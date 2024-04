Revisión de VTiger CRM (2024): Características, Precios y Alternativas

Datos rápidos de Vtiger

Nuestra calificación del producto: 4.1/5

Precios: Ofrece un plan CRM gratuito para un máximo de 15 usuarios.

Características clave:

Facturación y gestión de proveedores.

Informes y paneles personalizables.

Gestión de órdenes de trabajo.

Colaboración interna entre equipos.

Asignación automática de leads y enrutamiento.

Puntuación de perfil y compromiso.

Vtiger es una poderosa herramienta de gestión de relaciones con el cliente con inteligencia artificial que ayuda a las empresas a alinear sus equipos de marketing, ventas y soporte al cliente con datos de clientes unificados. Su plataforma permite a diferentes departamentos trabajar en colaboración y desarrollar pipelines para que los leads de alta calidad se dirijan rápidamente, se vendan rápidamente con enrutamiento y segmentación de leads, y luego brinden un soporte excepcional a los clientes de forma continua.

Antes de comprometerse con Vtiger, hay otras principales CRMs impulsadas por IA que considerar, como Salesforce o Freshsales. Si su empresa está buscando un proveedor directo y enfocado en ventas, hay opciones como Pipedrive. Dado que muchos de estos proveedores ofrecen características principales similares pero diferentes especialidades, vale la pena compararlos y probar demos o pruebas gratuitas.

Precios

One Pilot: Plan CRM gratuito con un máximo de 15 usuarios y 3,000 registros. Ideal para empresas que recién comienzan su viaje con CRM.

One Growth: $12 por usuario, por mes al facturar anualmente y $15 por usuario, por mes al facturar mensualmente. Este nivel tiene un máximo de 15 usuarios y 100,000 registros, múltiples pipelines, facturación y más.

One Professional: $30 por usuario, por mes al facturar anualmente y $42 por usuario, por mes al facturar mensualmente para usuarios estándar. Tarifa adicional de $20 por usuario, por mes para usuarios de una sola aplicación. Los usuarios de este nivel obtienen todo en One Growth y puntuación de leads, gestión de tickets sociales e información sobre ventas.

One Enterprise: $42 por usuario, por mes al facturar anualmente y $58 por usuario, por mes al facturar mensualmente para usuarios estándar. Tarifa adicional de $30 por usuario, por mes para usuarios de una sola aplicación. Este plan incluye todo en One Professional más múltiples monedas, gestión de órdenes de trabajo, seguimiento de tiempo automatizado y más.

Características clave de Vtiger

Diseñador de procesos

El diseñador de procesos de Vtiger automatiza las acciones de equipos, e incluso entre departamentos. Las empresas pueden desarrollar nuevos procesos con una característica simple de arrastrar y soltar (Figura A). Construya flujos de trabajo, programe interacciones de tiempo y envíe para aprobaciones, todo a través de la herramienta de diseño de procesos empresariales (BPA). Esta herramienta no requiere codificación ni desarrollo en backend, por lo que es fácil de usar para cualquier tipo de negocio.

Figura A: Ejemplo del constructor de procesos y panel de registros. Imagen: VTiger

Sala de negocios

La sala de negocios es un espacio privado de sinergia digital ofrecido por Vtiger donde los representantes de ventas pueden interactuar y hacer un seguimiento del contenido con los leads (Figura B). Es un panel donde tanto los leads como los representantes son vistos juntos para colaborar y comprender claramente los próximos pasos o fechas de vencimiento. También es una forma para que los representantes respondan preguntas rápidamente o respondan a objeciones. Los usuarios también pueden ver a las partes interesadas involucradas, lo que ayuda a la visibilidad en toda la junta para una gestión de acuerdos optimizada.

Figura B: Vista unificada de una sala de negocios. Imagen: VTiger

Páginas de citas

Las páginas de citas permiten a las empresas publicar calendarios de representantes de ventas para que los leads o clientes programen citas directamente a través de Vtiger. La herramienta puede mostrar la disponibilidad de los representantes para que los clientes seleccionen una hora y fecha que funcione para todos (Figura C). La herramienta también puede personalizar las páginas de citas, programar recordatorios por correo electrónico y más. Esta característica única permite a los representantes gestionar las citas fácilmente con automatizaciones integradas.

Figura C: Página de citas mostrando configuraciones de disponibilidad. Imagen: VTiger

Cálculo de IA

Vtiger Calculus es una herramienta de inteligencia artificial que toma datos del CRM para dar a las empresas el mejor consejo para cualquier equipo de cara al cliente. Utiliza NLQ para extraer diferentes información en lenguaje cotidiano, lo cual impulsa decisiones comerciales más rápidas. Esta característica está disponible como un complemento y funciona como un chatbot personalizado, como una herramienta de análisis de conversaciones o para dar recomendaciones inteligentes en base a predicciones impactantes (Figura D).

