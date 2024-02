Cómo pagar los precios más bajos por tus medicamentos con receta en Medicare

Como periodista con experiencia, puedo decirte que una de las partes más desesperantes de estar en Medicare -y hay muchas- es descubrir cómo obtener los mejores precios para tus medicamentos recetados. Si crees que todo lo que necesitas hacer es comprar un plan de medicamentos recetados de la Parte D, piénsalo de nuevo.

“Puedes ir a farmacias que están justo al lado una de la otra y obtener diferentes precios en tus medicamentos recetados”, dijo Leigh Purvis, directora senior de costos y acceso a la atención médica de AARP. Cindy George, editora senior de finanzas personales de GoodRx, una compañía de tarjetas de descuento para recetas, dijo: “Las personas están pagando todo tipo de precios por el mismo medicamento, con la misma fuerza y dosis todos los días”. Sin embargo, es vital que los beneficiarios de Medicare mantengan bajos sus costos en medicamentos recetados. En un momento en que los precios de los medicamentos en EE.UU. son aproximadamente el doble de altos que en países comparables, y el 42% de las personas mayores de 65 años toman cinco o más recetas, una cuarta parte de las personas de esa edad informan dificultades para pagar sus recetas.

Una encuesta de 2023 realizada por la firma de investigación en salud KFF encontró que el 11% de los beneficiarios de Medicare retrasaron o dejaron de tomar sus medicamentos recetados en el año anterior debido al costo. “Realmente tienes que hacer muchas compras competitivas”, dice el Dr. Richard Sagall, presidente de Needy Meds, una organización sin fines de lucro que ofrece información gratuita sobre ahorros en medicamentos recetados. “Pero si eres persistente, puedes ahorrar miles de dólares”.

Necesitas comparar los precios de las recetas regularmente para asegurarte de obtener el precio más bajo cada vez que ordenes, especialmente para medicamentos de marca costosos que pueden costar miles de dólares; los precios de los genéricos pueden ser un 90% más bajos.

Para encontrar ahorros en recetas en Medicare, comienza por encontrar el mejor plan de la Parte D de Medicare para las recetas que tomas. Esto es inteligente tanto si tienes Medicare Tradicional o un plan Medicare Advantage de un asegurador privado que incluye un componente de la Parte D. (Si tienes un plan Medicare Advantage, puedes cambiarte a otro o cambiar a Medicare Tradicional durante el Período de Inscripción Abierto de Medicare Advantage que termina el 31 de marzo). La herramienta Plan Finder del sitio de Medicare te permite comparar cuánto pagarías por tus recetas en los planes de la Parte D disponibles en tu área

Toma en cuenta que un plan de la Parte D podría tener un gran precio para uno de tus medicamentos, pero no para otro. Podría incluso no cubrir uno o más de tus recetas en su lista de medicamentos, conocida como formulario. “Cada asegurador de la Parte D cobra diferentes co-pagos por diferentes medicamentos y tiene diferentes medicamentos en su formulario”, dijo Diane Archer, presidenta de Just Care USA, un centro digital para la salud y el dinero de los estadounidenses mayores.

Obtén asistencia con un medicamento recetado de marca costoso. Consulta si su fabricante ofrece un Programa de Asistencia al Paciente (PAP) que podría proporcionar el medicamento de forma gratuita, o a un precio drásticamente reducido, por un período de tiempo.

Los programas farmacéuticos se ofrecen para ciertos medicamentos a personas que califican para recibir asistencia financiera. “Las compañías farmacéuticas donan miles de millones de dólares en medicamentos todos los años” a través de los PAP, dijo Sagall. “Animamos a todos a buscar allí porque algunas de las pautas de elegibilidad son bastante generosas”.

Las pautas de los Programas de Asistencia al Paciente pueden variar para diferentes medicamentos de la misma compañía, por lo que querrás revisar los PAP para cada receta de marca costosa que tomas. “Realmente es un sistema complicado para que la gente navegue”, dijo Purvis.

Solicita al Programa Estatal de Asistencia Farmacéutica Special (SPAP) para personas mayores si hay uno y calificas. Trece estados, en su mayoría en el noreste, tienen SPAPs que ayudan a pagar los costos relacionados con los medicamentos recetados para personas con recursos financieros limitados a través de asistencia para costos compartidos y reducciones en las primas de la Parte D. Algunos pagan recetas que Medicare o el plan de la Parte D no cubre.

Los estados con SPAP son Delaware, Indiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Missouri, Montana, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Wisc…