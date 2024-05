Riesgo de tus datos de tarjeta de crédito y otra información personal si respondes a este falso correo electrónico de Netflix.

“Una de las razones por las que tantas víctimas son separadas de su dinero debido a estafas en línea es que los estafadores hacen un gran trabajo manipulando las emociones de las víctimas. Es posible que hayas sido parte de una expedición de phishing que utiliza correos electrónicos que parecen provenir de una empresa conocida con la que posiblemente hagas negocios. Estos correos electrónicos son falsos e intentan que entregues datos personales que pueden ser utilizados para eliminar tus cuentas en línea.

Pero se necesita más que un correo electrónico ingeniosamente diseñado que incluya el logotipo de tu empresa de telefonía para estafarte. El correo electrónico tiene que lograr que actúes y hagas clic en un enlace, por lo que puede decir algo que te asuste para que tomes acción de inmediato. Una estafa utiliza un correo electrónico de phishing de tu banco pidiéndote si una compra grande realizada con tu tarjeta de crédito es válida. Los estafadores saben que no es una solicitud legítima, por lo que redactan el mensaje para pedirte que hagas clic en un enlace si la transacción no es tuya.

Trata de no dejar que tus emociones te dominen al recibir un correo electrónico de phishing. La víctima, preocupada por ser estafada, naturalmente hace clic en el enlace y es dirigida a una página donde se le pide información de cuenta, incluido un PIN o contraseña, número de seguro social y otros datos personales. La clave de todo el ataque es asustar tanto a la víctima sobre la pérdida de un servicio importante o una cantidad tan grande de dinero que en lugar de usar el sentido común, la víctima actúe emocionalmente, lo que típicamente resulta en que haga lo incorrecto.

Según 9to5Mac, la campaña de phishing más reciente utiliza un correo electrónico que el estafador envía al azar con la esperanza de que sea recibido por consumidores con cuentas de Netflix. Con la intención de jugar con las emociones de la víctima, bajo el emblema de Netflix, el correo electrónico dice: “¡Tu membresía ha expirado!” Para aquellos que utilizan frecuentemente Netflix para su entretenimiento en streaming, esto podría ser alarmante. Debajo del icónico logo de “N” de la plataforma, el mensaje continúa. “Estimado cliente, tu cuenta de Netflix ha expirado.”

El mensaje continúa diciendo: “Pero como parte de nuestro programa de fidelización, ahora puedes extenderla por 90 días de forma gratuita.” El estafador quiere que presiones el botón rojo debajo del texto que dice “Extender de forma gratuita”. Una vez que se abre la siguiente página, probablemente se te pedirá que entregues algunos de tus datos personales. ¡NO LO HAGAS! Aunque el botón dice “Extender de forma gratuita”, justo debajo menciona que se requieren tus datos de tarjeta de crédito para obtener los 90 días gratis.

Netflix afirma que nunca pedirá información de tarjeta de crédito, cuenta bancaria o contraseña de Netflix en un correo electrónico o mensaje de texto. Una de las formas de detectar una estafa es buscar errores gramaticales y ortográficos. No hay grandes problemas en ese sentido con el correo electrónico de Netflix. Por otro lado, si te ofrecen una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, probablemente no sea una oferta legítima. Y obtener tres meses de Netflix de forma gratuita es definitivamente una oferta que es demasiado buena para ser verdad. No dejes que el descargo de responsabilidad al final del correo electrónico afirmando que el mensaje no es una estafa te convenza de que es legítimo.

El nombre de dominio no incluía en absoluto el nombre de Netflix, lo cual es una señal de alerta importante. Mi esposa recibió el correo electrónico dos veces y lo eliminó en ambas ocasiones. Y eso es exactamente lo que también deberías hacer si recibes el correo electrónico.

Por su parte, Netflix dice que nunca te pedirá que compartas información personal a través de un correo electrónico o mensaje de texto, incluidos: Números de tarjeta de crédito o débito, detalles de cuenta bancaria, contraseñas de Netflix.

Si ya has compartido información con el estafador, cambia inmediatamente las contraseñas de tus aplicaciones financieras y llama lo antes posible a las entidades financieras con las que trabajas. También cambia tu contraseña de Netflix. Si recibes un mensaje de texto o correo electrónico que está tratando de hacerse pasar como si proviniera de Netflix, toma una captura de pantalla y envíala a Netflix por correo electrónico a [email protected] e indica la fecha y hora en que recibiste el correo electrónico.”