Texas sembrado como el número 1 sobre Oklahoma para el torneo de softball de la NCAA

Jake Trotter, Escritor de ESPN12 de mayo de 2024, 08:41 PM Hora del Este.

Cerca

Jake Trotter cubre a los Cleveland Browns para ESPN. Se unió a ESPN en 2011 cubriendo fútbol universitario. Antes de eso, trabajó en los periódicos The Oklahoman, Austin American-Statesman y Middletown (Ohio) Journal. Puedes seguirlo en Twitter @Jake_Trotter.

Oklahoma ha ganado los últimos tres campeonatos de la Serie Mundial de Softbol Femenino Universitario. Sin embargo, su rival Red River, Texas, recibió el domingo la semilla No. 1 en el torneo de softbol de la NCAA 2024 por primera vez en la historia del programa.

Los Sooners (49-6) derrotaron a los Longhorns 5-1 el sábado por la noche para ganar su noveno título del torneo Big 12. Pero Texas (47-7) se quedó con la corona de la temporada regular de la Big 12 en su último año como miembro de la conferencia, destacado por una victoria en la serie sobre Oklahoma a principios de abril.

Oklahoma está sembrado segundo. El campeón de la temporada regular de la SEC, Tennessee, obtuvo la semilla No. 3 en general, seguido por el No. 4 Florida, que ganó el título del torneo de la SEC.

El No. 5 Oklahoma State, el No. 6 UCLA, el No. 7 Missouri y el No. 8 Stanford completan los ocho primeros, todos los cuales serán anfitriones de super regionales si avanzan desde la ronda inaugural del próximo fin de semana.

Pero los Sooners hicieron un último empuje por la semilla No. 1 por quinto año consecutivo. Un comité final hizo más valored el trabajo general de los Longhorns.

“Siempre tuvimos a Texas en la semilla No. 1,” dijo el presidente del comité de selección, Kurt McGuffin, durante el programa de selección del domingo. McGuffin añadió que las 16 victorias nacionales contra equipos en el top-25 ayudaron a influenciar al comité.

Selección del Editor

1 Relacionado

Texas está liderado por Reese Atwood, quien lidera el país con 86 carreras impulsadas. Batea .427 con 22 cuadrangulares.

Los Longhorns (.383) y los Sooners (.367) son el No. 1 y No. 2 en bateo en la nación. McGuffin señaló que Texas y Oklahoma eran claramente las dos primeras semillas.

Texas será anfitrión de Siena, junto con Northwestern y Saint Francis (Pa.) en su región.

La región de Oklahoma incluirá a Cleveland State, Oregon y Boston.

Tennessee se enfrentará a Dayton, Virginia y Miami (Ohio), que lidera la nación con 157 cuadrangulares.

Las otras 16 semillas más altas fueron para LSU, Duke, Georgia, Arkansas, Louisiana, Alabama, Florida State y Texas A&M, que terminó tercero en la clasificación de la SEC.

¡El cuadro está listo! 🥎

👉 https://t.co/lFjn81afj4#RoadToWCWS pic.twitter.com/PcVMxDcxkB

— Softbol de la NCAA (@NCAASoftball) 12 de mayo de 2024

De las 16 mejores semillas, Oklahoma, Tennessee, Oklahoma State, Stanford, Alabama y Florida State, subcampeón nacional defensor, avanzaron al WCWS el año pasado.

La SEC lideró el campo con la mitad de las 16 mejores semillas, sin incluir a Texas y Oklahoma, que se unirán a la conferencia la próxima temporada.

BYU, Louisville, Texas Tech y Wichita State estuvieron entre los cuatro primeros eliminados del torneo, según el programa de selección de ESPN.

Los regionales comienzan el viernes, con super regionales programados del 23 al 26 de mayo. La Serie Mundial de Softbol Femenino Universitario comienza el 30 de mayo en Oklahoma City, con las finales del 5 al 7 de junio.