Un solitario fanático de la radio. Un poeta. La represión de Vladimir Putin arrastra a los rusos comunes.Un nerd solitario de la radio. Un poeta. La represión de Vladimir Putin barre a los rusos comunes.

TALLINN, Estonia (AP) — Un hombre solitario encarcelado por criticar al gobierno en su radio de aficionado. Un poeta agredido por la policía después de recitar un poema en contra de la guerra de Rusia en Ucrania. Una mujer discreta internada en un centro psiquiátrico por condenar la invasión en las redes sociales.

Los 24 años de mandato del presidente Vladimir Putin están casi seguros de ser extendidos seis más por las elecciones presidenciales de este mes. Ese liderazgo ha transformado a Rusia. Un país que toleraba cierta disidencia es ahora uno que la reprime de manera despiadada.

Junto con políticos de oposición, periodistas independientes y activistas de derechos humanos, los rusos comunes han sido cada vez más arrastrados en una represión que recuerda la era soviética. Algunos defensores de los derechos humanos comparan la escala de la represión con la ocurrida de los años 1960 a los 1980, cuando los disidentes eran procesados por “propaganda anti-soviética”.

TRES AÑOS DE PRISIÓN PARA UN RADIOAFICIONADO

Vladimir Rumyantsev llevaba una vida solitaria. El hombre de 63 años trabajaba alimentando la caldera en una planta de procesamiento de madera en Vologda, una ciudad a unos 400 kilómetros al noreste de Moscú. No tenía familia aparte de un hermano con el que no se llevaba bien.

Para entretenerse, compró un par de transmisores de radio en línea y comenzó a transmitir audiolibros y obras de radio que le gustaban, junto con videos de YouTube y podcasts de periodistas críticos del Kremlin y la guerra en Ucrania. También compartía publicaciones en su página de redes sociales en la que medios independientes y blogueros hablaban sobre los ataques de Rusia a infraestructuras civiles en Ucrania.

Rumyantsev no pretendía llegar a una audiencia de radio. Según su abogado, Sergei Tikhonov, escuchaba con auriculares en su propio apartamento.

En una carta desde la cárcel publicada por el destacado grupo de derechos de Rusia OVD-Info, Rumyantsev dijo que “ajustar y mejorar” radios había sido su pasatiempo desde los tiempos soviéticos, y decidió establecer la autoemisión como una alternativa a la televisión estatal de Rusia, que cada vez emitía más “histeria patriótica”. A su parecer, era una mejor solución tecnológica que los altavoces Bluetooth porque la radio podía llegar a todas partes de su apartamento, dijo en la carta.

Pero su actividad en redes sociales finalmente lo puso en el radar de las autoridades, y descubrieron su frecuencia de radio. En julio de 2022, la policía arrestó a Rumyantsev, acusándolo de “difundir información falsa conscientemente” sobre el ejército ruso, un cargo penal introducido poco después de la invasión de Ucrania.

Rumyantsev rechazó los cargos e insistió en su derecho constitucional a recolectar y difundir libremente información, dice Tikhonov. La ley bajo la cual fue acusado efectivamente criminalizaba cualquier expresión sobre la guerra que se desviara de la narrativa oficial del Kremlin. En diciembre de 2022, fue condenado y sentenciado a tres años de prisión.

Tikhonov visita a Rumyantsev de vez en cuando en una colonia penitenciaria a unos 200 kilómetros de Vologda y lo describió como “calmado y resiliente”, a pesar de que la encarcelación ha afectado su salud.

Dijo que Rumyantsev elegió hablar en contra de la guerra y se niega a solicitar la libertad condicional ya que “es inaceptable para él admitir la culpabilidad, incluso como formalidad”.

Los medios rusos informaron sobre el caso contra Rumyantsev cuando estaba en detención preventiva, y comenzó a recibir muchas cartas de apoyo, dijo Tikhonov. Algunos partidarios depositaron dinero en su cuenta en prisión, mientras que otros han enviado suministros, principalmente alimentos, pero también libros y artículos de higiene personal, según el abogado.

“Además de hacer más fácil la vida del hombre, esto le dio una comprensión de que no está solo y hay muchas personas que comparten los mismos valores”, dijo Tikhonov.

ARRESTO Y VIOLENCIA DESPUÉS DE UNA RECITACIÓN DE POESÍA

Artyom Kamardin trabajaba como ingeniero, pero la poesía es su pasión.

