Cumpliendo los propósitos de Año Nuevo – The New York Times

Hasta qué punto avanzas en el Año Nuevo antes de dejar de saludar a la gente con “Feliz Año Nuevo”? ¿Son dos semanas? ¿Fin de enero? ¿Día de San Valentín?

Me gusta la práctica. Todos estamos aquí juntos, en el umbral del próximo año. Es como si todos fuéramos copropietarios de esta nueva casa llamada 2024, y nos estamos diciendo “¡Bienvenidos!” unos a otros. ¿Cómo la vamos a amueblar en los meses venideros?

Algunos de nosotros estamos a una semana de nuestros propósitos de Año Nuevo, quizás ya felicitándonos por mantenernos firmes en lo que resolvimos. Tengo sentimientos encontrados sobre los propósitos. Me gusta la idea de declarar una intención de hacer un cambio. Desapruebo la idea de prepararme para el fracaso.

Mi política sobre los propósitos de Año Nuevo es que no deben ser demasiado difíciles ni demasiado grandes. A menudo usamos un propósito como un látigo, como un método para ponernos en línea, un medio de erradicar las partes de nosotros que no nos gustan. David Sedaris ha escrito sobre cómo, cada Nochevieja, había visto a su madre garabateando furiosamente en un montón de fichas. Después de su muerte, descubrió que había escrito lo mismo en cada una: “Sé buena”.

Es una buena encapsulación de todos los propósitos, ¿no es así? Sé buena. Los propósitos tienden a cargar con la implicación de que la forma en que eres ahora no es buena, o al menos no lo suficientemente buena. Mis propósitos suelen ser de este tipo: autocrítica disfrazada de mejora personal. Ponte en forma; deja de gastar de forma desmedida; sé más amable; trabaja más duro. Si tu propósito parece estar diseñado por alguien a quien no le gustas, aún estás a tiempo de reconsiderarlo.

Mi propósito este año es, siempre que sea posible, comprar en persona en lugar de en línea. Me gusta este propósito porque se alinea con otros objetivos que tengo sobre mis finanzas, comunidad, sostenibilidad, simplicidad. Y no es del todo sobre mí, por lo que se siente un poco menos sombrío y narcisista que el típico propósito de Año Nuevo. También es menos ambicioso, lo que espero significa que es menos probable que lo abandone.

Un amigo me recordó recientemente que cualquier cosa que valga la pena hacer, vale la pena hacerla mal. He incorporado la cláusula “siempre que sea posible” con esto en mente. Haré todo lo posible para comprar cosas en tiendas físicas (o, como Sedaris editó el propósito de su madre para que diga: “Intenta pensar en tal vez ser buena”). Pero cuando, inevitablemente, vacile y, por ejemplo, encargue un cubo de Tide Pods en un momento de desesperación, espero poder ofrecerme un poco de gracia.

CALENDARIO DE CULTURA

🎬 The Book of Clarence (viernes): Esta comedia dramática bíblica de Jeymes Samuel, director del western negro de 2021 “The Harder They Fall”, está ambientada en Jerusalén en la época de Jesús. LaKeith Stanfield interpreta a Clarence, un traficante de marihuana, y hermano gemelo de Thomas, de la fama dubitativa, que finge ser un nuevo mesías para ganar dinero. Desafortunadamente, es un momento políticamente agitado, en cuanto a los romanos que persiguen a los mesías. “Es un proyecto ambicioso que logra ser a la vez casualmente sacrílego y absolutamente sincero en su mensaje último de fe”, escribe Wendy Ide en Screen Daily.

🎬 The Beekeeper (viernes): Cuando vi por primera vez el tráiler de esta película se sintió ligeramente surrealista, como una de esas películas falsas dentro de una película. Aquí está el motivo: el actor de películas de acción Jason Statham interpreta a un apicultor y miembro de una organización sombría en una misión para vengar a su amiga, una amable anciana interpretada por Phylicia Rashad, que muere por suicidio después de perder dinero en una estafa. Parece la acción más improbable.

RECETA DE LA SEMANA

Curry tailandés caldoso con tofu y hierbas

Enero, el helado corazón de la temporada de sopa, es un momento ideal para sumergirse profundamente. Ahora es el momento exacto para explorar la sopa en todas sus iteraciones, desde la espesa y tipo guiso hasta la efervescente y ligera. Y del lado más ligero, no te pierdas el curry tailandés picante y caldoso con tofu sedoso y hierbas de Yewande Komolafe. Una mezcla fragante de pasta de curry rojo en frascos enriquecida con leche de coco y nubes de tofu, se une rápidamente, y es fácilmente adaptable. Las notas revelan a los cocineros que añaden más verduras (bok choy, espinacas, champiñones); substituyendo la pasta de curry verde; incluso aumentando las cosas con fideos, arroz o carne de cerdo molida. Hierve una olla llena este fin de semana, y no seas tímido a la hora de hacerla tuya.

BIENES RAÍCES

Demasiado rico: El año pasado, solo el 16 por ciento de las casas en venta eran asequibles para personas que ganan el ingreso promedio en sus áreas, según un estudio.

La búsqueda: Un padre soltero vendió su casa familiar en Westchester para comenzar de nuevo en Manhattan por $900,000, con su hijo universitario a cuestas. ¿Cuál casa eligió? Juega nuestro juego.

VIDA

Siete consejos: Olvida las cámaras hiperbáricas y la luz infrarroja. Aquí tienes consejos respaldados por la evidencia para envejecer bien.

Desmentido: Los expertos nos contaron las ideas erróneas sobre la aptitud física que los vuelven locos, incluido el mito de que correr es malo para las rodillas.

CONSEJOS DE WIRECUTTER

Encuentra el detergente adecuado para el lavavajillas

Si tu detergente para el lavavajillas es un pensamiento secundario, considera esto: Actualizarlo es un paso sencillo que puede ayudar a que incluso los lavavajillas no tan buenos entreguen platos impecables. Es posible que necesites probar varios detergentes diferentes para encontrar el mejor para tu lavavajillas, pero recomendamos empezar con nuestro favorito. Wirecutter probó 24 tipos diferentes de detergente en platos manchados con todo, desde huevo horneado hasta cazuela quemada y avena de un día, y nuestro elegido eliminó todas las manchas persistentes, sin necesidad de enjuagar previamente. — Andrea Barnes

JUEGO DEL FIN DE SEMANA

Washington vs. Michigan, campeonato de fútbol universitario. El mariscal de campo de Washington, Michael Penix Jr. parecía imparable en su victoria en la semifinal sobre Texas, lanzando en aperturas imposiblemente pequeñas y golpeando al equipo contrario en lo profundo del campo. En la semifinal de Michigan, su línea defensiva parecía infiltrarse en la línea ofensiva de Alabama con facilidad, registrando 10 tackleadas para pérdida, incluyendo seis capturas de mariscal. Michigan no ha enfrentado a un mariscal de campo tan bueno como Penix; Washington no ha enfrentado a una defensa tan buena como la de Michigan. Lunes a las 7:30 p.m. en el este en ESPN.