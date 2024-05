¿Podría la MLB nacionalizar sus derechos de medios? Por qué algunos clubes están presionando para terminar los acuerdos de televisión local.

Hace sesenta años, el comisionado de béisbol Ford Frick recibió un telegrama de un congresista de Wisconsin. El representante Henry Reuss estaba preocupado de que los Milwaukee Braves se pasaran a Atlanta por la promesa de un contrato de televisión más rico, y propuso una solución: si todos los equipos de la Major League Baseball compartieran su dinero de televisión, entonces los Braves podrían quedarse. Según la Associated Press, Frick respondió en ese verano de 1964 que “… un plan para reunir todas las ganancias de televisión no sería factible ni aceptable en este momento”, pero sería “digno de consideración futura”. Ahora, en 2024, llega esa conversación. El comisionado Rob Manfred y algunos de los propietarios del deporte están hablando más seriamente sobre la nacionalización de los derechos de televisión del béisbol que nunca antes. No por el traslado, sino por el corte de cables, el fracaso de algunas redes deportivas regionales tradicionales y la batalla simultánea por la supremacía del streaming librada por Netflix, Amazon y otros servicios de transmisión que han dejado a las ligas deportivas y a los titulares de los derechos en una reformación caótica. Algunos propietarios y ejecutivos de béisbol, en su mayoría en mercados más pequeños, creen que la mejor manera de aumentar los ingresos de los medios a largo plazo es centralizar las negociaciones y, a partir de ahí, vender potencialmente las transmisiones de la temporada regular de los 30 equipos como un paquete de streaming. Otros en el juego, especialmente aquellos cuyos equipos ganan más dinero, se oponen vehementemente a ceder su poder sobre sus derechos. Los obstáculos para un cambio así son enormes, pero que incluso se esté contemplando es notable. El final de los derechos de medios locales en el béisbol sería una de las alteraciones más radicales imaginables en el tumultuoso mundo de la televisión deportiva. No sorprende que la posibilidad sea también controvertida. “A medida que evoluciona la situación de los medios locales, continuaremos evaluando el mejor modelo para avanzar”, dijo Manfred en un comunicado a The Athletic. “Nuestro curso de acción será determinado por los clubes, que son los máximos tomadores de decisiones según nuestra constitución.” Aunque MLB ha negociado durante mucho tiempo varios acuerdos de medios nacionales, incluidos los de postemporada, con redes como FOX y TBS, y para los juegos del domingo por la noche durante la temporada regular, con ESPN, los equipos individuales siempre han controlado la mayor parte de su inventario de temporada regular, así como la elección de las estaciones de televisión con las que se asocian dentro de sus mercados locales. (La oficina central ya controla los derechos “fuera del mercado” de cada equipo, por eso los fanáticos en Nueva York pueden suscribirse a MLB.tv y ver cualquier juego excepto los de los Mets o Yankees). Eliminar los derechos locales podría eliminar muchas de las restricciones de apagón que frustran a los fanáticos. Pero no todos los clubes creen que la oficina de Manfred podría utilizar los derechos mejor que ellos individualmente. El asunto más divisivo, sin embargo, son los dólares. Independientemente de cómo un comisionado despliegue los derechos, la pregunta sería: ¿cómo se distribuyen los ingresos, por reparto igualitario o de otra manera? Los New York Yankees recibieron una estimación de $143 millones como tarifa de derechos en 2022, mucho más que un equipo como los Colorado Rockies, que recibieron $57 millones ese mismo año, según Forbes. En última instancia, entonces, es un reavivamiento del drama clásico del béisbol, mercado grande vs. pequeño. “Todo está sobre la mesa para el futuro, porque es tan desconocido”, dijo Sam Kennedy, presidente de los Boston Red Sox de gran mercado, durante los entrenamientos de primavera. “Miren, siempre hay problemáticas que surgen donde los equipos de mercado grande tienen una visión diferente a la de los equipos de mercado pequeño. Al final, también tenemos que concentrarnos en el bien mayor de la industria”. Un nueva era acaba de comenzar en la transmisión de deportes, y los cambios están sucediendo rápidamente. El miércoles, Netflix y la NFL anunciaron que el streamer llevará nuevos juegos el Día de Navidad. Netflix está pagando alrededor de $75 millones por juego. En otro lugar el miércoles, las otras tres ligas mayores de deportes masculinos en los EE. UU., MLB, la NBA y la NHL, estaban en la corte discutiendo que uno de sus socios de transmisión más significativos, Diamond Sports Group, estaba manejando torpemente su bancarrota y una disputa de transmisión con una prominente compañía de cable, Comcast. Este mes, una docena de equipos de MLB que llevan los canales con la marca Bally de Diamond no pueden ser vistos por los aproximadamente 13.6 millones de clientes de televisión de Comcast. La bancarrota de Diamond Sports Group ha sido un problema constante para MLB. Luego, el jueves, FOX, Warner Bros. Discovery y Hulu anunciaron el nombre de su próximo paquete de deportes: “venu”. La perspectiva de un gran pago de una empresa de streaming es naturalmente atractiva en círculos de béisbol. Las redes regionales de deportes tradicionalmente han comprometido mucho dinero por adelantado a los equipos. Los streamers podrían actuar de manera diferente, prefiriendo un modelo de riesgo-recompensa: cuanta más gente acuda al contenido, más dinero se paga. Pero a la larga, a medida que los streamers luchan por posicionarse, Manfred podría apostar a que Amazon y compañía pagarán más en conjunto que las RSN tradicionales por un contenido fragmentado. El corazón de la discusión, entonces, es realmente si el béisbol podría prosperar como un deporte “nacional”. Irónicamente, el pasatiempo nacional a menudo se considera un juego local. “Como casi todo en la vida estadounidense, todo se trata de dinero”, dijo el antiguo comisionado de béisbol Fay…