Era un habitual en recitales mensuales en el centro de Moscú, cerca del monumento al poeta soviético Vladimir Mayakovsky. Los recitales continuaron incluso después de la invasión de Ucrania por Rusia. Uno fue promocionado como un recital “anti-movilización” varios días después de que Putin anunciara un llamado parcial al ejército en septiembre de 2022.

Kamardin, de 33 años, recitó un poema condenando a los insurgentes respaldados por Rusia en el este de Ucrania. Al día siguiente, la policía con una orden de registro irrumpió en el apartamento que compartía con su esposa Alexandra Popova y otro amigo, y se llevaron al poeta bajo custodia.

La policía golpeó a Kamardin, a Popova y a su compañero de piso, y violaron al poeta, dijeron tanto su esposa como su abogado. Los tres presentaron una queja formal ante las autoridades, y las acusaciones fueron investigadas eventualmente. Las autoridades concluyeron que la policía actuó “dentro de la ley”, informó el medio ruso Sota, citando al abogado sin proporcionar más detalles.

Para la pareja, la experiencia fue tan traumática que “todavía no pueden hablar abiertamente entre sí” sobre lo sucedido, dijo Popova en una entrevista con The Associated Press.

Además de Kamardin, la policía arrestó a otros dos poetas que no lo conocían, ni a él ni entre sí. A los tres los acusaron de hacer llamados que socavaban la seguridad nacional e incitaban al odio. Los tres fueron condenados y sentenciados a penas de prisión.

Kamardin recibió la más larga: siete años.

“Nadie debería estar en prisión por palabras, por poesía”, dijo Popova. Ella cree que el poema de su esposo “ofendió tanto a alguien que decidieron castigar a un poeta desafiante”.

La pareja se casó mientras Kamardin estaba en detención preventiva.

TRATAMIENTO INVOLUNTARIO EN UN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO POR CRÍTICAS A LA GUERRA

A diferencia de decenas de otros rusos condenados por manifestarse en contra de la guerra en Ucrania y condenados a penas de prisión, la residente de San Petersburgo Viktoria Petrova pasa sus días en una institución psiquiátrica. En diciembre, fue sentenciada a seis meses de tratamiento involuntario por una publicación en redes sociales condenando la invasión de Ucrania por Rusia.

Su abogada ha dicho que los médicos pueden mantener a Petrova allí todo el tiempo que quieran y extender el plazo indefinidamente una vez que se cumplan los seis meses. Por lo tanto, el fallo “no puede considerarse una buena noticia”, escribió Anastasia Pilipenko en su blog en la aplicación de mensajería Telegram.

Petrova fue arrestada en mayo de 2022 y colocada en detención preventiva por una publicación en la red social rusa VK, en la que criticaba a los funcionarios rusos por lo que el Kremlin insiste en llamar “una operación militar especial” en Ucrania, dijo la abogada a Mediazona, un sitio de noticias independiente ruso.

En su blog de Telegram, Pilipenko ha descrito a Petrova, de 30 años, como “una chica común” que “simplemente compartió sus pensamientos en redes sociales”.

“Vida ordinaria, gimnasio ordinario, un gato. Trabajo ordinario en una oficina poco destacada”, escribió la abogada.

El tribunal ordenó una evaluación psiquiátrica de Petrova después de que otros internos de su centro de detención preventiva informaron que ella continuaba con su “propaganda anti-guerra”, dijo Pilipenko en una entrevista con un medio de noticias local. Estas evaluaciones son comunes pero en un giro raro, Petrova fue declarada mentalmente incompetente.

La abogada argumentó que no era cierto y que las palabras de su cliente habían sido malinterpretadas, pero no tuvo éxito: Petrova fue internada en un hospital psiquiátrico.

En noviembre, Pilipenko denunció abusos por parte del personal de la institución, diciendo que la obligaron a un registro corporal por parte de trabajadores masculinos, la empujaron, la ataron a la cama del hospital e inyectaron medicación que la dejó incapaz de hablar durante dos días.

“Esto no debería suceder a ‘presos políticos’, criminales, enfermos mentales, personas sanas; a nadie”, escribió Pilipenko en Telegram. La institución no comentó sobre las acusaciones, pero poco después de que ella hablara al respecto, escribió Pilipenko, los abusos cesaron.