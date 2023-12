Snapchat Mi IA vs. ChatGPT

Comparación de Snapchat My AI vs. ChatGPT

No hace mucho tiempo, Snapchat lanzó su chatbot My AI al público, y ha estado en los titulares desde entonces. Mientras que este chatbot se basa en ChatGPT, logra ser su propia entidad. Entonces, ¿cómo se compara My AI con ChatGPT? Aquí tienes una comparación entre estos chatbots para ver cuál merece tu atención.

Si estás buscando más comparaciones, también tenemos una entre Google Bard y Bing AI. Se adentra en lo que hace que estos chatbots sean diferentes y similares. También, tenemos Por qué Google Bard y Bing AI no son alternativas adecuadas a ChatGPT. Puedes leer eso aquí.

Snapchat My AI vs. ChatGPT: Velocidad

Cuando se trata de velocidad, My AI es la ganadora aquí. ChatGPT ha sido superada por varios otros chatbots, incluido Google Bard. Cuando escribes una consulta, verás a ChatGPT escribir cada una de las palabras una por una, y el proceso es lento. En el caso de My AI, la respuesta aparece de una vez.

Para respuestas más largas, verás a My AI dudar por un momento antes de que aparezca la respuesta. Incluso cuando necesita generar respuestas más largas, no toma más de unos 10 segundos. El chatbot de Snapchat está destinado a representar a una persona que chatea contigo, por lo que sería extraño ver todas las palabras escritas una por una en My AI.

Snapchat My AI vs. ChatGPT: Habilidades de conversación

My AI y ChatGPT pueden ser similares, pero el primero tiene mejores habilidades sociales. ChatGPT está diseñado para entregar resultados en un tono familiar y humanístico. Se esfuerza por hacer esto, pero, como te puedes imaginar, chatear es la especialidad de My AI.

ChatGPT es un poco más rápido para cortar una conversación que My AI. Inicié una conversación en ambos chatbots con “Hoy fue un gran día”. Ambos bots preguntaron cómo fue genial y, después de responder que “comí helado con mi amigo”, ChatGPT mencionó que estuvo genial pero pidió pasar al siguiente tema. En el caso de My AI, preguntó qué sabor obtuvimos. Estaba más ansioso por progresar la conversación.

Hay otra diferencia en las habilidades de conversación de estos chatbots. ChatGPT realmente se empeña en brindar consejos con todas sus respuestas. Esto lleva a respuestas que se sienten bastante infladas. Escribí “Estoy aprendiendo a coser” en ambos chatbots. My AI respondió con “¡Eso suena como un pasatiempo divertido y creativo! Puedes hacer todo tipo de cosas geniales con la costura, como ropa, bolsas y decoración para el hogar”.

En el caso de ChatGPT, dio una larga lista de consejos como si los hubiera pedido. Eso no es algo malo, pero solo muestra que es más probable que tengas una conversación animada con My AI.

Snapchat My AI vs. ChatGPT: Información

Así que, ChatGPT no es precisamente una persona sociable, pero destaca en ser un erudito. Si estás buscando conocimientos enciclopédicos, entonces ChatGPT es el ganador. Ambos chatbots pueden darte información a preguntas que hagas, pero ChatGPT va más allá.

Es mucho mejor dándote respuestas más detalladas y ricas en información. Cuando pregunté a ambos chatbots por qué el cielo es azul, My AI lo resumió en 12 palabras. ChatGPT me dio varios párrafos completos. Cuando pregunté por qué la menta hace que tu boca esté fría, sucedió algo similar.

ChatGPT proporciona más contexto y a veces incluirá personas relevantes para el tema en sus explicaciones. Las respuestas de My AI son más concisas. Es como la diferencia entre buscar la definición de una palabra en el diccionario y simplemente preguntarle a tu hermano mayor.

Snapchat My AI vs. ChatGPT: Consejos

La historia es la misma cuando se trata de dar consejos. Nuevamente, si le pides consejo a My AI sobre cualquier tema, te dará una respuesta breve, dulce y al punto. Obtendrás un breve párrafo que se lee de manera muy conversacional.

En cuanto a la respuesta de ChatGPT, es mucho más detallada y académica. Obtendrás un párrafo introductorio, una lista de consejos/pasos y un párrafo de cierre. ChatGPT quiere cubrir todas las bases al dar consejos.

Snapchat My AI vs. ChatGPT: Contenido escrito

Una de las características más destacadas de los chatbots modernos es la capacidad de generar contenido escrito. Ambos chatbots pueden hacer esto. Hay una gran diferencia en las capacidades entre ChatGPT y Google Bard/Bing AI, pero no tanto con My AI. De hecho, ChatGPT y My AI están bastante parejos.

Puedes usar ambos chatbots para generar todo tipo de contenido como historias, elogios fúnebres, guiones, código, artículos, reseñas, poemas, letras de canciones y otros tipos de contenido escrito. No solo pueden producir este contenido, sino que pueden hacerlo con un alto nivel de competencia. Si buscas generar contenido escrito, entonces no te decepcionarán ninguno de estos chatbots.

Snapchat My AI vs. ChatGPT: Funciones

Aquí es donde ChatGPT se lleva la palma, y no es una sorpresa. My AI está destinado a ser una característica divertida para los usuarios de Snapchat y ChatGPT está destinado a ser más una herramienta. Miles de personas acuden a ChatGPT para fines de investigación y profesionales. Por ejemplo, los profesores lo usan para planes de lecciones. Se comercializa como una herramienta extremadamente potente y útil.

Por lo tanto, recibe varias adiciones de calidad de vida que lo convierten en más una herramienta útil. Con ChatGPT, puedes personalizar el chatbot utilizando las Instrucciones Personalizadas. Además, puedes exportar tus datos de chat para preservarlos. ChatGPT seguirá recibiendo nuevas funciones a medida que pase el tiempo.

My AI, por otro lado, está bien siendo lo que es. Es una herramienta simple e interesante que hace que la experiencia sea más divertida.

Entonces, ¿quién ganó?

La historia con chatbots como estos es que ambos son tan buenos en lo que se especializan que es difícil declarar un ganador general. My AI es el chatbot con el que es más probable que chatees, y ese es su propósito previsto. Está destinado a ser un amigo con el que chatear cuando no tienes a nadie con quien hablar.

Por eso sus respuestas son tan concisas y coloquiales. Está destinado a ser tu amigo, no tu enciclopedia personal.

ChatGPT está en el otro extremo del espectro. Realmente se esfuerza al dar información, contexto adicional y consejos. Es más probable que lo uses como tutor al estudiar para un examen. Está más inclinado a recibir nuevas funciones y cambios de calidad de vida a medida que pase el tiempo.

Piensa en Snapchat My AI como tu mejor amigo y en ChatGPT como tu maestro de escuela.