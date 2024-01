La película Los Asesinos de la Luna de las Flores ya está disponible para ver en Apple TV+

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert DeNiro y Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon ya está disponible para ver en streaming en Apple TV+.

Dirigida por Martin Scorsese, la película muestra cómo miembros de la adinerada nación Osage fueron asesinados en un complot para apoderarse de los derechos de tierras con abundantes suministros de petróleo en Oklahoma. La película está basada en el libro del mismo nombre escrito por David Grann.

Con una duración de tres horas y media, la película es un épico western criminal con un extenso reparto estelar. Junto a los protagonistas principales, el elenco incluye a Jesse Plemons, John Lithgow, y Brendan Fraser.

Mientras que el libro presenta los crímenes más como un misterio con una investigación del FBI como narrativa principal, la adaptación cinematográfica (guion escrito por Eric Roth y Martin Scorsese) se centra en el impacto en la nación Osage.

Killers of the Flower Moon ha recibido excelentes críticas de los críticos, y obtuvo alrededor de 150 millones de dólares en ventas en taquillas de todo el mundo. Lily Gladstone ganó recientemente un Globo de Oro por su interpretación de Mollie, y es una de las favoritas para ganar el premio a la Mejor Actriz en los próximos Oscars. Killers of the Flower Moon también es probable que sea nominada a Mejor Película, entre otros reconocimientos.

Cómo ver Killers of the Flower Moon

Puedes ver Killers of the Flower Moon con una suscripción a Apple TV+. Puedes obtener una prueba gratuita de siete días aquí para cuentas nuevas.

Mira Apple TV+ usando la aplicación Apple TV disponible en una variedad de plataformas, incluyendo Amazon Fire Stick, Roku, smart TVs, Xbox, PlayStation y más. Los usuarios de Android y Windows PC también pueden verlo en un navegador web en tv.apple.com.

Si no tienes una suscripción de TV+, Killers of the Flower Moon también está disponible por separado en tiendas de video en línea para comprar y alquilar.

Killers of the Flower Moon fue el primer lanzamiento de Apple Original Films en recibir una amplia proyección en cines, antes de estar disponible en Apple TV+. Otras películas en la lista incluyen “Napoleon” de Ridley Scott, que actualmente está disponible en video bajo demanda premium, y “Argylle”, que se estrena en cines el 2 de febrero. Descubre todo lo que llega a Apple TV+ aquí en nuestra guía completa.

FTC: Usamos enlaces automáticos de afiliados que generan ingresos. Más.