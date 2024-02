Solución: Modo de espera del iPhone se apaga después de unos segundos.

Apple first introduced the StandBy Mode on iOS 17. The feature is available on all iPhone models that support iOS 17 but works best on iPhones with always-on displays, such as the iPhone 14 Pro or newer models. If your iPhone’s StandBy Mode turns off after a few seconds, here are some quick fixes to solve the problem.

Cómo detener el modo de espera del iPhone de apagarse después de unos segundos

Si tienes un iPhone 14 Pro o un modelo más reciente, estos sencillos ajustes solucionarán el problema.

1. Establece “Apagar pantalla” en Nunca en la configuración del modo de espera

Tiempo necesario: 1 minuto

Solo los modelos de iPhone 14 Pro o más nuevos tienen la función Siempre activado en el modo de espera. En la configuración de Apagar pantalla, establece la opción en Nunca para que la pantalla permanezca encendida mientras el modo de espera esté activo.

Abre Configuración desde tu pantalla de inicio.

Desplázate hacia abajo y pulsa en Modo de espera.

Ve a Pantalla. Encontrarás tres opciones: Automáticamente, Después de 20 segundos o Nunca.

Bajo la sección Apagar pantalla, elige Nunca.

2. Activa y desactiva el modo de espera en tu iPhone

Es una buena idea alternar el modo de espera para solucionar problemas subyacentes.

Toca Configuración desde tu pantalla de inicio.

Desplázate hacia abajo un poco y pulsa en Modo de espera.

Activa el interruptor junto al Modo de espera.

4. Asegúrate de que el iPhone permanezca inmóvil mientras se carga

El modo de espera se apaga si detecta cualquier actividad o si mueves tu iPhone. Para mantener el modo activo, es mejor mantener el dispositivo quieto mientras se carga.

Conecta tu iPhone y mantenlo en una posición fija mientras se carga.

Presiona el botón lateral.

Cuando se activa el modo de espera, desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar entre widgets, fotos y relojes. Además, deslizar hacia arriba o hacia abajo explora opciones dentro de cada vista.

El modo de espera es una de las funciones útiles que convierte tu iPhone en un reloj digital cuando no lo estás usando. Además, puedes personalizarlo para mostrar otros widgets, como prefieras. En la configuración del modo de espera, también hay un Modo Nocturno. Reduce el brillo de la pantalla en la oscuridad con un tono rojo, para que no resulte molesto mientras duermes.