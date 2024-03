Hace menos de una semana, el presidente Vladimir Putin de Rusia aseguró un quinto mandato con su mayor porcentaje de votos, utilizando una elección cuidadosamente planificada para mostrar a la nación y al mundo que estaba firmemente en control.

Only a week ago, Russian President Vladimir V. Putin claimed a fifth term with his highest-ever share of the vote, using a stage-managed election to demonstrate his firm grip on power.

