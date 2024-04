Liz Truss no se disculpa por provocar el aumento de las tasas de interés hipotecario, pero admite un error como primera ministra | Noticias políticas

Liz Truss ha reconocido que ella y su gobierno perdieron la confianza de los mercados financieros tras el mini-presupuesto de octubre de 2022, pero se ha negado a disculparse con los propietarios por las tasas de interés más altas.

Hablando con Sky News, la ex primera ministra culpó su caída al Banco de Inglaterra, principalmente al gobernador Andrew Bailey. Sin embargo, dijo que no se reunió con el Sr. Bailey ni una sola vez durante su mandato.

“De hecho, tenía una reunión programada – quería conocerlo”, dijo. “Pero me aconsejaron que sería una mala idea. Y tal vez no debería haber tomado ese consejo.

“Pero ese consejo vino del secretario del gabinete y lo que no quería hacer es agravar aún más los problemas [del mercado].

“En retrospectiva, sí, probablemente debería haber hablado directamente con el gobernador del Banco de Inglaterra en ese momento.”

Preguntada sobre las repercusiones del mini-presupuesto, en el que su canciller Kwasi Kwarteng anunció una serie de recortes fiscales no financiados, sin presentar evidencia de cómo los financiaría, la Sra. Truss dijo: “Es justo decir que el gobierno no tenía la confianza de los mercados…

“Pero si tienes organizaciones dentro del estado, como el Banco de Inglaterra, como la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que son bastante claros para las personas de que no apoyan las políticas que se están siguiendo y básicamente están socavando esas políticas, entonces es difícil ganar la confianza en los mercados, porque los mercados miran al gobierno para ese liderazgo.”

Una mirada retrospectiva: el mandato de Truss como primera ministra

Durante el corto tiempo de la Sra. Truss en el cargo, el camino esperado para la tasa de interés del Banco a un año vista aumentó de menos del 4% a alrededor del 6%.

Si bien esas tasas estaban aumentando antes del evento fiscal, se dispararon dramáticamente tras el mini-presupuesto, y subieron aún más cuando, unos días después, el Sr. Kwarteng prometió aún más recortes fiscales.

Ese brusco aumento en las tasas de interés precipitó una crisis de corta duración en los mercados financieros del Reino Unido, que desencadenó el colapso casi total de los fondos de inversión basados en pasivos (LDI) que sustentan el mercado de pensiones.

Preguntada si se disculparía por el brusco aumento de las tasas de interés durante su mandato, la Sra. Truss dijo: “Pongo en duda la premisa de lo que me estás preguntando, porque las tasas hipotecarias han subido en todo el mundo.”

“Los problemas que enfrenté en el cargo, fueron problemas de no poder entregar la agenda debido a una profunda resistencia dentro del establishment.”

Liz Truss junto a Kwasi Kwarteng en el anuncio del mini-presupuesto en septiembre de 2022.

Continuó: “Creo que es incorrecto sugerir que soy responsable de que los británicos paguen hipotecas más altas. Eso es algo que ha sucedido en todos los países del mundo libre.

“No estoy diciendo que lo hice todo absolutamente perfecto en la forma en que se comunicó la política. Pero lo que estoy diciendo es que enfrenté una resistencia real y acciones por parte del Banco de Inglaterra que debilitaron mi política y crearon problemas en el mercado.”

La Sra. Truss estaba hablando con Sky News en Washington DC durante la etapa estadounidense de su gira de publicidad para su nuevo libro, Diez años para salvar el Occidente.

Desde su publicación, ha surgido que una de las citas que usó en el libro, atribuida a Mayer Amschel Rothschild, es en realidad una cita falsa, a menudo utilizada en un contexto antisemita.

La Sra. Truss dijo: “Lamento mucho eso. Fue un error completo. Fue algo que encontré en línea y he dicho que lo siento mucho a la Junta de Diputados Británicos por eso.

“Será eliminado de todas las ediciones futuras del libro y eliminado de la Edición en línea”.

Preguntada si se siente más en casa en EE. UU. que en el Reino Unido en estos días, dijo: “Bueno, me gustan algunos aspectos de la política estadounidense. Creo que en economía EE. UU. lo ha hecho mejor que el Reino Unido.

“Mi corazón está en Gran Bretaña. Pero creo que hay que estar dispuesto a aprender de otros países que han tenido éxito.”

