Trabajadores del Departamento de Estado firman memorandos instando a Biden a llamar a un alto el fuego en Gaza.

Dozens of State Department employees have voiced their disagreements with the Biden administration’s stance on Israel’s military campaign in Gaza, signing internal memos to Secretary of State Antony J. Blinken. This internal opposition is part of a growing wave of disagreement within the Biden administration regarding the Middle East crisis, according to U.S. officials.

At least three internal cables, sent through a dissent channel established during the Vietnam War, have urged President Biden to call for a cease-fire in Gaza. These cables have not been made public and have reportedly been sent in recent weeks, according to an anonymous official who was not authorized to discuss diplomatic cables.

Israel has been conducting military operations in Gaza for over a month following Hamas’ attacks on Israel. The death toll in Gaza exceeds 11,000, according to the local health ministry.

The Israeli prime minister, Benjamin Netanyahu, has refused to consider a cease-fire, claiming it would only benefit Hamas. In support of this position, the Biden administration has encouraged Israel to adopt “humanitarian pauses.”

The most recent of the memos, first reported by Axios, suggested that Israel exchange Palestinian prisoners, some of whom have not been charged, for the more than 200 hostages abducted by Hamas on Oct. 7.

In response to the internal dissent, Mr. Blinken acknowledged the suffering caused by the crisis and stated that the State Department was organizing forums to hear from its employees, emphasizing that their feedback is informing U.S. policy and messages. Mr. Blinken also emphasized that differing opinions are welcome but that employees must ultimately accept and implement policies set at senior levels.

The surge of internal disagreement throughout the Biden administration, including within the State Department, comes amid increasing public confrontations over the handling of the crisis in Gaza.

Docenas de empleados del Departamento de Estado han firmado memos internos al Secretario de Estado Antony J. Blinken expresando serias desacuerdos con el enfoque del gobierno de Biden hacia la campaña militar de Israel en Gaza, según funcionarios de EE. UU., parte de una creciente ola de disputas internas dentro de la administración de Biden sobre la crisis en Medio Oriente.

Al menos tres cables internos, enviados a través de un canal de disidencia establecido durante la guerra de Vietnam, han instado al presidente Biden a pedir un alto el fuego en Gaza, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato para discutir cables diplomáticos confidenciales que no se han hecho públicos.

Dos se enviaron en la primera semana de la guerra y el tercero se envió más recientemente, dijo el funcionario. Otro funcionario, que también habló bajo condición de anonimato, confirmó que los tres cables.

Las fuerzas israelíes han estado atacando en Gaza por más de un mes luego de los ataques de Hamas a Israel el 7 de octubre. El número de muertos en Gaza supera los 11,000, según el ministerio de salud allí.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha insistido en que no puede haber un alto el fuego, diciendo que solo beneficiaría a Hamas, y la administración Biden ha respaldado esa posición. En su lugar, el Sr. Biden ha estado presionando a Israel, con éxito mixto, para adoptar “pausas humanitarias”.

El más reciente de los memos, reportado por primera vez por Axios, propuso que Israel intercambiara prisioneros palestinos que mantenía, algunos de los cuales no habían sido acusados, por los más de 200 rehenes secuestrados por Hamas de Israel el 7 de octubre.

Al menos uno de los memos también pide a la administración que ofrezca un plan serio para un acuerdo de paz a largo plazo entre Israel y los palestinos que cree un estado palestino, y no simplemente darle a la idea, como dicen los críticos que han hecho el Sr. Biden y el Sr. Blinken.

El Sr. Blinken se reunió en persona con firmantes de al menos uno de los cables enviados en la primera semana, dijo uno de los funcionarios. Uno de los ayudantes principales del Sr. Blinken se reunió con los firmantes de otro cable enviado esa semana, dijo el funcionario.

El Sr. Blinken ha realizado al menos una sesión de escucha con empleados de la oficina de Asuntos del Cercano Oriente, algunos de los cuales creen que la política de EE. UU. ha sido demasiado tolerante con las bajas civiles infligidas por el ejército de Israel en la densamente poblada Gaza.

El Sr. Blinken respondió a la disidencia interna en un mensaje enviado por correo electrónico a los empleados del departamento el lunes y obtenido por The New York Times. “Sé que para muchos de ustedes, el sufrimiento causado por esta crisis está teniendo un profundo efecto personal”, escribió, añadiendo que era consciente de que “algunas personas en el departamento pueden estar en desacuerdo con los enfoques que estamos tomando o tener opiniones sobre lo que podemos hacer mejor”.

En el mensaje, el Sr. Blinken dijo que el Departamento de Estado había “organizado foros en Washington para escucharlos a ustedes y había instado a los gerentes y equipos a tener discusiones francas en los puestos en todo el mundo precisamente para poder escuchar sus comentarios e ideas”.

Agregó: “Estamos escuchando: lo que comparten está informando nuestra política y nuestros mensajes”.

Los funcionarios de EE. UU. dicen que si bien las opiniones diferentes y las perspectivas nuevas son bienvenidas, los empleados del Departamento de Estado y en otras partes del gobierno deben aceptar e implementar las políticas establecidas en los niveles superiores.

Los cables llegan al mismo tiempo que la disidencia en toda la administración Biden está saliendo cada vez más a la luz pública. A principios de este mes, más de mil empleados de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional firmaron una carta, extensamente reportada por The Washington Post, insistiendo en un alto el fuego.

El canal de disidencia del Departamento de Estado fue creado en 1971 para permitir que los funcionarios del departamento expresaran críticas y desacuerdos sobre la Guerra de Vietnam. Según las reglas del Departamento de Estado, los disidentes están protegidos contra represalias.

En los últimos años, los empleados del Departamento de Estado han utilizado el canal para advertir contra la retirada del presidente Biden de Afganistán, instar a la administración de Obama a lanzar ataques aéreos contra las fuerzas sirias y denunciar la prohibición temporal del presidente Trump de permitir que ciudadanos de siete países de mayoría musulmana ingresaran a Estados Unidos.