Title: “Russia busca pequeñas victorias en el frente antes de la ‘reelección’ de Putin, Zelenskyy”Translation to Spanish: “Rusia busca pequeñas victorias en el frente antes de la ‘reelección’ de Putin, Zelenskyy”

Las fuerzas de ocupación rusas probablemente intentarán ganancias tácticas menores en las líneas del frente antes de la reelección de Vladimir Putin, dijo el presidente ucraniano a los medios en una rueda de prensa en Letonia.

Agregó que Rusia está preparando una contraofensiva.

“Dado que una persona está haciendo campaña para una elección, es bastante obvio que quieren victorias tácticas menores”, dijo el presidente.

A pesar de los rumores y la propaganda del Kremlin, los rusos “no pudieron ocupar nada ni hacer ningún avance real”, dijo Zelenskyy.

“¿Acumulan tropas? Sí lo hacen. ¿Dijeron que tomarían Avdiivka? No lo tomaron. ¿Quieren hacerlo? Sí”, dijo.

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el 8 de diciembre que se postularía en las elecciones presidenciales rusas de 2024. El mismo día, la Comisión Electoral Central de Rusia programó las elecciones para que se llevaran a cabo durante tres días, del 15 al 17 de marzo de 2024.

