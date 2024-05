Revisión del Apple MacBook Air de 15 pulgadas con procesador M3Revisión del Apple MacBook Air de 15 pulgadas con procesador M3

El Apple MacBook Air 15 M3 de pulgadas es una combinación casi perfecta de rendimiento silencioso y eficiente, una vida útil de la batería épica y un diseño elegante. A pesar de algunos aumentos de precios en las actualizaciones, es un valor imbatible que satisfaría las necesidades de la mayoría de los usuarios.

Diseño

Me preocupé cuando Apple se alejó del icónico diseño con forma cónica que introdujo con la MacBook Air de segunda generación y lo reemplazó con el diseño actual inspirado en la MacBook Pro plana. Pero no debería haberme preocupado: este diseño, que continúa sin cambios con la MacBook Air basada en M3, es impresionante. Y gracias a algunas opciones de color únicas, como el sutil tono champán de Starlight que elegí, la MacBook Air es quizás incluso más atractiva que la MacBook Pro.

Lo mejor de los diseños minimalistas y sutiles de Apple me llega tanto emocional como lógicamente. Y eso es cierto con la MacBook Air. Las computadoras portátiles, al igual que los teléfonos inteligentes, son familiares y bien comprendidos, y diferenciarlas de la competencia es difícil. Y la MacBook Air, que presenta un diseño tradicional tipo concha como otras computadoras portátiles, por supuesto, es familiar en cierto nivel. Pero también es diferente. Mejor.

Es difícil de describir, pero tal vez ese sea el punto: su aparentemente imposible combinación de tamaño, delgadez y ligereza desencadena una reacción emocional y visceral. Reviso varias computadoras portátiles cada año, y lo he hecho durante más de dos décadas. Y sin embargo, la MacBook Air es notable, única.

Las primeras impresiones son importantes, pero los dispositivos mejor y más útiles demuestran su valía con el tiempo. O deberían. Como las personas, la mayoría de los dispositivos me decepcionan hasta cierto punto con el tiempo a medida que la novedad inicial se desvanece y los defectos se vuelven más evidentes y luego molestos. Pero eso no sucedió aquí: en cambio, la MacBook Air logró lo que pensé que era imposible al impresionarme más cuanto más la usaba. A medida que pasaban las semanas, me encontraba continuamente sorprendido por cuánto me enamoraba de ella.

En última instancia, concluí que esto no se trata solo de apariencia, aunque obviamente juega un papel. En cambio, es la suma de sus atributos, el paquete completo. Es la sensación de una increíble ligereza, dada su tamaño, cuando la recojo para moverme a otra habitación. La forma en que puede estar sobre una cama u otra superficie suave y nunca ponerse demasiado caliente ni iniciar algunos ventiladores ruidosos que ni siquiera son necesarios o presentes en este dispositivo. Cómo la batería simplemente dura y dura y dura, y se burla de las afirmaciones de otras compañías sobre “duración de la batería durante todo el día”.

Son las pequeñas cosas, como abrir la tapa sin esfuerzo con un dedo y ver la pantalla encenderse al instante cada vez. O la combinación de estos éxitos diarios, el fuerte contraste con la experiencia impredecible que tengo con cada computadora portátil con Windows que uso, experiencias que son tan regulares en su imprevisibilidad, tan inevitables, que casi he dejado de pensar en ellas. Hasta ahora, por supuesto. La atención al detalle y la consistencia que veo en la MacBook Air es tan ajena al ecosistema de Windows que parece ciencia ficción. Pero después de haberlo experimentado, mis expectativas se elevan.

¿Hay imperfecciones o defectos? Claro. La decisión de Apple de invadir la pantalla con una muesca es una elección de diseño extraña, especialmente cuando descubres que la cama excelente en esa muesca ni siquiera ofrece el sistema de reconocimiento facial Face ID tan aclamado de Apple.

Y los biseles de la pantalla no son particularmente pequeños en comparación con los estándares de las PC premium, aunque el menú del sistema en pantalla en macOS ayuda a ocultar ese hecho, ya que visualmente puede combinarse con el bisel, con elementos del menú dispuestos automáticamente a ambos lados según sea necesario.

Pero estos son puntos menores. En general, esta es una máquina elegante, y hay una confianza en su diseño que simplemente no veo en otras computadoras portátiles. Me encanta.

Mostrar

Apple ahora vende dos versiones diferentes de la última MacBook Air, una con una pantalla de 13,6 pulgadas y otra con una pantalla de 15,3 pulgadas. Ambas son pantallas IPS con una relación de aspecto de 16:10, perfectas para el trabajo de productividad, la misma densidad de píxeles de 224 ppp y la misma luminosidad de 500 nits.

La MacBook Air de 15 pulgadas que compré tiene una resolución nativa inusual (para este usuario de Windows) de 2880 x 1864, pero se adapta muy bien a mis necesidades y es muy nítida. Cualquiera que haya usado un dispositivo Apple moderno no se sorprenderá al escuchar que esta pantalla es absolutamente fantástica, con una calidad mate no reflectante que prefiero mucho más que las pantallas OLED excesivamente brillantes que vemos en algunas otras computadoras portátiles premium. Parece hecha a medida para el trabajo de productividad.

