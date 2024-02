“Esposas de soldados rusos realizan otra protesta cerca del Kremlin, mientras la policía detiene a decenas de periodistas” Traducción: Esposas de soldados rusos realizan otra protesta cerca del Kremlin, mientras la policía detiene a decenas de periodistas

Una protesta de una semana de duración de las esposas de los soldados mobilizados rusos, The Way Home, comenzó en el centro de Moscú el 3 de febrero con la demanda de que las autoridades devuelvan a los hombres de la guerra de agresión contra Ucrania, informa el canal de noticias ruso Telegram SOTA.

El movimiento de las esposas de los soldados movilizados, la Fundación Anti-Corrupción y el político de oposición Maxim Katz llamaron a participar en la manifestación, pero la mayor parte de la multitud estaba compuesta por periodistas.

La policía detuvo a casi todos los periodistas masculinos, incluidos los de los medios de comunicación rusos Ostorozhno Novosti, Sota.Vision, Kommersant, así como France Press y Der Spiegel.

Además, las fuerzas de seguridad detuvieron a activistas de derechos humanos, informó Sota.

Un total de 27 personas fueron detenidas cerca del Kremlin, la mayoría de ellas periodistas. Todos los detenidos fueron llevados al departamento de policía de Kitay-Gorod.

Las esposas de los movilizados también escribieron una “orden” pidiendo la desmovilización de sus maridos.

La Fiscalía de Moscú advirtió de la responsabilidad por participar en las protestas, señalando que no habían sido coordinadas con las autoridades locales.

El canal de Telegram del departamento reporta que la información que llamaba a participar en una manifestación pública en el centro de la capital fue publicada en las redes sociales.

Las esposas de los soldados rusos llevaron a cabo la primera protesta callejera pública en Moscú después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania el 7 de noviembre.

La inteligencia británica había informado previamente que la estancia prolongada de los soldados rusos en el frente sin posibilidad de rotación era percibida por ellos y sus familiares como inaceptable.

Los funcionarios de inteligencia señalan que desde febrero de 2022, ejemplos de llamados en línea de esposas y madres rusas protestando por las condiciones del servicio de sus familiares han estado apareciendo en las redes sociales todos los días.

En otro informe, la inteligencia británica también señaló que las autoridades rusas están tratando de sofocar las protestas públicas de las esposas del personal militar ruso, incluso desacreditándolas en línea.

