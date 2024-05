En Alemania, los conspiradores de extrema derecha de un golpe improbable van a juicio

El príncipe Heinrich XIII de Reuss, el aristócrata oscuro que quería convertirse en canciller alemán, y ocho hombres y mujeres que planeaban llevarlo al poder derrocando violentamente al gobierno, fueron juzgados el martes en Frankfurt. Casi un año y medio después de una espectacular redada a nivel nacional que involucró a 3,000 policías en 150 lugares que las autoridades dicen que frustraron un plan bizarro y de extrema derecha para tomar el poder, el príncipe y los conspiradores comenzarán a enfrentar la justicia. Se espera que sea uno de los juicios más complejos desde que Alemania Occidental juzgó a los comandantes del campo de concentración de Auschwitz en la década de 1960. En un gran tribunal temporal gris construido apresuradamente en las afueras de Frankfurt, los nueve acusados se vieron por primera vez desde finales de 2022, cuando la mayoría de ellos fueron arrestados. En ese tiempo, los fiscales han analizado miles de archivos e intercambios de chats y horas de testimonios de testigos para preparar un caso que esperan mostrará el grave peligro que representaban los insurrectos, que incluían varios soldados de élite retirados, un oficial de policía y un ex legislador federal de extrema derecha. Tobias Engelstetter, uno de los cuatro fiscales federales que argumentan el caso en Frankfurt, leyó los detalles bizarros detrás de los cargos en una declaración inicial que duró más de dos horas. Los miembros del grupo, que se hacían llamar “Patriotas Unidos”, creían que el gobierno estaba dirigido por políticos pedófilos e ilegítimos que tenían acceso a una red de bases militares subterráneas. Los conspiradores creían en la existencia de una alianza secreta, según los fiscales, compuesta por servicios de inteligencia extranjeros simpáticos, incluidos los pertenecientes a Estados Unidos y Rusia, que ayudarían al grupo a derrocar el estado profundo una vez que se diera la señal. Los acusados forman parte de un grupo dentro del movimiento Reichsbürger, que cree que el estado alemán moderno es ilegítimo. “Los militantes ‘Reichsbürger’ son impulsados por el odio hacia nuestra democracia”, dijo Nancy Faeser, ministra del Interior de Alemania, en una declaración el martes. “Nuestros servicios de seguridad seguirán intensificando su represión hasta que hayamos expuesto y desmantelado completamente las estructuras militantes de los ‘Reichsbürger'”. El mega juicio de Frankfurt es solo uno de los tres procesos derivados del complot. Con 27 personas acusadas por fiscales federales, el grupo central de supuestos conspiradores era demasiado grande para caber en una sola sala de audiencias. El mes pasado, comenzó un juicio en Stuttgart centrado en nueve hombres que podrían categorizarse como la rama militar de la operación. El próximo mes, en una sala de alta seguridad en Munich, ocho presuntos conspiradores, que según los fiscales federales proporcionaron apoyo financiero, serán juzgados. Un 27º sospechoso murió esperando juicio. Expertos dicen que podrían pasar años antes de que los juicios produzcan veredictos. Los nueve acusados en Frankfurt representan el liderazgo del golpe, según los fiscales, lo que podría hacer que este sea el juicio más importante. Varios de los hombres programados para comparecer en Frankfurt el martes fueron acusados de fundar el grupo terrorista; otros eran miembros del consejo de liderazgo, que estaba designado para formar un gabinete de ministros que respondieran al príncipe una vez que el golpe hubiera tenido éxito, según los fiscales. Dos mujeres que enfrentan al panel de cinco jueces son acusadas de buscar apoyo de Rusia para el golpe. “Este juicio puede proporcionar información sobre el estado de los preparativos, pero también sobre los presuntos vínculos del grupo terrorista con Rusia”, dijo Jan Rathje, quien estudia el movimiento Reichsbürger para un grupo no gubernamental que monitorea el extremismo y la extrema derecha. Aunque sus creencias eran idiosincráticas, las autoridades dicen que los miembros del grupo representaron un peligro real. Las autoridades encontraron 380 armas de fuego y 350 otras armas como cuchillos, hachas y garrotes. También encontraron 148,000 rondas de munición, explosivos, cascos militares y equipamiento de protección, junto con oro y efectivo valorados en medio millón de euros, aproximadamente $543,000. Rüdiger von Pescatore y Maximilan Eder, dos de los fundadores del grupo, eran oficiales del ejército retirados; Michael F., como es identificado por el tribunal de acuerdo con las estrictas leyes de privacidad de Alemania, iba a ser ministro del Interior en el régimen posterior al golpe y era inspector jefe de la policía criminal, según los fiscales. Birgit Malsack-Winkemann era jueza y fue elegida en 2017 para el Parlamento federal con un ticket de extrema derecha y sirvió durante cuatro años. Los acusados adherían a un mundo compuesto por una mitología tipo QAnon y una revisión histórica de extrema derecha del imperio alemán tal como existía antes de la Primera Guerra Mundial. El príncipe llevaba mucho tiempo enojado por lo que consideraba tierras ancestrales perdidas, y muchos de los ex oficiales del ejército creían que el gobierno estaba mal gestionando el país. Según los fiscales, durante el verano de 2021, el grupo planeaba derrocar al gobierno ingresando en el Parlamento y arrestando a altos políticos. Un video mostrando al canciller Olaf Scholz como un cautivo transmitiría el golpe exitoso al país. Luego, 286 “brigadas de seguridad patriótica” serían responsables de mantener controlada a la población, incluso si eso significaba matar o encarcelar a las personas que se rebelaban contra el nuevo liderazgo, según los fiscales. Para planificar la insurrección, el “consejo” del grupo se reunía regularmente en un antiguo castillo de caza perteneciente al príncipe, según la fiscalía. Pero los miembros del grupo comenzaron a enfrentarse entre sí en el otoño de 2022, cuando el consejo y la rama militar comenzaron a favorecer estrategias separadas, según los fiscales. Mientras que el señor von Pescatore diseñaba uniformes basados en uniformes antiguos de la Wehrmacht, el príncipe se preocupaba cada vez más de que algunos de los documentos del grupo se estuvieran distribuyendo demasiado ampliamente. Y algunos de sus ex oficiales del ejército se habían puesto en contacto con generales de ejércitos activos, quienes rechazaron sus avances y alertaron a las autoridades. Aunque no fundó el movimiento que le prometía liderazgo nacional, el príncipe desempeñó un papel de liderazgo importante desde el principio, según los fiscales. Debido a las pretensiones de su familia de la línea alemana de Kaisers, cuyo reinado como gobernantes alemanes terminó con el cataclismo que fue la Primera Guerra Mundial, era la figura ideal para el grupo, que creía que solo un miembro de la verdadera realeza podía firmar un tratado de paz duradero con gobiernos extranjeros.