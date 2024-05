Violentos enfrentamientos en el norte de Gaza mientras la ayuda comienza a llegar desde el muelle construido por Estados Unidos Por Reuters.

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO (Reuters) – Las fuerzas israelíes lucharon contra combatientes de Hamas en los estrechos callejones de Jabalia en el norte de Gaza el viernes en algunos de los enfrentamientos más encarnizados desde que regresaron a la zona hace una semana, mientras que en el sur los militantes atacaron a los tanques que se estaban concentrando alrededor de Rafah.

Los residentes dijeron que la armadura israelí había avanzado hasta el mercado en el corazón de Jabalia, el campamento de refugiados más grande de los ocho históricos de Gaza, y que las topadoras estaban demoliendo casas y tiendas en el camino del avance.

“Tanques y aviones están arrasando con distritos residenciales y mercados, tiendas, restaurantes, todo. Todo está sucediendo ante el mundo tuerto”, dijo Ayman Rajab, un residente del oeste de Jabalia, a través de una aplicación de chat.

Israel había dicho que sus fuerzas despejaron Jabalia meses antes en la guerra de Gaza, desencadenada por los mortales ataques liderados por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, pero dijo la semana pasada que estaba regresando para evitar que los militantes islamistas se reagruparan allí.

En el sur de Gaza, en la frontera con Egipto, el humo espeso se elevaba sobre Rafah, donde un asalto israelí en escalada ha hecho huir a cientos de miles de personas de lo que era uno de los pocos lugares de refugio restantes.

“La gente está aterrorizada y está tratando de escapar”, dijo Jens Laerke, portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, en Ginebra, añadiendo que la mayoría estaban siguiendo órdenes de moverse hacia el norte hacia la costa pero que no había rutas seguras ni destinos.

Mientras la lucha continuaba, el ejército de Estados Unidos dijo que los camiones comenzaron a transportar ayuda a tierra desde un muelle temporal, la primera en llegar a la sitiada franja por mar en semanas.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

El Programa Mundial de Alimentos, que espera que lleguen alimentos, agua, refugio y suministros médicos a través del muelle flotante, dijo que la ayuda fue transportada a sus almacenes en Deir Al Balah en el centro de Gaza y les dijo a los socios que estaban listos para su distribución.

Las Naciones Unidas reiteraron que los convoyes de camiones por tierra – interrumpidos este mes por el asalto a Rafah – siguen siendo la forma más eficiente de llevar ayuda.

“Para evitar los horrores de la hambruna, debemos utilizar la ruta más rápida y obvia para llegar a la gente de Gaza, y para eso necesitamos acceso por tierra ahora”, dijo el subportavoz de la ONU Farhan Haq.

La ayuda de Estados Unidos estaba llegando a Chipre para su entrega a Gaza a través del nuevo muelle, dijo Washington.

Hamas exigió el fin del asedio de Israel y acusó a Washington de complicidad con una política israelí de “hambre y bloqueo”.

La Casa Blanca dijo que el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, visitaría Israel el domingo y destacaría la necesidad de un ataque dirigido contra los militantes de Hamas en lugar de un asalto a gran escala a Rafah.

Un grupo de trabajadores médicos de Estados Unidos abandonó la Franja de Gaza después de quedar atrapados en el hospital donde estaban brindando atención, dijo la Casa Blanca.

MIEDO HUMANITARIO

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que las tropas mataron a más de 60 militantes en Jabalia en los últimos días y ubicaron un almacén de armas en una “ofensiva a nivel divisional”.

Una operación divisional normalmente implicaría varias brigadas de miles de tropas cada una, lo que la convierte en una de las más grandes de la guerra.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

“El centro de control de fuego de la Brigada 7 dirigió docenas de ataques aéreos, eliminó terroristas y destruyó la infraestructura terrorista”, dijo la IDF.

Según cifras del ministerio de salud de la franja, al menos 35.303 palestinos han sido muertos, mientras que las agencias de ayuda han advertido repetidamente sobre la amplia hambruna y las graves carencias de combustible y suministros médicos.

Israel dice que debe capturar Rafah para destruir a Hamas y garantizar la seguridad del país. En el ataque de Hamas el 7 de octubre, murieron 1,200 personas en Israel y 253 fueron tomadas como rehenes, según los recuentos israelíes. Unos 128 rehenes siguen siendo retenidos en Gaza.

Israel dijo el viernes que sus fuerzas recuperaron los cuerpos de tres personas asesinadas en el festival de música Nova en Israel el 7 de octubre y llevadas a Gaza.

En respuesta, Hamas dijo que las negociaciones eran la única forma de que Israel recuperara a los rehenes con vida: “El enemigo no conseguirá a sus prisioneros excepto como cadáveres sin vida o a través de un intercambio honroso por nuestra gente y nuestra resistencia”.

Las negociaciones sobre un alto el fuego han estado estancadas.

‘GUERRA TRÁGICA’

Los tanques y aviones israelíes bombardearon partes de Rafah el viernes, mientras que las alas armadas de Hamas y la Yihad Islámica dijeron que dispararon misiles antitanque y morteros a las fuerzas que se estaban concentrando al este, sureste y dentro del cruce fronterizo de Rafah con Egipto.

UNRWA, la principal agencia de ayuda de la ONU para los palestinos, dijo que más de 630,000 personas habían huido de Rafah desde que comenzó la ofensiva el 6 de mayo.

“Se están mudando a áreas donde no hay agua – tenemos que llevarla en camiones – y la gente no está recibiendo suficiente comida”, dijo Sam Rose, director de planificación de UNRWA, a Reuters el viernes por teléfono desde Rafah, donde dijo que era inquietantemente tranquilo.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

En la Corte Internacional de Justicia, o Tribunal Mundial, en La Haya, donde Sudáfrica ha acusado a Israel de violar la Convención de Genocidio, el funcionario del Ministerio de Justicia israelí, Gilad Noam, defendió la operación.

El equipo legal sudafricano, que presentó su caso por nuevas medidas de emergencia el día anterior, enmarcó la operación militar israelí como parte de un plan genocida destinado a provocar la destrucción del pueblo palestino.