiva de Perion Network deben presentarse ante el tribunal a más tardar el 17 de junio de 2024.

ACUSACIONES DEL CASO: Perion Network es una empresa tecnológica global que brinda soluciones de publicidad digital a marcas, agencias y editores.

La demanda colectiva de Perion Network alega que durante el Período de Clase, los demandados hicieron afirmaciones falsas y/o engañosas y/o no revelaron que: (i) El negocio de publicidad en buscadores de Perion Network no era un motor de crecimiento confiable y significativo y de hecho estaba en declive; (ii) La relación a largo plazo de Perion Network con Microsoft (NASDAQ:) y el acuerdo de servicios de búsqueda no proporcionaría estabilidad al negocio de publicidad en buscadores de Perion Network; (iii) Existía un mayor riesgo de que Microsoft actuara unilateralmente para cambiar su precio y mecanismos de publicidad en detrimento de Perion Network mientras existiera el acuerdo de servicios de búsqueda; y (iv) La tecnología de IA de Perion Network y la inversión de Microsoft en ChatGPT no protegería ni haría crecer los ingresos de publicidad en buscadores de Perion Network.

La demanda colectiva de Perion Network también alega que el 8 de abril de 2024, Perion Network reveló que [e]n el primer trimestre de 2024, Perion [Network] experimentó un descenso en la actividad de publicidad en buscadores, atribuible a cambios en el precio y mecanismos de publicidad implementados por Microsoft Bing en su mercado de Distribución de Búsqueda. La demanda también alega que Perion Network también reveló que para todo el año 2024, ahora espera ingresos en el rango de $590 millones a $610 millones, por debajo del rango de orientación previo de $860 a $880 millones que Perion Network dio el 7 de febrero de 2024. Ante esta noticia, el precio de las acciones comunes de Perion Network cayó casi un 41%, según la demanda.

EL PROCESO DEL DEMANDANTE PRINCIPAL: La Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 permite a cualquier inversionista que haya comprado o adquirido acciones comunes de Perion Network durante el Período de Clase buscar ser nombrado como demandante principal en la demanda colectiva de Perion Network. Un demandante principal es generalmente el solicitante con el mayor interés financiero en la indemnización buscada por la posible clase que también es representativo y adecuado de la posible clase. Un demandante principal actúa en nombre de todos los demás miembros de la clase en la dirección de la demanda colectiva de Perion Network. El demandante principal puede seleccionar un bufete de abogados de su elección para litigar la demanda colectiva de Perion Network. La capacidad de un inversor para participar en futuras recuperaciones potenciales no depende de servir como demandante principal de la demanda colectiva de Perion Network.

SOBRE ROBBINS GELLER: Robbins Geller es una de las firmas líderes en demandas colectivas complejas que representan a demandantes en casos de fraude de valores. La firma ocupa el primer lugar en el informe más reciente de ISS Securities Class Action Services Top 50 Report por recuperar más de $1.75 mil millones para inversores en 2022, siendo el tercer año consecutivo en que Robbins Geller encabeza la lista. Y en esos tres años solamente, Robbins Geller recuperó casi $5.3 mil millones para inversores, más del doble de la cantidad recuperada por cualquier otra firma de demandantes. Con 200 abogados en 10 oficinas, Robbins Geller es una de las firmas de demandantes más grandes del mundo y los abogados de la firma han obtenido muchas de las mayores recuperaciones en demandas colectivas de valores en la historia, incluida la recuperación de demanda colectiva de valores más grande de la historia, $7.2 mil millones, en In re Enron Corp. Sec. Litig. Por favor, visite la siguiente página para obtener más información:

https://www.rgrdlaw.com/services-litigation-securities-fraud.html

Publicidad de abogados.

Resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Los servicios pueden ser realizados por abogados en cualquiera de nuestras oficinas.

Contacto:

Robbins Geller Rudman & Dowd LLP

J.C. Sanchez, Jennifer N. Caringal

655 W. Broadway, Suite 1900, San Diego, CA 92101

800-449-4900

[email protected]