La pantalla de la MacBook Air también admite el amplio gamut de colores P3 y una increíble lista de preajustes de perfil de color, por lo que debería satisfacer las necesidades de la mayoría de los creadores. Y utiliza la excelente funcionalidad True Tone de Apple para ajustar automáticamente la calidez del color del panel para que coincida con su entorno. Ese tipo de función funciona mejor cuando no se nota que está sucediendo, y eso es exactamente lo que sucede aquí. (Contraste esto con el efecto que ocurre cuando la temperatura de color cambia mucho más abruptamente con Night Shift, o lo que llamamos Night light en Windows. Ese efecto puede ser desconcertante).

Como quizás sepas, Apple equipa sus MacBook Pro más caras con paneles de visualización XDR de rango dinámico extremo técnicamente superiores y más brillantes que admiten tasas de actualización adaptativas ProMotion de hasta 120 Hz y retroiluminación mini LED. Estoy seguro de que son fantásticos, pero tampoco los echo de menos en absoluto, y no creo que la mayoría de los otros usuarios lo hagan. Apple tiene que diferenciar sus productos orientados al consumidor y prosumidor de maneras significativas, y lo ha hecho aquí. La pantalla de la MacBook Air, al igual que el resto de este dispositivo, es una combinación perfecta de elementos individuales, la pantalla adecuada para este dispositivo.

Sin embargo, tengo una queja menor aquí: la pantalla de la MacBook Air no se puede colocar plana.

Componentes internos

En el ecosistema Windows centrado en Intel, nos vemos obligados a lidiar con una amplia gama indecifrable de opciones de procesador de Intel y AMD, cada una con capacidades superpuestas. En la tienda de Apple, las cosas son mucho más simples, y esto es especialmente cierto en la MacBook Air de 15 pulgadas: solo hay una opción de procesador, un Apple Silicon M3 con 8 núcleos de procesador, 10 núcleos de GPU y 16 núcleos de Motor Neural (NPU). Otros Mac tienen un poco más de opciones: el modelo base de la MacBook Air de 13 pulgadas ofrece solo 8 núcleos de GPU, por ejemplo, pero la consistencia es refrescante y tranquilizadora: nunca tendrá que preocuparse por obtener un dispositivo con poca potencia.

Apple permite a los clientes configurar la MacBook Air de 15 pulgadas con 8, 16 o 24 GB de RAM integrada, y 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB de almacenamiento SSD que se divide entre dos chips para garantizar la mayor rapidez posible. Ninguno de estos componentes se puede actualizar después del hecho, en este sentido, las Mac basadas en M funcionan de manera similar al iPhone y otros teléfonos inteligentes, por lo que realmente debes pensarlo bien al momento de la compra. Conozco mis casos de uso, y por eso aposté por más RAM (24 GB) y menos almacenamiento (512 GB). Pero recomiendo encarecidamente que cualquiera que compre esta MacBook Air al menos actualice a 16 GB de RAM. Tu futuro te lo agradecerá.

El rendimiento es tanto épico como silencioso: No importa la carga de trabajo que le arrojé, sin importar cuántas aplicaciones usé simultáneamente, la MacBook Air cumplió silenciosamente sin una sola pausa o contratiempo, y mucho menos drama. No estoy seguro de haber usado alguna vez una computadora tan fiable y eficiente sin esfuerzo. Todavía no he experimentado ninguna acumulación de calor significativa, incluso cuando jugué todo el primer (gratis) segmento del juego Resident Evil 4 hasta su conclusión en una sola sesión. Simplemente va y va y va.

Quiero ser claro al respecto. No hay nada como esto en el espacio de la PC. Cualquier computadora portátil configurada de manera que pueda manejar cargas de trabajo de clase de estación de trabajo hará que los ventiladores se activen del tamaño de un motor a reacción durante la duración, mientras que cualquier computadora portátil que obtenga una buena vida útil de la batería y sea razonablemente silenciosa es incapaz de realizar esas cargas de trabajo de alta gama. La MacBook Air lo hace todo, en silencio, sin despeinarse. Y lo hace todo el día con la batería.

Conectividad

La MacBook Air M3 ofrece una conectividad moderna Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3, pero no incluye una opción de datos celulares. Dado que la mayoría de los usuarios de MacBook probablemente tengan un iPhone de todos modos, eso no es un problema: pueden habilitar de manera transparente su funcionalidad de punto de acceso personal directamente desde la computadora portátil cuando sea necesario. Usé esta función varias veces, y siempre funcionó muy bien.

Puertos y expansión

Apple es conocida por ser tacaña con los puertos de expansión que proporciona en sus Mac, y solo recientemente cedió en la línea de MacBook Pro más cara, que una vez más cuenta con una serie de puertos heredados. Pero no es el caso de la MacBook Air: las computadoras portátiles de nivel de entrada de Apple ofrecen solo dos puertos tipo C, y ambos están en el lado izquierdo del dispositivo, lo que limita tus opciones de conectividad.

