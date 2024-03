Reseña de los auriculares inalámbricos JLab Epic Lab Edition: Una alternativa sólida a los AirPods Pro 2 con un genial dongle USB-C adicional en la caja.

JLab no es conocido por sus rivales AirPods caros y de primera línea. El terreno de juego de la empresa ha sido generalmente ofrecer auriculares económicos que suenan genial por el precio, pero palidecen en comparación con la competencia más cara. Pero con los auriculares JLab Epic Lab Edition, la empresa busca crear un par de auriculares inalámbricos verdaderos que no solo superen a los AirPods Pro 2 de Apple, sino que los superen en funciones y sonido. ¿Podrán las habilidades significativas de JLab para hacer auriculares excelentes y económicos traducirse en brillantes y más costosos?

JLab Epic Lab Edition auriculares: Precio y disponibilidad

Los auriculares JLab Epic Edition cuestan $199, un precio extremadamente razonable que los coloca por debajo de los AirPods Pro 2 que intentan superar. Por la variedad de funciones y la calidad del paquete ofrecido, ese es un precio bastante especial, y uno que hace que valga la pena considerar los Epic Lab Edition si funcionan tan bien como afirma la empresa (spoiler: lo hacen).

Puedes comprar un par tan fácilmente como cualquiera de las alternativas a través de Amazon, Best Buy y Walmart. Donde puedas comprar auriculares, puedes comprar los auriculares JLab Epic Lab Edition. Son muy nuevos en este momento, así que no hay descuentos en el precio, pero podría haber alguno en una de las próximas ventas a lo largo del año, aunque realmente no necesitan una reducción, es un precio muy razonable.

JLab Epic Lab Edition auriculares: Construcción y ajuste

Para justificar su precio más alto, JLab ha fabricado los auriculares Epic Lab Edition de aluminio. Es lo suficientemente pesado como para sentirse premium, y su sensación metálica fría le da a los auriculares una sensación de ser costosos. Sin embargo, como la carga inalámbrica no puede pasar a través del metal, JLab ha fabricado la parte inferior del estuche de plástico suave al tacto. Agrega un contraste visual genial y los hace destacar de su competencia monótona, que parece estar cubierta de plástico negro o blanco.

Abre el estuche (que es lo suficientemente delgado como para deslizarse cómodamente en el bolsillo de unos vaqueros ajustados) y encontrarás los propios auriculares y una pequeña sorpresa. Hablaremos de eso más adelante, porque necesitamos hablar sobre los materiales utilizados aquí: los auriculares son pequeños, densos en circuitos, y están hechos de plástico de alta calidad. Hay un logo de JLab en el borde exterior de los auriculares mismos, que oculta los botones táctiles, y hay una variedad de puntas de silicona o espuma que puedes colocar en el extremo que va dentro de tu oreja.

Elige la punta que funcione para ti y estarás listo para empezar. Estos son unos auriculares muy cómodos, con poco peso y un ajuste que te hace olvidar que los estás usando. El sello de esas puntas es bueno también, ya sea que uses las opciones de silicona o espuma, lo que hace que su cancelación de ruido pasiva sea bastante buena. Para aquellos que están acostumbrados al ajuste menos intrusivo de los AirPods Pro 2, estos pueden sentirse un poco más invasivos en el canal auditivo. Pero acostúmbrate, y tendrás una experiencia de uso muy cómoda.

[Continuará…]