Imagen de hace una década de un deslizamiento de tierra en Uganda compartida de manera engañosa como un deslizamiento de tierra en Kenia.

Una captura de pantalla de la publicación engañosa, tomada el 16 de mayo de 2024. La afirmación se repitió en otro post de Facebook y en X. Sin embargo, la imagen no está relacionada con el deslizamiento de tierra en Kenia el 14 de mayo de 2024 que sepultó a varias personas vivas, según informes locales (archivado aquí). Imagen de Uganda. Una búsqueda de imágenes inversa reveló que la foto se publicó por primera vez en línea en 2012 en relación con un deslizamiento de tierra en Uganda. “Los residentes de Bududa cortan árboles y madera el 26 de junio de 2012, mientras intentan llegar a las víctimas de un deslizamiento de tierra en el este de Uganda, a unos 200 kilómetros de la capital Kampala”, dice el pie de foto de la imagen en el periódico semanal The East African (archivado aquí). Una captura de pantalla de un artículo de 2012 en el periódico semanal The East African, tomada el 16 de mayo de 2024. La foto fue tomada por el fotógrafo independiente de AFP Isaac Kasamani y está disponible en los archivos de AFP. Una captura de pantalla de la imagen en el archivo de AFP, tomada el 16 de mayo de 2024. Deslizamiento de tierra en Kenia. El 14 de mayo de 2024, la Cruz Roja de Kenia publicó en X (archivado aquí) sobre un deslizamiento de tierra en el Escarpe de Kimende alrededor de las 9 p.m. hora de África Oriental. Ha ocurrido un deslizamiento de tierra en los Escarpes de Kimende en el Condado de Kiambu. Se cree que varias personas están atrapadas. El Equipo de Acción de la Cruz Roja está en camino al lugar. Según la última actualización de la Cruz Roja de Kenia, el área fue “acordonada y declarada zona de peligro” (archivada aquí). “Aunque no se han confirmado víctimas mortales, varias personas aún no han sido localizadas”, publicó la Cruz Roja en X. El 16 de mayo de 2024, el periódico local The Standard informó que la búsqueda aún estaba en marcha para tres personas desaparecidas. DÍA 2: La búsqueda continúa para 3 cuerpos sepultados después de un deslizamiento de tierra en Kimende, Condado de Kiambu. Fotos de Kimaku Chege. El incidente ocurrió unas semanas después de que docenas de aldeanos murieran cuando una presa estalló cerca de Mai Mahiu en el Valle del Rift, a unos 60 kilómetros (40 millas) al norte de Nairobi (informe archivado). La región del este de África ha experimentado semanas de lluvias torrenciales que han dejado un rastro de muertes, desplazamiento de personas y destrucción de propiedades.