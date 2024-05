Jeremy Hunt apuesta por crear un ‘Microsoft británico’ de $1 billón.

Desbloquea el Digest del Editor de forma gratuita

Jeremy Hunt ha dicho que el Reino Unido puede crear un gigante tecnológico de $1 billón para rivalizar con Microsoft o Google mientras ignoraba las ofertas extranjeras por empresas listadas en Londres como “parte de cómo funciona el capitalismo”.

El canciller ha estado liderando una revisión regulatoria para facilitar que las startups accedan a fondos para impulsar el crecimiento y detener la salida de capital de inversión de los fondos de capital del Reino Unido.

“¿Cuál es mi medida de éxito? Me gustaría ver un Alphabet británico, me gustaría ver un Microsoft británico,” Hunt le dijo al Financial Times.

“Quizás no sea en una década. Pero me gustaría ver una empresa nacional con una capitalización de mercado de un billón de dólares, con una gran posición global… Eso reflejaría mi ambición de que el Reino Unido sea el próximo Silicon Valley del mundo. Es un gran sueño, pero definitivamente podemos lograrlo,” dijo en una entrevista.

Una compañía de $1 billón (£800 mil millones) superaría por mucho a las empresas más valiosas de Londres. La valoración de $2.9 billones de Apple sola es más grande que la de todo el FTSE 100, que es de £2 billones.

La principal empresa tecnológica del Reino Unido, el diseñador de chips Arm, fue comprada por SoftBank de Japón en 2016 en un acuerdo que fue bien recibido por la primera ministra de entonces, Theresa May. Posteriormente, eligió Nueva York en lugar de Londres cuando volvió al mercado público el año pasado.

En el último año, el grupo de apuestas Flutter, el grupo de materiales de construcción CRH y la empresa de embalajes Smurfit Kappa son algunos de los que han abandonado el FTSE 100 a favor de listados principales en los EE. UU.

La meta de Hunt de construir empresas globales en Gran Bretaña probablemente formará parte de su argumento el jueves cuando acoja una cumbre de directores ejecutivos de tecnología en Dorneywood, la finca de Buckinghamshire del canciller.

Insistió en que no es demasiado tarde para que el Reino Unido construya grupos tecnológicos tan grandes como los gigantes estadounidenses, diciendo: “No hay ninguna razón para que no podamos tener algunos gigantes tecnológicos que sean tanto de nacimiento como de cría en el Reino Unido, pero que también lleguen a una dominancia global a través de los mercados de capital del Reino Unido.”

Sus reformas incluyen una revisión de las reglas de cotización del Reino Unido, flexibilizando las restricciones sobre estructuras de acciones de clase dual preferidas por fundadores que buscan retener el control de las empresas después de cotizar y reduciendo la cantidad de transacciones que requieren la aprobación de los accionistas.

Algunos inversores han advertido que las propuestas podrían socavar la reputación de Gran Bretaña en cuanto a gobierno corporativo y perjudicar su atractivo como centro financiero.

Hunt rechazó las preocupaciones sobre una oleada de ofertas de adquisición de empresas del Reino Unido, provocada en parte por precios de acciones poco atractivos.

“El proceso de las grandes empresas que cotizan en bolsa y luego se vuelven privadas es parte de cómo funciona el capitalismo,” dijo Hunt. “Y, muy a menudo… una empresa de capital privado bien dirigida realmente puede transformar un negocio en un periodo de cuatro o cinco años. Así que no debería preocuparnos en absoluto si eso está pasando con algunas grandes empresas británicas.”

El valor de las ofertas por empresas listadas en Londres este año ha alcanzado su punto más alto desde 2018, según datos de Dealogic, con la mayoría proveniente de compradores extranjeros aprovechando valoraciones relativamente bajas.

La firma de capital privado estadounidense Thoma Bravo ha acordado comprar la empresa de ciberseguridad Darktrace en un acuerdo de £4.3 mil millones, mientras que el minero del FTSE 100 Anglo American y International Distributions Services, propietario de Royal Mail, también son objetivos de compradores extranjeros.

“Cuando se trata de alguien como Darktrace, lo que quiero asegurar es que si las personas que crearon Darktrace quieren ser tan grandes en términos de valoración como un Amazon o un Google o un Microsoft, puedan hacerlo en el Reino Unido,” añadió Hunt.

Citó la decisión de Sir Demis Hassabis de vender DeepMind, el laboratorio de inteligencia artificial del Reino Unido, a Google en 2014. Mustafa Suleyman, uno de los cofundadores de Hassabis, dijo el año pasado que el Reino Unido debería ser “más alentador de inversiones a gran escala, más alentador de asumir riesgos.”

Hunt dijo: “Quiero asegurarme de que los Demises del futuro estén seguros de que, si lo desean, pueden recaudar el capital aquí en Londres para mantenerse independientes para que, en última instancia, el Reino Unido obtenga esos gigantes de la tecnología.”