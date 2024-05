Gestos de iPad para multitarea, Gerente de Escenario y más.

Los gestos son una excelente manera de convertirse en un usuario avanzado de iPad. Te ayudan a navegar fácilmente por las aplicaciones, cambiar entre páginas, acceder a controles y reducir múltiples toques a un solo deslizamiento. Los gestos del iPad resultan especialmente útiles para Stage Manager, el entorno de multitarea alternativo del iPad.

Apple diseñó estos gestos del iPad para imitar movimientos naturales del mundo real, haciéndolos intuitivos de usar y aprender. Deslizar, pellizcar, tocar y otros movimientos se sienten familiares. Deberías encontrarlos fáciles de dominar.

Si utilizas mucho tu iPad, vale la pena aprender estos gestos. ¡Tus dedos te lo agradecerán!

Cómo utilizar todos los gestos de multitarea en el iPad

Asegúrate de ver el video adjunto:

En esta vista general de los gestos del iPad, empezaré con lo básico, pero siéntete libre de pasar a consejos más avanzados.

Tabla de contenido: Cómo usar los gestos del iPad

Lo básico: gestos del iPad que todos necesitan conocer

Gestos de multitarea del iPad: Movimientos avanzados para usuarios experimentados

Gestos de Stage Manager para el modo de multitarea alternativo del iPad

Toca para despertar

Cualquier iPad sin un botón de inicio se encenderá simplemente tocando la pantalla.

Desliza hacia arriba para ir a Inicio

Desliza hacia arriba para ir a inicio.

GIF: Ed Hardy/Cult of Mac

Puedes deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de inicio. Deslizar hacia arriba desde la barra blanca en la parte inferior (llamada barra de inicio) se deshará de lo que esté en pantalla.

También puedes usar un pellizco de cinco dedos si tienes habilitados los Gestos de cuatro y cinco dedos en Ajustes > Multitarea y Gestos.

Desliza hacia abajo desde la parte superior para mostrar la Pantalla de Bloqueo

Desliza hacia abajo para mostrar la Pantalla de Bloqueo.

GIF: Ed Hardy/Cult of Mac

Puedes deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para mostrar la Pantalla de Bloqueo nuevamente. Esta es una manera rápida y fácil de ver tus notificaciones o revisar tus widgets.

Desliza hacia abajo desde la esquina superior derecha para Control Center

Este gesto básico del iPad te brinda fácil acceso al Control Center.

GIF: Ed Hardy/Cult of Mac

Desliza hacia abajo desde la esquina derecha de la pantalla de tu iPad para mostrar el Control Center, que te brinda acceso rápido a un montón de controles en todo el sistema. Puedes personalizar estos controles — añadir más, quitar los que nunca usas — en Ajustes > Control Center.

Desliza desde la esquina inferior derecha para Quick Note

Un gesto del iPad que probablemente no conoces: Desliza desde la esquina para crear una Nota Rápida.

GIF: Ed Hardy/Cult of Mac

Desliza desde la esquina inferior derecha hacia el centro de la pantalla para tomar una Nota Rápida. Se guardará en una carpeta de Notas Rápidas en la aplicación Notas. Las Notas Rápidas son geniales para anotar cosas como listas de compras y números de teléfono.

Si a veces comienzas accidentalmente Notas Rápidas cuando no quieres, puedes desactivar esta función en Ajustes > Notas > Gestos de esquina.

Gestos de multitarea del iPad: Movimientos avanzados para usuarios experimentados

Una vez que hayas dominado lo básico, pasemos a gestos de multitarea más avanzados en el iPad. Estos te ayudarán a sacarle el máximo provecho a tu tableta Apple.

Desliza hacia arriba hasta el medio y pausa para el conmutador de aplicaciones

Desliza hacia arriba para mostrar el conmutador de aplicaciones.

GIF: Ed Hardy/Cult of Mac

Con un dedo, desliza hacia arriba en la Barra de Inicio, haz una pausa por un momento y suelta para ver todas tus aplicaciones en ejecución.

También puedes pellizcar con cinco dedos y hacer una pausa si tienes habilitados los Gestos de cuatro y cinco dedos. A menudo uso el conmutador de aplicaciones para cerrar aplicaciones que no responden.

Desliza a la izquierda y a la derecha para cambiar entre aplicaciones recientes

Desliza en la Barra de Inicio para cambiar de aplicaciones.

GIF: Ed Hardy/Cult of Mac

Desliza a la izquierda en la barra de inicio para cambiar a la siguiente aplicación. Si eres lo suficientemente rápido, puedes deslizar a la derecha en la barra de inicio para retroceder. Esto es mucho más rápido que sacar el conmutador de aplicaciones y tocar en otra.

También puedes deslizar a la izquierda y a la derecha con cinco dedos si tienes habilitados los Gestos de cuatro y cinco dedos. Nuevamente, ve a Ajustes > Multitarea y Gestos.

Desliza un poco hacia arriba para mostrar el Dock

Desliza un poco hacia arriba para mostrar el Dock.

GIF: Ed Hardy/Cult of Mac

Como antes, desliza hacia arriba en la Barra de Inicio y haz una pausa, soltando tan pronto como veas el Dock. El Dock permanecerá en pantalla para que puedas tocar otra aplicación. De esta forma, no tienes que volver todo el camino a la pantalla de inicio.

Arrastra una aplicación para abrirla en Slide Over

Arrastra una aplicación fuera del Dock para abrir en Slide Over.

GIF: Ed Hardy/Cult of Mac

Mientras estás dentro de otra aplicación, muestra el Dock, arrastra un icono de la aplicación fuera del Dock y suéltalo en el centro de la pantalla para mantenerlo en una ventana flotante. También puedes arrastrar una aplicación desde la búsqueda de Spotlight.

