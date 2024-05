Mujer china encarcelada por informar sobre Covid listo para ser liberado

Se esperaba que Zhang Zhan, considerada la primera persona en China encarcelada por documentar los primeros días de la pandemia de coronavirus en el país, fuera liberada el lunes, después de cumplir una condena de cuatro años.

Pero en un signo de cuán ansioso está el gobierno chino por suprimir la discusión pública sobre el brote, no estaba claro el lunes por la noche si la Sra. Zhang, de 40 años, había sido liberada realmente. El abogado que representó a la Sra. Zhang durante su juicio, Zhang Keke (no están relacionados), dijo que no pudo comunicarse con su madre durante todo el día. Contactados por teléfono, los funcionarios de la administración de la prisión de Shanghái se negaron a hacer comentarios.

“Aunque haya cumplido su condena, hay dudas sobre la disposición del régimen chino a devolverle su libertad”, dijo Reporteros Sin Fronteras, el grupo internacional de vigilancia de los medios de comunicación, en un comunicado varios días antes de su liberación esperada. El grupo, que otorgó a la Sra. Zhang un premio por la libertad de prensa en 2021, señaló que los periodistas liberados de prisión en China a menudo son mantenidos bajo vigilancia.

La Sra. Zhang fue un símbolo temprano de la desconfianza que muchos chinos albergaban hacia la gestión del gobierno en el inicio de la pandemia, y el hambre que tenían de información sin filtros. Una ex abogada de Shanghái, viajó a Wuhan a principios de 2020, la ciudad donde se detectó el virus, como autodenominada periodista ciudadana.

Durante meses, filmó videos amateur, a menudo temblorosos, que contradecían la narrativa del gobierno de una respuesta suave y triunfante a la crisis. Visitó un crematorio y un hospital abarrotado, donde los pasillos estaban llenos de camas rodantes. Grabó la estación de tren vacía de la ciudad e intentó entrevistar a residentes sobre el bloqueo, aunque muchos la rechazaron o solicitaron anonimato, aparentemente por miedo a represalias.

Nunca había hecho ningún tipo de reportaje antes, dijeron amigos en ese momento, pero estaba motivada por su fe cristiana y un sentido de indignación ante la narrativa unilateral del gobierno.

“Si solo nos sumergimos en nuestra tristeza y no hacemos algo para cambiar esta realidad, entonces nuestras emociones son baratas”, dijo la Sra. Zhang en un video.

El gobierno, ocupado tratando de contener las infecciones y mantener el bloqueo de la ciudad de 11 millones de habitantes, permitió durante un tiempo un pequeño grado de reportajes independientes sobre el brote. Algunos de los videos de la Sra. Zhang que publicó en las redes sociales chinas fueron censurados, pero también los subió a YouTube, que está prohibido en China.

Pero poco después, la represión a los reportajes independientes comenzó en serio. Otros periodistas ciudadanos comenzaron a desaparecer. A pesar de los riesgos, la Sra. Zhang siguió publicando: sobre el bloqueo y luego, después de que se levantara en abril de 2020, sus consecuencias. Luego, en mayo, fue arrestada y llevada de regreso a Shanghái.

Aún así, incluso estando detenida, la Sra. Zhang se mantuvo desafiante. Comenzó varias huelgas de hambre prolongadas, según sus abogados, y se debilitó tanto que tuvo que usar una silla de ruedas para comparecer en su juicio. Las autoridades la alimentaron por la fuerza a través de un tubo de alimentación, dijeron sus abogados.

La Sra. Zhang fue condenada en diciembre de 2020 a cuatro años de prisión, por el cargo de “provocar peleas y perturbar la paz”, un delito comodín que el gobierno utiliza frecuentemente para silenciar a los críticos.

La situación de la Sra. Zhang se convirtió rápidamente en un grito de guerra para los activistas de derechos humanos y los gobiernos extranjeros críticos de la represión de la libertad de expresión en China. Cuando se supo en 2021 que la Sra. Zhang estaba gravemente enferma, el Departamento de Estado de EE. UU. pidió su liberación inmediata, al igual que grupos como Human Rights Watch.

Pero muchos de los que intentaron abogar por la Sra. Zhang desde China parecían convertirse en objetivos ellos mismos. Su hermano, que había utilizado Twitter, prohibido en China, para compartir recuerdos de la infancia y movilizar el apoyo internacional para ella, en gran medida se mantuvo en silencio. Varias de sus publicaciones fueron eliminadas posteriormente. Uno de los abogados que la representó fue expulsado de la práctica jurídica por su participación en un caso de derechos humanos diferente.

Preguntado sobre el caso de la Sra. Zhang en una rueda de prensa periódica el lunes, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que no tenía información sobre su caso, pero que cualquier persona que violara la ley china debería ser castigada.

En el último video de la Sra. Zhang desde Wuhan, donde describió charlas con unos trabajadores migrantes desempleados, reflexionó sobre la utilidad de lo que estaba haciendo.

“En realidad, hoy estaba muy insegura de qué decir”, dijo. “Pero estas personas, estas cosas siempre me impulsan a seguir adelante desde la desesperación y el miedo, a seguir prestando atención a ellas y hablando un poco por ellas”.