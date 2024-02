Después del terremoto: La lucha de un año de una familia turca.

¡Mashallah! ¡Mashallah! La familia Karapirli — ¡Mashallah! era una familia turca de clase media ordinaria. Estaban teniendo hijos: dos niños y gemelos pequeños. Estaban prosperando. ¡Gol! [gritando] Y luego sucedió el terremoto. Mi colega Ben Hubbard y yo acabábamos de llegar al área afectada por el terremoto, y luego vimos este edificio aplastado. La familia Karapirli permaneció bajo los escombros durante más de 38 horas, cuando los rescatistas, uno por uno, empezaron a sacarlos. Primero salieron los gemelos. Luego Pinar. Y luego Ibrahim. No sacaron a los niños porque ya estaban muertos. Erdem era el mayor. Enes era el menor de Erdem. Así que, de tener cuatro hijos, ahora solo tenían a los gemelos. La familia pasó 106 días en el hospital. Pinar perdió un brazo. Ibrahim perdió una cantidad extensa de movilidad en su pierna. Tiene un fémur roto en muchos lugares y perdieron su única propiedad. Pero también se puede sentir este gran vínculo, un vínculo muy profundo, entre ellos. Tienen a los gemelos y tienen el deber de criarlos, como criaron a sus hijos. Hola, cariño, ¿cómo estás? En uno de los mensajes de voz que Pinar me envió — Mañana, si Dios quiere… me estaba avisando que iban a ser dados de alta del hospital. Te beso, cuídate. Sonaba emocionada, también asustada de que la travesía en el hospital estuviera llegando a su fin. Así que fueron dados de alta del hospital y luego se mudaron a este piso, donde todavía viven. Nos estamos acostumbrando al piso. Estamos ocupándonos de los bebés. Están bien, gracias a Dios. Siendo traviesos a toda máquina. Ellos, y han sido, muy conscientes de la discrepancia entre sus heridas físicas y la herida en su alma con la pérdida de sus hijos. Hubo un gran problema para Ibrahim: que perdió su iPhone durante el terremoto, donde tenía todas las fotos de los niños. Y luego, un profesor les entregó un proyecto de geografía hecho a mano por uno de sus hijos. Inmediatamente, como padres, volvemos a esos momentos en que nuestros propios hijos simplemente tenían esto, y un día, estos podrían ser las únicas cosas que tuviéramos de ellos. Mamá, tengo tanta hambre, me gustaría comer algo. ¿Qué puedo comer? ¡Por favor! Más tarde, la mujer que se hizo cargo de la panadería de la familia se puso en contacto, porque tenía mensajes de voz de los niños en la línea de WhatsApp de la panadería. Mamá, por favor tráenos chee koftah [plato tradicional]. ¡Mamá, te lo ruego, por favor! Y se puede ver cómo los ojos y el rostro de Pinar se iluminan. Y luego ella dice: “Sabes, es como si no se hubieran ido. Como si fueran a entrar por esa puerta”. Y luego dice, “te das cuenta de que no es el caso”. Línea de leyenda en la parte inferior. Leyenda de dos líneas en dos líneas. Las leyendas se interrumpen en la frase.