Si estás viendo un programa de televisión aburrido en tu iPad, ¡no tienes que sacar tu teléfono — puedes entretenerte en la misma pantalla!

Desliza a izquierda y derecha para cambiar entre aplicaciones en Slide Over

Desliza en la Barra de Inicio para cambiar aplicaciones en Slide Over.

GIF: Ed Hardy/Cult of Mac

La aplicación en ejecución en Slide Over tiene su propia Barra de Inicio — puedes deslizar a izquierda y derecha en esa para cambiar entre aplicaciones allí también.

Arrastra una aplicación para abrirla lado a lado

Arrastra una aplicación fuera del Dock y mantenla contra el lado de la pantalla para ponerla en Vista Dividida.

GIF: Ed Hardy/Cult of Mac

Con un simple gesto del iPad, puedes arrastrar un icono de la aplicación fuera del Dock y mantenerlo contra el lado derecho de la pantalla. Deberías ver la aplicación redimensionarse a la mitad izquierda. Suelta y ambas aplicaciones estarán abiertas lado a lado. También puedes arrastrar una aplicación desde la búsqueda de Spotlight.

Arrastra una aplicación por los tres puntos para moverla

Muévelos alrededor por la barra de título.

GIF: Ed Hardy/Cult of Mac

En la parte superior de la pantalla, cada aplicación tiene un pequeño icono de tres puntos. Ese es un asidero que puedes usar para arrastrar aplicaciones. Arrastra la aplicación derecha sobre la izquierda para cambiar de lado; arrastra cualquiera hacia el centro superior para hacerla pantalla completa de nuevo.

Redimensiona la vista dividida

Redimensiona la Vista Dividida arrastrando la barra negra.

GIF: Ed Hardy/Cult of Mac

Toca y mantén presionada la barra negra en el centro de la pantalla para redimensionar la vista dividida. Puedes ajustar entre una división del 30/70, 50/50 o 70/30.

Tal vez quieras una ventana grande de Safari y una ventana estrecha de Notas, para estudiar o investigar. Puedes tener una ventana grande de YouTube y una pequeña ventana de Mensajes, para mantener un ojo en los mensajes mientras ves.

Cierra una aplicación con este gesto simple del iPad

Si tienes dos aplicaciones en ejecución en vista dividida, arrastra la barra negra en el medio todo el camino hacia el borde de la pantalla para ocultarla. Si tienes una aplicación en Slide Over, arrástrala fuera de la pantalla.

Gestos de Stage Manager para el modo de multitarea alternativo del iPad

Stage Manager es un modo separado en el iPad que utiliza ventanas de aplicaciones flotantes. Si utilizas tu iPad para trabajar en serio, es una excelente manera de manejar múltiples tareas y aplicaciones simultáneamente. En los iPads más nuevos, incluso puedes llevarlo un paso más allá con una pantalla externa, teclado y ratón para una experiencia de escritorio completa.

Stage Manager ofrece un enfoque totalmente diferente para la multitarea. Por lo tanto, algunos de los gestos del iPad descritos anteriormente funcionan un poco diferente en este modo — no hay Slide Over, Vista Dividida o Nota Rápida cuando estás en Stage Manager. Te recomiendo que pruebes ambos modos y decidas con cuál quieres quedarte.

Nota: Stage Manager solo está disponible en modelos de gama alta: iPad Air (5ta generación y posterior), iPad Pro de 11 pulgadas, iPad Pro de 12.9 pulgadas (3ra generación y posterior), iPad Pro M1 de 13 pulgadas.

Para activar Stage Manager, abre el Control Center y toca el botón de Stage Manager (un cuadrado con tres puntos al lado).

Agregar una aplicación al grupo

Agregar ventanas a un grupo en Stage Manager.

GIF: Leander Kahney/Cult of Mac

Con Stage Manager, puedes agrupar múltiples ventanas juntas. Agrega otra ventana al grupo arrastrando una ventana de la pila a la izquierda o arrastrando un icono desde el Dock.

También puedes ir al conmutador de aplicaciones y mantener presionada una ventana para agregarla al grupo.

Si tienes problemas para lograr que el gesto funcione, también puedes tocar el menú ⋯ en la parte superior y presionar Agregar otra ventana. Puedes simplemente elegir una.

Cambiar a otra aplicación o grupo

Cambiar aplicaciones en Stage Manager.

GIF: Leander Kahney/Cult of Mac

Toca en un grupo a la izquierda para cambiarlo. Todas las ventanas en ese grupo vendrán hacia adelante. Si tocas en un ícono de aplicación en el Dock, el grupo en el que se encuentra vendrá hacia adelante.

Rearregla las ventanas del iPad con este gesto de Stage Manager

Arrastrar y redimensionar ventanas en Stage Manager.

GIF: Leander Kahney/Cult of Mac

Toca y arrastra una aplicación por la barra de título superior para moverla. Otras aplicaciones en pantalla pueden reorganizarse para que nunca estén completamente ocultas.

Redimensiona una ventana

Arrastra la esquina inferior de una aplicación (el lado que tenga el asa redondeada) para redimensionarla. Si una aplicación está cubriendo el Dock o las pilas de ventanas a la izquierda, siempre puedes arrastrar desde el borde de la pantalla para mostrarlas nuevamente.

¿Dominaste los gestos del iPad? Obtén aún más provecho de tu iPad.

Ahora que conoces todos los gestos del iPad, asegúrate de consultar nuestros otros artículos sobre funciones avanzadas en tu iPad:

Publicamos originalmente este artículo sobre cómo usar gestos de multitarea en el iPad el 28 de octubre de 2023. Actualizamos el contenido.