Figura D: Herramienta Calculus GPT de pregunta y respuesta. Imagen: VTiger

Ventajas y desventajas de Vtiger

Ventajas

Desventajas

Prueba gratuita de 15 días.

Los usuarios informan que la aplicación móvil tiene opciones de funciones básicas.

Informes avanzados personalizables según usuarios.

Usuarios informan de dificultades para personalizar documentos.

Precios competitivos para planes premium y complementos.

Informes ocasionales de ajustes y sincronizaciones perdidos.

Alternativas a Vtiger

Vtiger es una herramienta CRM todo en uno que puede respaldar procesos comerciales de principio a fin, desde marketing hasta la retención continua de clientes. Tiene sentido compararlo con una variedad de populares CRMs gratuitos o proveedores que ofrecen escalabilidad para pymes que buscan un CRM. Por esta razón, algunos otros proveedores para considerar junto con Vtiger son Salesforce, Pipedrive y Freshsales.

Si su empresa tiene la capacidad de desarrollar su propio CRM con una personalización agregada, también hay CRMs de código abierto para revisar.

Software

VTiger

Salesforce

Pipedrive

Freshsales

Pipeline personalizado

Sí

Sí

Sí

Sí

Informes y análisis avanzados

Sí

Sí

Sí

Sí

Herramientas impulsadas por IA

Limitadas

Sí

Limitadas

Sí

Integraciones nativas y de terceros

Solo de terceros

Ambas

Solo de terceros

Ambas

CRM gratuito

Sí

No

No

Sí

Precio inicial premium

$12 por usuario al mes

$25 por usuario al mes

$14.90 por usuario al mes

$9 por usuario al mes

Salesforce

Imagen: Salesforce

Salesforce es una plataforma CRM basada en la nube que viene con un conjunto completo de herramientas que ayudan a las empresas a captar leads de alta calidad, fomentar relaciones y cerrar acuerdos. Tanto Vtiger como Salesforce ofrecen un asistente de IA que puede hacer más que simplemente crear contenido de marketing, y ambas herramientas pueden proporcionar información de datos e incluso recomendar próximos pasos.

En comparación con Vtiger, sin embargo, Salesforce no ofrece una versión gratuita de por vida de su software, pero puede proporcionar puntuación de oportunidades y gestión de territorios para empresas de cualquier tamaño.

Vea nuestra reseña de Salesforce para obtener más información sobre precios, características y más.

Pipedrive

Imagen: Pipedrive

Pipedrive es un popular software CRM que proporciona pipelines de ventas visuales por un precio competitivo. Vtiger y Pipedrive cuentan con informes y análisis avanzados que los usuarios pueden usar para crear informes personalizados y paneles de control para rastrear acuerdos, actividad de clientes y más.

Sin embargo, Pipedrive ofrece de manera única un software de correo electrónico que puede agilizar las campañas de marketing por correo electrónico de una empresa al ofrecer plantillas, segmentación y seguimiento de correo electrónico.

Para obtener más información sobre este proveedor, lea nuestra reseña de Pipedrive.

Freshsales

Imagen: Freshsales

Freshsales es un proveedor CRM de ventas mejor calificado que utiliza IA para ayudar a los usuarios a desarrollar pipelines, aumentar conversiones y aumentar la productividad. Tanto Freshsales como Vtiger ofrecen una versión gratuita de sus herramientas CRM para que las pequeñas empresas o incluso startups las implementen con funciones básicas. Sin embargo, en comparación con Vtiger, Freshsales ofrece una versión de prueba gratuita más larga e integraciones disponibles con otros productos nativos para marketing o soporte al cliente.

Para obtener más información, consulte nuestra reseña independiente de Freshsales.

Metodología de revisión

Utilicé un rubro interno con criterios y subcriterios para las ofertas generales de software CRM para revisar Vtiger. Investigé las principales características, planes de precios, facilidad de uso y más de Vtiger en comparación con los principales proveedores de CRM y sus estándares. Me basé en los recursos en línea de Vtiger, así como en comentarios y revisiones reales de los usuarios.

Los criterios que utilicé para calificar a Vtiger fueron los siguientes:

Costo: Peso del 25% del puntaje total.

Características principales: Peso del 25% del puntaje total.

Integraciones: Peso del 15% del puntaje total.

Personalizaciones: Peso del 15% del puntaje total.

Facilidad de uso: Peso del 10% del puntaje total.

Soporte al cliente: Peso del 10% del puntaje total.