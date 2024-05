Lo que hemos aprendido de la etapa de playoffs de los Panthers, ¿cuál es el siguiente paso?

Kristen Shilton es una reportera nacional de la NHL para ESPN.

Los Florida Panthers esperaron a los Boston Bruins en su serie de playoffs de la Stanley Cup en la segunda ronda. Y la paciencia valió la pena. Los Panthers y los Bruins estaban empatados 1-1 en el Juego 6 el viernes hasta que el defensor Gustav Forsling rompió el empate para Florida con poco más de noventa segundos restantes en la regulación. El portero de Boston, Jeremy Swayman, soltó el rebote más jugoso que le encantaría recuperar y Forsling no falló en sellar el boleto de los Panthers hacia una final de conferencia del Este contra Nueva York. Ahora, eso debería ser un enfrentamiento de alto puntaje. Cómo llegaron los Panthers allí, y qué esperar de su serie con los Rangers, está aquí.

Sergei Bobrovsky es regularmente ocupado. Y en esta serie contra Boston, Sergei Bobrovsky definitivamente no lo fue. Boston promedió los menos disparos a puerta entre los equipos restantes en playoffs (25 por juego), y hubo largos momentos en los que Bobrovsky no tuvo mucho que hacer.

Sería fácil descartar sus contribuciones al éxito de Florida sólo mirando los números entonces (.896 porcentaje de paradas, 2.51 de promedio de goles en contra) pero eso no cuenta toda la historia de Bobrovsky. Los Panthers obtuvieron paradas oportunas de su veterano. No fue filtrado en el momento equivocado, a pesar de estar subutilizado. Además, si quitas la derrota de los Panthers por 5-1 en el Juego 1, Bobrovsky no permitió más de dos goles en un partido en el resto del camino. Estar concentrado en momentos cruciales es cómo los porteros se destacan en los playoffs, y eso es lo que Bobrovsky hizo por Florida durante la carrera de la segunda ronda.

Los Panthers se destacaron con el equilibrio frente a los Bruins, con todos menos tres de sus delanteros en la hoja de puntuación con al menos uno. No necesitaban que sus principales patinadores hicieran todo el trabajo pesado, y eso es un componente crítico en el momento de los playoffs.

Es el gran igualador, ¿verdad? Por lo general, el equipo que gana esa batalla de equipos especiales sale victorioso en una serie. Florida fue el victorioso en ese sentido contra Boston. Los Panthers metieron seis goles en power play, y uno en inferioridad numérica, mientras que los Bruins lograron un solo gol en ventaja numérica. La diferencia que eso hace es innegable en el resultado final para ambos lados. Cuando los Bruins fallaron en esa área, los Panthers atacaron hasta una victoria en la serie.