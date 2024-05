Director de cine iraní Mohammad Rasoulof huye tras sentencia de cárcel.

Premiado cineasta iraní Mohammad Rasoulof dice que ha huido del país después de recibir una condena de cárcel por hacer su última película en secreto. En un post de Instagram, dijo que estaba en un “lugar seguro” después de que personas “arriesgaron sus vidas” para ayudarlo a cruzar fronteras. Su película The Seed of the Sacred Fig se estrenará en el festival de Cannes, que abre este martes. Rasoulof ganó el primer premio en el Festival de Berlín 2020 con There Is No Evil, una película sobre la pena de muerte en Irán. “Estoy agradecido a mis amigos, conocidos y personas que amablemente, desinteresadamente y a veces arriesgando sus vidas, me ayudaron a salir de la frontera y llegar a un lugar seguro después de un difícil y largo viaje”, escribió en su post el lunes. Su abogado, Babak Paknia, le dijo a la agencia de noticias AFP: “Puedo confirmar que Mohammad Rasoulof ha abandonado Irán y asistirá al festival de Cannes”. Las autoridades iraníes intentaron obligarlo a pedir a los organizadores que retiraran The Seed of the Sacred Fig del evento, pero él se negó a hacerlo. Rasoulof, de 51 años, no dio detalles sobre su ruta de escape. También publicó un video de una montaña cubierta de nieve, sugiriendo que cruzó la frontera ya sea a Irak o Turquía con la ayuda de contrabandistas. La semana pasada un tribunal lo condenó a ocho años de cárcel por cargos de “colusión contra la seguridad nacional”. En su declaración publicada en Instagram, dijo: “El alcance e intensidad de la represión ha alcanzado un punto de brutalidad en el que la gente espera noticias de otro crimen atroz del gobierno todos los días”. Rasoulof ha tenido problemas repetidamente con los tribunales islámicos de Irán. En 2019 fue condenado a un año de cárcel por su película A Man of Integrity, que ganó un premio en el festival de Cannes 2017. Después de There is no Evil en 2020, el director fue condenado por propaganda contra el gobierno y recibió otra condena de un año.