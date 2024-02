La propaganda rusa está atacando a Italia

Una pregunta me viene a la mente: ¿qué puede vincular a una pequeña ciudad italiana de 55 mil habitantes ubicada en el corazón de Italia con las oficinas del Ministerio de Cultura de Rusia en Moscú? No quiero dejarlo en el aire y te daré la respuesta de inmediato: la propaganda rusa.

En Foligno, Umbría, el 25 de febrero de 2024, la propaganda del Kremlin ingresó directamente al aparato público italiano con la concesión del patrocinio del municipio de la ciudad a un evento de clara procedencia pro-rusa, como la proyección de la película “The Witness”, creada con la contribución del Ministerio de Cultura de Rusia.

Una película de memoria goebbeliana que tiene un solo propósito, el de trastocar la narrativa oficial sobre la invasión rusa en Ucrania, describiendo al ejército ucraniano como un nido de nazis hitlerianos utilizados para cometer abusos contra la población civil de habla rusa, justificando así la intervención de Rusia en Ucrania como absolutamente necesaria para restaurar la paz y la justicia social y derrotar al nazismo.

Si ya has escuchado esta historia, no te preocupes, son los mismos conceptos expresados por el presidente de la Federación Rusa para justificar el ataque a gran escala a Ucrania el 24 de febrero de 2022. En resumen, la propaganda rusa en su forma más pura. Cabe destacar que, al ser lanzada “The Witness” en Rusia, al final de la película se afirmaba que las masacres en Bucha y Mariupol fueron cometidas por ucranianos y no por rusos.

El patrocinio es el reconocimiento más importante a través del cual una administración pública expresa su adhesión simbólica a una iniciativa considerada meritoria y muestra su pleno y consciente apoyo al evento. Si las palabras todavía tienen sentido en esta era de la posverdad, entonces es realmente muy difícil encontrar una justificación para la elección del municipio de Foligno.

El día de la proyección de la película, el 25 de febrero, se llevó a cabo una manifestación de disidencia por parte de la comunidad ucraniana en Foligno. No se pedía la revocación del patrocinio, que era imposible, sino que se pedían disculpas al alcalde Zuccarini y se le recordaba cómo el gesto de acordar la promoción de tal evento es una herida infligida a todos los ucranianos en la ciudad que será muy difícil de sanar. También estuvo presente en la manifestación el diputado europeo del partido italiano “Azione” Fabio Massimo Castaldo, quien prometió llevar el caso al Parlamento Europeo y al Parlamento Italiano para abrir los ojos de las más altas autoridades políticas ante el peligroso precedente que se creó en Foligno y garantizar que permanezca como un caso aislado.

Dicho esto, la situación estaba comprometida y la proyección de la película de propaganda rusa en Foligno se llevó a cabo según lo programado.

Sin embargo, la fecha de Foligno en la gira italiana de “The Witness” no es el único caso en Italia, ciertamente el más grave ya que tuvo lugar con el patrocinio del municipio y dentro de un recinto institucional. Pero desde principios de enero de 2024, la gira de esta película propagandística llegó a muchas otras ciudades italianas como Bolonia, Florencia, Milán y Génova. Si en algunos casos las administraciones municipales plantearon el problema y presionaron para la cancelación de la proyección (como en Bolonia y Florencia), en muchas otras ciudades permanecieron indiferentes, sin una palabra de disenso para alejarse de ella y la película se proyectó regularmente.

Pero el “asunto de Foligno” y la gira italiana de la película The Witness fueron solo la punta del iceberg, la guerra híbrida lanzada por Putin en Europa está usando la cultura como un arma para abrirse paso en toda nuestra línea del frente.

En diciembre de 2023, la soprano rusa Netrebko fue invitada a actuar en la premiere del “Teatro alla Scala” en Milán. Para ser claros, esta premiere es el evento cultural italiano más importante donde toda la élite política y plutocrática italiana se reúne para presenciar las actuaciones de las óperas más famosas. No hay mejor oportunidad para brillar en la alta sociedad, y este año el diamante más brillante se le dio a la soprano rusa.

También entre diciembre de 2023 y enero de 2024, se realizaron varias actuaciones del pianista pro-ruso Alexander Romanovsky en medio de la indiferencia general. Sí, él, el artista que actuó en la ahora ocupada Mariupol frente al Teatro de Arte Dramático bombardeado por los rusos en el que cientos de personas perdieron la vida y que encontró hogar, ciudadanía y escenarios aquí en Italia.

Luego, en enero, algunas asociaciones pro-rusas italianas organizaron tres conferencias con temas escandalosos. La primera, en Módena, “El renacimiento de Mariupol bajo Rusia”, fue cancelada después de numerosas presiones políticas y sociales. La segunda conferencia, también cancelada, fue una reunión en videoconferencia con el ideólogo de Putin, Alexander Dugin, inicialmente programada en la ciudad de Lucca con el título “Hacia un nuevo mundo multipolar”. El título en sí era bastante ridículo, ya que hacer hablar a Dugin no tiene absolutamente nada de “nuevo” o de “multipolar”. Solo hay el viejo mundo del totalitarismo ruso.

La tercera, en Milán, se centró en el recuerdo de Darya Dugina y su relación con Donbass. Esta última conferencia no encontró mucha oposición política entre la administración de la ciudad de Milán y se elogió a la mujer que declaró que los ucranianos son “subhumanos que deben ser conquistados”.

Pero, ¿por qué todo esto en Italia?

Desde la Segunda Guerra Mundial, Italia ha sufrido una considerable interferencia social y política por parte de Rusia durante décadas y, además, el interés de los italianos en el destino de Ucrania en esta guerra está en su punto más bajo. Según una investigación reciente publicada en YouGov, hasta un 37% de los entrevistados en Italia dijo tener poco o ningún interés en quién ganaría la guerra entre Rusia y Ucrania. Leíste bien. Sin interés. Esto significa que en las elecciones europeas de junio de 2024, una buena parte de los italianos votará sin que el tema de la guerra en Ucrania pueda influir en su juicio. Sobre qué elegirá este electorado a quién dar su voto en este momento histórico particular, no se sabe. Misterio de la fe.

El caso del patrocinio del municipio de Foligno para la película de propaganda rusa puede provocar indignación, pero no debería sorprender. Las instituciones italianas no son más que el reflejo de su electorado, que está poco o mal informado sobre la agresión rusa en Ucrania (cuando no es cómplice).

Las administraciones de las ciudades italianas, a pesar de conocer la situación y el peligro de la infiltración rusa, a menudo dudan en intervenir porque en Italia existe un concepto que siempre es popular en todas las estaciones: la libertad de expresión. Un concepto considerado sagrado solo por aquellos que quieren distorsionar su significado para alcanzar sus propios objetivos, en este caso específico utilizado como un caballo de Troya para infiltrar ideas antidemocráticas y peligrosas. La libertad de expresión no puede ser confundida con la libertad de desinformar. La libertad de expresión no puede garantizar el mismo trato a quienes quieren desintegrar nuestras democracias y a quienes defienden los valores de la constitución italiana (“Italia rechaza la guerra como un instrumento de ataque a la libertad de otros pueblos y como un medio para resolver disputas internacionales” Artículo 11 de los principios fundamentales de la Constitución Italiana). Porque, al final, mires como mires, de eso se trata: salvar nuestras democracias occidentales de la infiltración de propaganda pro-rusa, en cualquier forma en que se presenten, para que mañana no seamos nosotros los que gritemos “Ayuda, danos armas para defendernos”.