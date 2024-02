Son los campeones de la Copa Stanley. Y Eso es Una Gran Cantidad de Tazas.

El Stanley Tumbler, el éxito rotundo de este año, es, a primera vista, una victoria para el planeta.

Es duradero. Es reutilizable. A diferencia de las botellas de plástico desechables que pretende reemplazar, no genera montañas de basura de plástico.

Pero la locura ha desencadenado comportamientos menos sostenibles. La gente presume de poseer docenas de ellos. Cuando Target lanzó ediciones especiales, incluida una versión de Starbucks muy codiciada, causó un mini estampida.

Algunos expertos en tendencias dicen que la moda ya ha pasado de moda. “Algunos millennials o Gen-Z ya están avergonzados de llevar un Stanley”, dijo Casey Lewis, autora del boletín de tendencias After School. “Y sabemos lo que va a suceder”, dijo. Quedarán sin utilizar, acumularán polvo en un estante o en un sótano, o, “en el peor de los casos, terminarán en vertederos”.

La locura de Stanley es una historia de cómo el marketing, los influencers y el poder de las redes sociales se unieron para producir un fenómeno cultural. Stanley vendió un estimado de 10 millones de vasos de agua “Quencher” en 2023, y las ventas totales de la empresa para ese año se espera que hayan alcanzado los 750 millones de dólares, un aumento de menos de 100 millones de dólares en 2020. El hashtag #StanleyCup ha sido visto miles de millones de veces en TikTok.

Pero la tendencia también es un ejemplo de cómo un universo creciente de productos ecológicos, originalmente comercializados para ser sostenibles, puede convertirse en un catalizador para simplemente comprar más, anulando potencialmente los beneficios ambientales. Las entradas se han llenado de bolsas destinadas a salvarnos del azote de las bolsas de plástico de un solo uso. Los armarios están acumulando extraños artilugios, como pajitas de acero plegables o contenedores de alimentos reutilizables, destinados a reducir los de un solo uso.

“El punto de una taza reutilizable es que, teóricamente, solo necesitas una. Y estás reemplazando docenas o incluso cientos de vasos desechables con esa taza reutilizable”, dijo Sandra Goldmark de la Climate School de la Universidad de Columbia. Pero si una persona compra muchas de esas tazas, “tendría que beber mucha agua”, dijo, para compensar el impacto ambiental de fabricarlas.

Hay evidencia de que la sostenibilidad vende. Un estudio del año pasado realizado por McKinsey que examinó cinco años de datos de ventas de 44,000 marcas, encontró una clara correlación entre el gasto del consumidor y el marketing relacionado con la sostenibilidad.

Ese estudio no incluyó específicamente los vasos Stanley. Y para la mayoría de los productos, cambiar a una alternativa más sostenible no necesariamente significaría más consumo. Es posible que no comas más verduras solo porque se cultivaron de manera sostenible, por ejemplo.

Y la mayoría de los propietarios de las tazas Stanley probablemente no tienen colecciones de museo, o incluso más que una o dos. Incluso si lo hacen, el impacto climático sería mucho menor que, por ejemplo, conducir un S.U.V. sediento de gasolina o volar en aviones.

Los investigadores han acuñado un término para medir la cantidad de tiempo que una persona debe reutilizar una alternativa antes de compensar completamente el producto de un solo uso que reemplaza: el período de recuperación ambiental. Un estudio de 2020 encontró que para pajitas, tazas de café y tenedores, las alternativas de metal tenían que usarse más tiempo, desde unos meses hasta unos años, para compensar.