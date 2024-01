La mayor polémica del té entre británicos y estadounidenses desde … Bueno, ya sabes.

¿Puede una simple taza de té causar una disputa entre dos poderosos países al otro lado del Atlántico? Solo pregúntale al heterogéneo grupo de patriotas que se disfrazaron groseramente y arrojaron cofres de té al puerto de Boston.

Para un nuevo libro, un académico examinó papeles y textos que abarcan más de 1.000 años para tratar de determinar la mejor manera de preparar una taza de té.

Las conclusiones de esta autora, Michelle Francl, profesora de química en Bryn Mawr College, incluyeron lo esperado (usar bolsas de té solo una vez) y lo interesante (agregar leche tibia después de verter el té para evitar que se corte).

Pero al menos una de las recomendaciones fue incendiaria. La profesora Francl recomendó agregar una pizca de sal. ¡Sal!

La teoría es que el sodio hace que el té sepa menos amargo.

Una vez más, por si te lo perdiste: Sal. En tu té.

La profesora Francl se apresura a decir que no echa un tarro entero en cada taza. La razón principal para agregar sal es que puede salvarte el té si la bolsa se ha quedado demasiado tiempo en el agua. “El sodio bloquea los receptores amargos”, dijo. “El té sabe más suave y menos amargo”. Ella recomienda agregar solo una pizca: “tan poco que no puedas probar la salinidad”.

Al hacer su caso, la profesora Francl señaló que el “Libro del Té” de Lu Yu del siglo VIII d.C. sugería agregar sal rutinariamente.

La profesora Francl tomó su investigación para el libro “Steeped: The Chemistry of Tea” en serio. Pudo leer manuscritos desde la época de Cristo. Cuando el consejo era conflictivo, como a menudo lo es, se volvió a “la preponderancia del peso de la evidencia”. Y también “probé definitivamente cosas, para diversión de mi familia”.

Por ejemplo, usó sensores de temperatura para ver si realmente importa si calientas la tetera. (Sí lo hace.)

La falta de convencionalismo de su consejo sobre la sal causó revuelo, podríamos decir, especialmente en Gran Bretaña, un lugar donde beber té está profundamente arraigado. Y parte del enfoque se centró inevitablemente en la nacionalidad del autor: estadounidense.

Persiste la sospecha en la isla escéptica de que, al igual que el pudín de Yorkshire y la Branston Pickle, los estadounidenses simplemente no entienden el té.

“Los británicos dicen que no sabemos lo que estamos haciendo”, dijo la profesora Francl. Y ¿qué encontró su investigación? “No sabemos lo que estamos haciendo”.

“Tengo problemas para tomar una buena taza en un restaurante” en Estados Unidos, afirmó melancólicamente.

Ted Lasso, el personaje de comedia estadounidense que intenta abrirse camino en el mundo tan británico del fútbol, dijo: “El té es horrible. Agua de basura absoluta”. Entonces, ¿Puede un estadounidense enseñarle algo a los británicos sobre té?

Tal vez no si esa lección incluye mencionar la sal. “Good Morning Britain”, el programa de noticias de ITV, dijo que agregar sal al té “se siente como un crimen”. El titular de The Daily Mail afirmaba que la sugerencia dejó a “los británicos al borde del colapso”.

En aras de la armonía transatlántica, vale la pena señalar que el libro de la profesora Francl es publicado por la Royal Society of Chemistry con sede en Gran Bretaña.

Tal vez no desde que The New York Times instó a los lectores a poner guisantes en su guacamole, una recomendación de comida ha generado tantas críticas.

Por supuesto, la sal en el té no es completamente inaudita. El té con mantequilla tibetano incluye sal, por ejemplo.

Entonces, ¿todo esto es, digamos, una tormenta en una tetera? Difícilmente. Nada menos que la embajada de Estados Unidos en Londres hizo una declaración al respecto. Aparentemente en tono de broma, dijo: “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras tal proposición escandalosa amenaza los cimientos mismos de nuestra Relación Especial”.

Y afirmó “que la impensable noción de agregar sal a la bebida nacional de Gran Bretaña no es una política oficial de Estados Unidos. Y nunca lo será”.

El autor anónimo de la declaración no pudo resistir agregar: “La embajada de Estados Unidos continuará preparando el té de la manera correcta, al calentarlo en el microondas”.

Aunque la embajada está (probablemente) bromeando sobre esa última parte, no es la mejor idea. De hecho, la profesora Francl dijo que si pudiera resumir sus muchos consejos sobre el té en solo dos, uno sería: no calentar el agua en el microondas.

“Puede formarse una película blanca”, dijo. “Suciedad del té, como la suciedad en tu bañera, haciendo una taza de té menos perfumada y menos sabrosa”.

Pero no es demasiado tarde para rescatar incluso un desastre como un té sucio. “Un poco de limón se deshará de ello”, aconsejó.

Su segundo consejo clave es sumergir la bolsita de té hacia arriba y hacia abajo. “Mejor contacto entre el solvente y las hojas de té”, dijo. (El solvente es el agua, para aquellos no especializados en química).

La profesora Francl no pasa todo su tiempo sobre una tetera. Su trabajo también incluye investigar la estructura de moléculas que “se comportan mal”, tal vez atándose en nudos o tomando la forma de una tira de Möbius. Tales moléculas rebeldes pueden aparecer en el espacio interestelar.

Pero no en una tetera.