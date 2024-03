Una llamada para poner fin a los anuncios de apuestas mientras los atletas y celebridades son excluidos de ellos

Con la temporada de hockey llegando a su fin, muchos canadienses tienen dos cosas en mente: las posibilidades de playoffs de sus equipos y la avalancha de anuncios de televisión sobre apuestas deportivas en línea.

La inundación de comerciales es una creación de Ontario. La provincia más poblada de Canadá decidió optar por un mercado competitivo hace casi dos años, después de que el gobierno federal abriera las apuestas deportivas. Hasta el viernes, 79 sitios de apuestas en línea, no todos centrados en deportes, tienen permitido legalmente aliviar a los ontarianos de su dinero. En otras provincias, las apuestas deportivas forman parte del sistema provincial de lotería.

Hace poco más de una semana, Ontario implementó nuevas reglas que prohíben los anuncios de apuestas en línea que presentan a atletas y celebridades, incluida la leyenda del hockey Wayne Gretzky, así como a Connor McDavid y Auston Matthews, las estrellas actuales de la NHL.

Pero un grupo que incluye a algunos miembros prominentes de la comunidad deportiva de Canadá ahora quiere que el gobierno federal intervenga y vaya mucho más allá al prohibir toda la publicidad de apuestas. La demanda se basa en las severas restricciones a la publicidad de tabaco en Canadá, que estudios han demostrado ser una herramienta efectiva para reducir el consumo de tabaco.

El grupo es parte de una creciente reacción contra las apuestas deportivas en línea, sobre la cual mis colegas Eric Lipton y Kevin Draper han escrito recientemente. Y Jenny Vrentas, otra colega, ha informado sobre los conflictos surgidos por las apuestas en línea en la NFL.

Los miembros del grupo, Ban Ads for Gambling, tienen varios motivos diferentes. Al igual que otros críticos, argumentan que las apuestas deportivas están alimentando adicciones al juego y que finalmente generan costos para el sistema de salud pública y la economía general que son más altos que los ingresos fiscales que generan.

Pero Bruce Kidd, presidente del grupo y miembro del equipo de atletismo de Canadá en las Olimpiadas de 1964, me dijo que tenía otra motivación.

“Hay personas que dicen que se disfruta más del deporte si se apuesta”, dijo el Sr. Kidd, quien es profesor emérito de deporte y política pública en la Universidad de Toronto. “Yo digo que arruinas el deporte si promueves las apuestas porque, en primer lugar, despojas al deporte de su esencia, lo retiras del disfrute de la actividad física. Y en segundo lugar, reduces esta experiencia cultural extraordinariamente rica y multifacética a una o dos decisiones, como si el árbitro saca una bandera en el primer cuarto.”

Agregó que los atletas se encuentran ahora siendo blanco de abusos en línea, a veces racistas, no por perder un juego, sino por no anotar lo suficiente, o demasiado, para cumplir con las apuestas de algunos apostadores.

La Asociación de Juegos de Canadá, el grupo nacional de la industria, no respondió a mi solicitud de comentarios.

Para empezar, el grupo está defendiendo un proyecto de ley presentado el año pasado en el Senado que regularía los anuncios de apuestas deportivas. Pero no cuenta con el respaldo del gobierno, algo que el Sr. Kidd reconoció que podría limitar en gran medida sus posibilidades de convertirse en ley.

El año pasado, en Australia, una investigación recomendó eliminar gradualmente los anuncios de apuestas en línea durante tres años. Pero en noviembre, el gobierno pareció rechazar ese enfoque, citando la importancia de los ingresos de las apuestas en línea para muchas asociaciones deportivas y ligas.

Pero en otros países, incluido Reino Unido, se están considerando nuevas restricciones a la publicidad. The Guardian anunció el año pasado que ya no aceptaría anuncios de apuestas en sus sitios web de noticias para abordar “la naturaleza omnipresente de los anuncios digitales redirigidos que atrapan a algunas personas en un ciclo adictivo e insalubre de apuestas”.

(Jordan Cohen, portavoz de The New York Times Company, dijo que aceptan anuncios de apuestas si el anunciante “completa un formulario de certificación confirmando que sus anuncios y productos de juego cumplen totalmente con todas las leyes aplicables”. The Athletic, propiedad de The Times Company y que proporciona artículos deportivos al New York Times, es el “socio de apuestas deportivas” de BetMGM en Canadá y Estados Unidos. Tiene un acuerdo publicitario exclusivo en los dos países, añadió).

El Sr. Kidd dijo que cualquier prohibición de anuncios podría excluir en última instancia cosas como loterías y rifas de caridad al 50-50 en eventos deportivos. Pero agregó que estaba seguro de que el crecimiento continuo de las apuestas en línea, y los problemas que conlleva, traerían cambios a Canadá.

“En su mayor parte, pensamos que la presión internacional está avanzando en la dirección de una mayor regulación”, dijo. “La adicción a las apuestas es la única forma de adicción no relacionada con sustancias”.

