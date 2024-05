Información clave sobre dividendos del primer trimestre de 2024 de Okeanis Eco Tankers Corp. por Investing.com.

“

ATENAS, Grecia, 16 de mayo de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Okeanis Eco Tankers Corp. (OET o la Compañía) (NYSE: ECO / OSE: OET), anunció hoy que la junta directiva de la Compañía (la Junta) ha declarado un dividendo en sus acciones comunes, el cual se clasifica como un retorno de capital para fines contables (el Dividendo).

Debido a la implementación del Reglamento sobre Depositarios Centrales de Valores (CSDR) en Noruega, los accionistas que posean acciones registradas en Euronext Securities Oslo, el depositario central de valores en Noruega (VPS) deben tener en cuenta la información sobre la fecha de pago de las acciones registradas en VPS a continuación.

A partir del 28 de mayo de 2024, la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) liquidará sus operaciones en una base de T+1, mientras que la Bolsa de Valores de Oslo (OSE) continuará liquidando sus operaciones en una base de T+2. Como resultado, habrá diferentes fechas de ex-dividendo entre los dos intercambios, como se detalla a continuación.

Información clave relacionada con el Dividendo:

Monto del dividendo: USD 1.10 por acción común.Moneda declarada: USD. Los dividendos pagaderos a las acciones comunes registradas en Euronext VPS se distribuirán en NOK.Fecha de aprobación por la Junta: 15 de mayo de 2024.Último día incluido en el derecho OSE: 3 de junio de 2024, la última fecha en la que las acciones comunes de la Compañía que cotizan en la OSE incluirán el derecho al Dividendo.Último día incluido en el derecho NYSE: 4 de junio de 2024, la última fecha en la que las acciones comunes de la Compañía que cotizan en la NYSE incluirán el derecho al Dividendo.Fecha ex OSE: 4 de junio de 2024, la fecha en la que las acciones comunes de la Compañía comenzarán a cotizar en la OSE sin el derecho al Dividendo.Fecha ex NYSE: 5 de junio de 2024, la fecha en la que las acciones comunes de la Compañía comenzarán a cotizar en la NYSE sin el derecho al Dividendo.Fecha de registro OSE y NYSE: 5 de junio de 2024.Fecha de pago: 20 de junio de 2024. Debido a la implementación de CSDR en Noruega, se espera que el Dividendo pagadero en acciones comunes que estén registradas en Euronext VPS se distribuya a los accionistas de Euronext VPS aproximadamente el 25 de junio de 2024.

La Compañía le recomienda que se comunique con su banco, corredor, depositario o cualquier otra institución si tiene alguna pregunta sobre los mecanismos y el momento en que el Dividendo atribuible a sus acciones comunes se acreditará en su cuenta.

Contactos

Compañía:Iraklis Sbarounis, Director FinancieroTel: +30 210 480 [email protected]

Contacto de Relaciones con Inversores / Medios:Nicolas Bornozis, PresidenteCapital Link, Inc.230 Park Avenue, Suite 1540, Nueva York, N.Y. 10169Tel: +1 (212) [email protected]

Acerca de OET

OET es una empresa de transporte internacional líder de petrolero de productos refinados. La Compañía fue constituida el 30 de abril de 2018 bajo las leyes de la República de las Islas Marshall y cotiza en Oslo Børs con el símbolo OET y en la Bolsa de Nueva York con el símbolo ECO. La flota de navegación consta de seis petroleros Suezmax modernos equipados con lavadores y ocho petroleros VLCC modernos equipados con lavadores.

Declaraciones a futuro

Esta comunicación contiene declaraciones a futuro, incluidas según lo definido en las leyes federales de valores de EE. UU. Las declaraciones a futuro proporcionan las expectativas o pronósticos actuales de la Compañía sobre eventos futuros. Las declaraciones a futuro incluyen declaraciones sobre las expectativas, creencias, planes, objetivos, intenciones, suposiciones y otras declaraciones que no son hechos históricos o que no son hechos o condiciones actuales. Palabras o frases como anticipar, creer, continuar, estimar, esperar, esperanza, creer, mayo, en curso, plan, potencial, predecir, proyecto, debería, será o palabras o frases similares, o los negativos de esas palabras o frases, pueden identificar declaraciones a futuro, pero la ausencia de estas palabras no necesariamente significa que una declaración no es a futuro. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y se basan en suposiciones potencialmente inexactas que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los esperados o implícitos por las declaraciones a futuro. Los resultados reales de la Compañía podrían diferir materialmente de las expectativas anticipadas en las declaraciones a futuro por muchas razones, incluidas las descritas en los informes de la Compañía ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. Por lo tanto, no debe confiar excesivamente en estas declaraciones a futuro, que hablan solo a la fecha de esta comunicación. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente incluyen, pero no se limitan a, los resultados operativos o financieros de la Compañía; la liquidez de la Compañía, incluida su capacidad para atender su deuda; factores competitivos en el mercado en el que opera la Compañía; tendencias de la industria naviera, incluidas las tarifas de fletamento, los valores de los buques y los factores que afectan la oferta y la demanda de buques; adquisiciones y ventas futuras, pendientes o recientes, estrategia empresarial, áreas de posible expansión o contracción, y gastos de capital o gastos operativos esperados; riesgos asociados con las operaciones; impactos más amplios en el mercado derivados de la guerra (o amenaza de guerra) o hostilidades internacionales; riesgos asociados con pandemias (incluida COVID-19), incluidos los efectos en la demanda de petróleo y otros productos transportados por petroleros y su transporte; y otros factores enumerados de vez en cuando en los informes de la Compañía ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. Excepto en la medida requerida por la ley, la Compañía renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de publicar públicamente cualquier actualización o revisión de cualquier declaración a futuro contenida en el presente documento para reflejar cualquier cambio en las expectativas de la Compañía con respecto a la misma o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en los que se base cualquier declaración. Sin embargo, debe revisar los factores y riesgos que la Compañía describe en los informes que presenta y suministra ocasionalmente ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU., que se pueden obtener de forma gratuita en el sitio web de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. en www.sec.gov.



Esta información se publica de acuerdo con los requisitos de las Obligaciones Continuas.

