Informe del partido – KKR vs MI 60° Partido, 11 de mayo de 2024

Los Kolkata Knight Riders 157 para 7 (Venkatesh 42, Rana 33, Chawla 2-28, Bumrah 2-39) vencieron a los Mumbai Indians 139 para 8 (Kishan 40, Tilak 32, Chakravarthy 2-17, Russell 2-34, Harshit 2-34) por 18 carreras

En una tarde que comenzó con la pelota girando como un búmeran después de mucha lluvia en Kolkata, los gemelos de los Kolkata Knight Riders – Varun Chakravarthy y Sunil Narine – sofocaron la persecución de los Mumbai Indians para sellar un lugar en los playoffs para su equipo, con una clasificación casi segura en los dos primeros también.

Después de que MI tenían 158 carreras en 16 overs, Chakravarthy y Narine comenzaron el estrangulamiento que vio a MI anotar solo 22 carreras en los cinco overs después de la primera fase de juego durante dos wickets que aumentaron la presión sobre los visitantes.

Suryakumar Yadav y Tim David no tuvieron más remedio que ir tras los rápidos y cayeron ante las variaciones de Andre Russell que vieron a MI tambalearse a 92 por 5 y no hubo vuelta atrás desde allí, excepto por una breve aparición de Tilak Varma. Redujo la ecuación a 22 carreras requeridas de las seis bolas, pero su wicket temprano en el último over eventualmente entregó a MI su novena derrota en 13 partidos.

Después de que la lluvia retrasó el inicio del juego por una hora y 45 minutos, el partido se redujo a 16 overs por lado. A pesar de que KKR perdió a sus abridores temprano, Venkatesh Iyer y algunos golpes de la parte baja del orden los llevaron a 157, lo que puede haber parecido corto al principio pero resultó ser suficiente.

El estrangulamiento de Narine y Chakravarthy

Rohit Sharma estaba luchando por carreras y anotó menos de una carrera por bola en los primeros seis overs. Así que la responsabilidad de pegarle fue para Ishan Kishan quien aplanó su camino a 37 de 17 en la primera fase de juego (que duró cinco overs para este partido). Mayormente atacó las fronteras cuadradas, lo destacado fue un cuadrangular con un golpe inverso seguido de un seis con un pull al final de la primera fase para llevar a MI a 59.

Pero Narine estaba listo con su respuesta en su próximo over y hizo que Kishan se fuera por 40. Con el giro por ambos lados que presentaba mucho lanzamiento de stump-to-stump y 17 bolas consecutivas sin fronteras, la lucha de Rohit terminó en 19. Suryakumar Yadav y Tilak también atacaron apenas a los spinners y la ecuación pronto se convirtió en 77 requeridas de 36.

Russell entonces tomó la bola. Su costura revuelta atrapó a Suryakumar y el lanzamiento más lento eliminó a David. En medio, Chakravarthy tuvo a Hardik Pandya atrapado por 2 para añadir problemas a MI.

Las ecuaciones como 57 necesarias de 18 se han vuelto aún más alcanzables en esta IPL, y Tilak mantuvo viva la flama de MI cuando se enfrentó a Harshit Rana en el decimocuarto over por 16 carreras al despachar sus lanzamientos más lentos a las cuerdas. El número 8 Naman Dhir tomó inspiración de Tilak para golpear a Russell por un par de seis y un cuatro en un over de 19 carreras que trajo de vuelta a MI al juego. Con 22 necesitadas de seis, Dhir y Tilak cayeron en las tres primeras entregas del último over, lo que selló el destino de MI.

Siempre hay algo de magia de Bumrah

No tenías que adivinar que los abridores de KKR saldrían con todo en este juego acortado. Phil Salt inició la entrada con un seis de la primera bola contra Nuwan Thushara pero cayó en el mismo over. Por el otro lado, Bumrah mostró algo de magia para la que Narine no tenía respuesta.

La primera bola de Bumrah fue un yorker que se inclinó un poco al final desde afuera del fuera de juego. Narine, que le había dado la espalda, estaba asombrado por el movimiento tardío que tomó la base del estante central. Fue el primer duck de Narine en esta IPL.

Venkatesh proactivo toma el mando

La bola estaba girando y molestando a los bateadores en condiciones nubladas. Después de que los abridores golpearan fuerte y Russell aún no saliera, Venkatesh tomó el mando de la entrada. Se acercó, retrocedió para pegar los bolas cortas, y usó su alcance para anotar 25 de 10 en la primera fase. Incluyó 14 de cinco bolas contra Bumrah.

Venkatesh también tuvo algo de suerte, ya que los bordes evadieron a los fielders y su enfoque proactivo ayudó a KKR a recolectar 77 en los primeros ocho overs, todos lanzados por lanzadores rápidos.

Chawla vs Russell acapara la atención

Pero el spin golpeó en la primera bola cuando Piyush Chawla hizo que Venkatesh saliera por 42 de 21. Entró Russell y despejó por encima de la cabeza de Chawla por un seis y un cuatro en sus próximos dos overs, junto con un golpe a través de las tapas. Chawla movió su campo, ubicó un fielder en la cuerda detrás del árbitro para el golpe recto y varió su ritmo incluso más allá de 110kph mientras Russell llevaba a KKR más allá de 100. Después de ser golpeado por otro seis en el 13º over, esta vez por Rinku Singh, Chawla tuvo la última risa cuando Russell elevó un rayo de 117kph a deep midwicket.

Thushara y Bumrah luego lanzaron una ráfaga de yorkers en los últimos dos overs y fue solo por un seis cada uno de Rinku y Ramandeep Singh que KKR cruzó 150.