Sin embargo, resultó que nunca fue un problema. Sí, me gustaría haber tenido un puerto Tipo C en cada lado, pero son al menos capaces y modernos, con capacidades completas de Thunderbolt/USB4, y ambos proporcionan velocidades de transferencia de datos de 40 Gbps. Un puerto MagSafe 3 separado y magnético en el lado izquierdo proporciona cierta seguridad para evitar que las personas tropiecen con el cable de alimentación, pero también libera ambos puertos USB-C mientras se carga. Esta es una configuración perfectamente funcional y moderna.

MagSafe 3 es interesante por otras razones también. Gracias a los suministros de energía modulares de Apple, puedes combinar cables USB-C, que también alimentarán la MacBook Air, y diferentes fuentes de energía. En este caso, se me ofrecieron dos opciones en el momento de la compra, un ridículo adaptador de corriente compacto de 35 vatios con dos puertos USB-C, y un adaptador de corriente de 70 vatios más estándar con un solo puerto USB-C que admite carga rápida. (El cable MagSafe 3 es USB-C en el extremo del cargador en ambos casos). Terminé obteniendo ambos porque por error ordené el incorrecto de 35 vatios en el momento de la compra, pero es bueno tener una opción.

Apple también proporciona un solo conector para auriculares/micrófono combinado de 3.5 mm en el lado derecho de la MacBook Air, que se encuentra ahí todo solitario.

Audio y video

Más allá de su pantalla más grande, la configuración de altavoces es una de las pocas diferencias entre los modelos de MacBook Air de 13 y 15 pulgadas: la versión de 15 pulgadas, con su chasis más grande, ofrece un sistema de sonido superior con seis altavoces, “woofers de cancelación de fuerza” y capacidades de audio espacial Dolby Atmos al usar aplicaciones de música y video compatibles.

En el uso diario, esta configuración no fue particularmente notable, pero al abrir la aplicación Apple TV y acceder a los títulos HDR 4K en mi librería de películas compradas marcó la diferencia. Incluso a 1080p, la calidad general de AV fue increíble en películas como Atomic Blond, Avatar y Casino Royale. No percibí ningún sonido envolvente real en esos títulos que admiten Dolby Atmos, pero la separación estéreo es excelente. Y la calidad del sonido es estelar, con un bajo sorprendentemente fuerte dado el formato delgado y absolutamente sin distorsión en los niveles de volumen más altos. Es una combinación impresionante.

Trabajo híbrido

La MacBook Air M3 ofrece una sólida experiencia de trabajo híbrido, con una cámara FaceTime HD de 1080p excelente que de alguna manera logra superar a mi iPhone 15 Pro Max cuando se usa como una webcam: no solo la calidad es mejor, sino que ofrece un campo de visión más amplio que prefiero mucho.

La calidad de audio de los micrófonos es promedio, lo cual está perfectamente bien para una parte interna en la que nunca confiaría para llamadas de trabajo de todos modos. Suena impresionante en papel—Apple describe el sistema como un conjunto de tres micrófonos con formación de haz direccional que ofrece una opción de modos de aislamiento de voz y espectro amplio—pero no es realmente notable en el uso del mundo real. Incluso los AirPods Pro 2 ofrecían un sonido de micrófono más claro en mis grabaciones de prueba.

Teclado y touchpad

Apple pasó por un mal momento con sus lamentables teclados de mariposa, pero se ha recuperado bien de ese error: el teclado mágico retroiluminado y de tamaño completo de estilo isla en mi MacBook Air M3 es uno de los mejores que he usado, con un golpe de tecla, retroalimentación y sensación de escritura casi perfectos. Todavía califico a las computadoras portátiles premium de HP un poco por encima de esta, pero está cerca. Y el sensor de luz ambiental de Mac es increíble, nunca sentí la necesidad de ajustar la retroiluminación en ningún momento.

El diseño del teclado de Mac es lo suficientemente similar al de las PC con Windows como para que la mayoría se adapte a él bastante rápido. Pero encontré problemático pasar de la MacBook Air a mis PC y viceversa, ya que constantemente me encontraba buscando los atajos de teclado incorrectos. El mayor problema es la división Ctrl + C (Windows)/Cmd + C (Mac): Esas teclas modificadoras están en lugares muy diferentes.

Menos obviamente, los atajos de teclado específicos de la aplicación son a menudo más desafiantes en Mac y requieren cierta contorsión. El mejor ejemplo es Affinity Photo 2, que utiliza el uso del teclado Alt a nivel de sistema para seleccionar un menú, lo que permite atajos de teclado más simples (en realidad, navegación por teclado). Para exportar un archivo en Windows, puedo escribir Alt + F seguido de E, que es simple y se puede hacer con una sola mano. Pero en Mac, tengo que escribir Cmd + Option + Shift + S, que es … ay. Siento que soy un artista de Cirque du Soleil cada vez que lo intento.

