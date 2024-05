David Copperfield: Mago acusado de comportamiento sexual inapropiado

El mago David Copperfield ha sido acusado de mala conducta sexual y comportamiento inapropiado por 16 mujeres. Algunas de las presuntas ofensas tuvieron lugar cuando las mujeres eran menores de 18 años, según informó el periódico The Guardian. Las acusaciones datan de finales de los años 80 hasta 2014. Un representante de Copperfield le dijo a BBC News que las acusaciones eran “falsas y difamatorias” y “lo opuesto a quien es David”. Según The Guardian, tres de las mujeres afirman que el mago las drogó antes de tener relaciones sexuales con ellas y que no se sintieron capaces de consentir. En cuatro casos, las mujeres alegaron que el mago las manoseó o las hizo tocarlo de manera sexual durante presentaciones en vivo en el escenario. Una mujer dijo que conoció a Copperfield en 1991 cuando tenía 15 años y que él siguió en contacto con ella a través de llamadas telefónicas. Cuando ella tenía 18 años, dice que tuvieron sexo consensuado, pero la mujer dijo a The Guardian que cree que fue preparada. Los abogados de Copperfield reconocieron la relación con el periódico pero negaron que haya tenido lugar una preparación. En una declaración separada a la BBC, sus abogados dijeron: “Todos los que conocen a David Copperfield te dirán que estas recientes acusaciones de un periódico son lo opuesto a quien es David. De hecho, David tiene un historial de arriesgar su carrera para ayudar a proteger a las mujeres de depredadores poderosos. La mayoría de estas acusaciones históricas se han hecho antes, y todas son tan falsas ahora como lo eran entonces. David solicitó la ‘evidencia’ en la que estas falsas acusaciones afirman basarse y esto no se ha proporcionado. Por el contrario, cada vez que las fuerzas del orden de EE. UU. han investigado tales asuntos, se han investigado a fondo y se ha encontrado que simplemente no hay caso que responder. La caracterización de The Guardian no es quien es David, y él continúa apoyando a cualquier persona que haya experimentado cualquier forma de abuso o discriminación. El movimiento debe tener éxito, pero las acusaciones falsas deben detenerse para que florezca. David considerará la posición con su equipo legal y tomará las medidas apropiadas sobre estas acusaciones falsas y difamatorias”. Copperfield ha sido previamente acusado de comportamiento inapropiado y en 2018 negó alegaciones históricas de mala conducta sexual. “He vivido años de informes de noticias sobre mí siendo acusado de actos horribles fabricados, con pocos contando la historia de que el acusador fue arrestado y mi inocencia”, escribió en X/Twitter en ese momento. Copperfield es uno de los magos más conocidos de Estados Unidos. Ha ganado 21 premios Emmy y tiene 11 récords mundiales Guinness.