Nueva saga de GameStop revela verdaderos tontos en los mercados.

“

Desbloquea el resumen del Editor de forma gratuita

Roula Khalaf, Editor del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

El aparente resurgimiento de la locura de las acciones meme en EE. UU. muestra que todavía hay muchos idiotas jugando en los mercados públicos. Simplemente no en los lugares que podrías pensar.

Esta semana, el hombre, el maestro de los memes, el héroe de la contracultura que es Keith Gill, alias Roaring Kitty, alias otro apodo demasiado salado para una columna de mercados apta para toda la familia, regresó a internet, con un tuit de su cuenta que presentaba un dibujo de un hombre inclinándose hacia adelante en una silla.

Sin palabras, solo una imagen. No era un dibujo especialmente bueno. Podría haberlo dibujado yo. Y para la mayoría de las personas sensatas, no habría significado nada.

Pero para los fanáticos de internet que aún recuerdan al Sr. Kitty como el líder espiritual de la locura de las acciones de broma de 2021, el hombre que inspiró un breve aumento del 2,000 por ciento en las acciones de GameStop, un minorista de videojuegos cansado y desgastado, fue un momento de gran importancia.

Los foros de chat en línea volvieron a iluminarse como en esos desconcertantes días de 2021. Las acciones de GameStop duplicaron su valor de la noche a la mañana. Otras acciones que aparentemente fueron invitadas al azar a la fiesta la última vez también subieron, en sintonía con un mercado impulsado al alza por datos de inflación más moderados.

El idiota en todo esto no es Roaring Kitty, cuyas hazañas anteriores lo llevaron hasta una audiencia en el Congreso sobre cómo el aumento del interés en comprar GameStop dañó una parte crucial de la plomería de los mercados. (En parte como resultado de esto, tres años después, el ciclo de procesamiento comercial de valores en EE. UU. está a punto de reducirse a un día. Felicitaciones al tipo, ha ayudado a impulsar un cambio que terminó costando a inversores institucionales de todo el mundo millones de dólares en la modernización de sus operaciones).

Tampoco son los idiotas sus legiones de fanáticos que saltaron al carro del hijo pródigo, aunque están jugando con fuego. “Esto es juego. Es veneno para las ratas”, dijo Cole Smead de Smead Capital Management, un gestor de fondos orientado al valor de EE. UU. Fiel a su estilo, la mayoría, pero no todas, esas ganancias en la acción, se evaporaron en solo unos días.

Ni siquiera es el engreído Andrew Tate, un hombre más conocido por cargos rumanos de tráfico de personas y por convertir a una generación de adolescentes muy en línea en los placeres de la masculinidad tóxica. Tate tuiteó que había vendido su inversión de $500,000 en bitcoin para comprar acciones de GameStop, y que las mantendría hasta su último aliento como un acto de desafío contra el sistema. Rara vez, o quizás nunca, he estado tan deseoso de ver subir el precio de bitcoin. “Compra GameStop y j**ete la matriz”, ahora dice su biografía de X. “Las mujeres no tienen interés en la saga de GameStop porque las mujeres no quieren f***er el sistema”, afirma. Simplemente no creo que sea la razón, Andrew.

Nope, los verdaderos tontos aquí son los profesionales. Uno de los muchos aspectos de la anterior saga de GameStop que la hicieron tan entretenida fue el hecho de que el ejército en línea de inversores minoristas, a menudo desinformados, logró impulsar las acciones de la compañía tan alto, y tan rápido, que los fondos de cobertura que apostaban en su contra perdieron mucho. Principal entre ellos, Melvin Capital, dirigido por alguien que previamente me describieron como un genio, terminó cerrando sus fondos. Fue un fracaso épico.

En el resumen, muchos inversores institucionales dijeron que el juego de venta en corto en acciones pequeñas, típicamente dominado por fondos de cobertura, estaba en gran medida finalizado dado el riesgo de que los guerreros en línea pudieran decidir, por cualquier razón aleatoria, sumarse. Y sin embargo, aún alrededor de un tercio de las acciones de GameStop estaban en préstamo para venta en corto cuando apareció el tuit del dibujo-basura-de-un-hombre-inclinándose-hacia-adelante. Todavía había gente apostando en contra de esto.

Los fondos de cobertura van a tener que dar algunas explicaciones”, dijo Andrew Beer, cofundador de Dynamic Beta Investments. “Engáñame una vez, la vergüenza es para ti. Engáñame dos veces, la vergüenza es para mí. Volver a vender en corto GameStop pronto podría clasificarse como el peor riesgo-recompensa de cualquier operación de fondos de cobertura en la última década… Es una cosa que te quemen cuando cae un rayo de la nada. Es completamente otra cosa estar parado en un charco durante una tormenta con un poste de metal de seis pies en tus manos, apuntando al cielo”. Estas personas estaban haciendo eso con un palo de seis pies de metal en sus manos, apuntando al cielo.

Para empeorar las cosas, no es como si la desaparición de Melvin Capital fuera algún tipo de secreto. De hecho, todo el episodio lamentable terminó como una película de Hollywood, llamada Dumb Money. Se estrenó en cines. Estaba en Netflix. Todo el punto de esto era “una historia sobre personas comunes que cambiaron el guion en Wall Street y se enriquecieron convirtiendo a GameStop en la compañía más candente del mundo”, según IMDb. En realidad es un poco más complicado que eso. Muchos entusiastas de las acciones meme están simplemente entregando dinero en manos del estado profundo de Wall Street.

Para que los vendedores en corto sean sorprendidos por segunda vez, muestra una increíble audacia por su parte. Estas personas eran menos numerosas esta vez, con posiciones cortas equivalentes a alrededor del 30 por ciento de la equity de la compañía en comparación con más del 100 por ciento en 2021. Pero aún. Deberían reflexionar. Asumiendo que su inversión es genuina (¿y quién sabe?), acabaron viéndose ridiculizados por una de las mentes más obtusas de internet, Andrew Tate.

[email protected]

“