El nuevo controlador Bluetooth para Android de GameSir tiene sticks de efecto Hall.

GameSir ha anunciado el lanzamiento de un nuevo controlador de Android esta semana llamado X4 Aileron, y no es como la mayoría de los controladores móviles pasados de GameSir. Al menos no los últimos modelos. Muchos de los controladores más recientes de GameSir en los últimos años han utilizado una conexión directa similar al Razer Kishi Ultimate. Sin embargo, su último controlador no utiliza una conexión directa en absoluto.

En su lugar, utiliza Bluetooth, lo que debería ayudar a que sea compatible con casi todos los teléfonos móviles. Dado que esos teléfonos cabrán entre los lados izquierdo y derecho del controlador. Afortunadamente, debería adaptarse a la mayoría de los teléfonos sin estuche. GameSir dice que el ancho máximo permitido es de 95 mm y el mínimo es de 68 mm. También tiene un grosor máximo de 12 mm. El ROG Phone 8 Pro Edition, un teléfono con el que tuve problemas para adaptarlo a otros controladores, tiene un ancho de 76,8 mm y un grosor de 8,9 mm. Por lo tanto, debería adaptarse sin problemas. Y si puede adaptarse, la mayoría de los teléfonos deberían adaptarse.

Aunque muchos controladores han utilizado una conexión directa para promover una respuesta de entrada de baja latencia, GameSir afirma que la conexión Bluetooth en el X4 Aileron también tiene poca latencia. Por lo tanto, no debería tener un impacto negativo en la latencia de entrada. El X4 Aileron también tiene otra característica deseable que hizo que controladores como el primer Kishi fueran tan atractivos. Es compacto. Cuando no está en uso, el lado izquierdo del controlador se voltea y puede conectar los dos a través de su diseño telescópico. También utiliza imanes para mantenerlos unidos.

Cuando estés listo para jugar, separa los dos lados, inserta tu teléfono y luego asegura los pestillos en la parte superior que bloquean tu teléfono en su lugar. GameSir incluso incluyó un estuche semirrígido para mantener el controlador seguro durante los viajes.

El GameSir X4 Aileron cuenta con palancas de efecto Hall

En lo que respecta a los controladores de juegos, una cosa que sigue siendo poco común es ver uno con palancas de efecto Hall. Se están volviendo menos raros, pero las palancas con sensores de efecto Hall aún no son utilizadas por la mayoría de los controladores. Para algunos, esto no será un problema, pero muchas personas han experimentado problemas con el desplazamiento de las palancas. Y una vez que el desplazamiento de las palancas aparece, hace que jugar ciertos juegos sea mucho más difícil. Ciertamente menos agradable.

Las palancas de efecto Hall solucionan este problema porque reducen el riesgo de desplazamiento de las palancas. No lo eliminan por completo. Pero las posibilidades son increíblemente pequeñas y mucho menos probables. GameSir lo ha tomado en serio y ha utilizado palancas de efecto Hall para el X4 Aileron porque sabe la inconveniencia que el desplazamiento de las palancas puede causar. Lo que eso significa para el consumidor es que pueden jugar a juegos tanto como quieran y nunca deberían preocuparse por que el X4 Aileron tenga este problema. Incluso después de años de uso.

Y eso no es todo. El controlador también tiene botones de microinterruptores para una sensación súper táctil con una actuación rápida. Estos son geniales en cualquier juego, pero pueden marcar una gran diferencia en los shooters. Estos microinterruptores también están calificados para hasta 5 millones de clics, y eso debería ayudar a mantenerlos en perfecto estado durante mucho tiempo. También hay dos botones traseros mapeables para funcionalidad adicional.

El controlador está disponible por $99.99

GameSir lanzó oficialmente el controlador esta semana, y está disponible a través de GameSir directamente, así como en Amazon. Te costará $99.99, pero ese es más o menos el precio habitual para la mayoría de los controladores móviles de esta calidad en estos días. Y la mayoría o todos esos otros controladores no vendrán con un estuche de viaje agradable para mantener el controlador seguro. En resumen, el GameSir X4 Aileron parece ser un sólido controlador móvil.

