Tribunal ruso sentencia al líder del grupo de derechos Memorial a la cárcel

Un tribunal de Moscú sentenció este martes a dos años y medio de prisión al copresidente de Memorial, el grupo ruso de derechos humanos que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2022, por “desacreditar” al ejército de Rusia al expresar su oposición a la guerra en Ucrania.

A pesar de que el Kremlin ordenó la liquidación de su grupo a finales de 2021, el copresidente, Oleg Orlov, de 70 años, decidió quedarse en Rusia después de su invasión a Ucrania hace dos años y ha continuado criticando a su gobierno a pesar de un clima de creciente represión.

En noviembre de 2022, el Sr. Orlov, uno de los defensores de derechos humanos más prominentes de Rusia, escribió un artículo titulado “Querían fascismo. Lo consiguieron”, en el que culpaba al presidente Vladimir V. Putin y al público ruso en general por “el asesinato en masa del pueblo ucraniano” y por infligir “un golpe muy duro al futuro de Rusia”.

“El país que dejó atrás el totalitarismo comunista hace 30 años ha caído de nuevo en el totalitarismo, pero ahora de la variedad fascista”, escribió en la publicación, la cual se publicó en línea en varios idiomas.

Casi un año después, fue condenado por “desacreditar repetidamente” a las fuerzas armadas de Rusia. Esa acusación lleva consigo una sentencia de hasta cinco años de prisión, pero fue castigado solo con una multa de 150,000 rublos, aproximadamente $1,600, debido a factores atenuantes como su edad y su destacado perfil público.

Los fiscales, acusándolo de exhibir “un motivo de enemistad y odio hacia el personal militar”, solicitaron que se celebrara un nuevo juicio y que se le impusiera una sentencia de tres años de prisión. Un tribunal de Moscú volvió a escuchar el caso, lo que resultó en la sentencia de este martes.

El Sr. Orlov ha mantenido su inocencia y ha denunciado los cargos como falsos. “No me declaro culpable, y la acusación no me resulta clara”, le dijo al tribunal durante una audiencia a mediados de febrero. “El tribunal, a pesar de mis peticiones, no pudo explicar claramente la esencia de los cargos formulados en mi contra”.

Grupos de derechos humanos y la embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynne M. Tracy, condenaron la sentencia. “En épocas anteriores, sus esfuerzos fueron reconocidos a los niveles más altos”, dijo la Sra. Tracy en un comunicado publicado en el sitio web de la embajada. “En la Rusia de hoy está siendo encarcelado por ellos”.

Desde que el Sr. Putin lanzó la invasión de Ucrania hace dos años, la represión ha ido en aumento en Rusia. Según Memorial, la organización de Mr. Orlov, hay cientos de presos políticos en el país, la cual fue fundada durante la caída de la Unión Soviética para documentar los abusos del régimen de Stalin.

Aunque la sede de Memorial en el centro de Moscú fue cerrada y requisada por el estado, el grupo ha continuado una forma modificada de su trabajo en Rusia y en el extranjero.

Los primeros años de activismo del Sr. Orlov incluyeron protestas contra la invasión soviética de Afganistán, primero distribuyendo clandestinamente panfletos antigua…