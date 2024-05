Eurostar planea hasta 50 trenes nuevos y más servicios para satisfacer la ‘enorme’ demanda

“

Desbloquea el Resumen del Editor de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

Eurostar planea comprar hasta 50 trenes nuevos y está considerando lanzar más rutas internacionales desde Londres para aprovechar la “enorme demanda” de viajes en tren por toda Europa.

Gwendoline Cazenave, directora ejecutiva del operador de trenes, dijo al Financial Times que la empresa está en “una carrera” para aumentar la capacidad y que esto requerirá más espacio en algunas estaciones.

“Hay una enorme demanda de nuestros servicios”, afirmó.

Eurostar se fusionó con Thalys, una empresa de trenes que sirve a Francia, Bélgica, los Países Bajos y Alemania, para formar Eurostar Group en 2022. Es uno de los principales operadores ferroviarios de alta velocidad de Europa.

La compañía ampliada está en conversaciones con fabricantes de trenes para realizar un pedido de hasta 50 trenes nuevos, dijo Cazenave, agregando que estos reemplazarían el material rodante más antiguo y aumentarían el tamaño de la flota en un tercio, de 51 a 67 trenes.

Cazenave dijo que Eurostar está “definitivamente” considerando abrir nuevas rutas desde Londres hacia Europa, además de sus servicios actuales entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas.

“Con una nueva flota estudiaremos nuevas rutas, nuevas rutas europeas… Creo que hacia finales de año o principios de 2025 podremos decir más”, añadió.

Gwendoline Cazenave dijo: “Con una nueva flota estudiaremos nuevas rutas, nuevas rutas europeas… Creo que hacia finales de año o principios de 2025 podremos decir más” © Jonas Roosens/Belga/Sipa USA via Reuters

El servicio transfronterizo de Eurostar estaba teniendo problemas significativos para llevar a los pasajeros a través de algunas de sus estaciones, incluida St Pancras en Londres, principalmente debido a los controles de pasaportes que se introdujeron en 2021 tras el Brexit.

Pero Cazenave dijo que estos obstáculos se habían resuelto, con tiempos promedio de espera de vuelta a los niveles anteriores al Brexit, gracias a nuevos portones de pasaportes y a que los gobiernos proporcionaron más oficiales de control fronterizo.

La terminal de Eurostar en Ámsterdam se está expandiendo, mientras que Cazenave dijo que esperaba que St Pancras y París Gare du Nord fueran redesdiseñadas para crear más espacio en los próximos cinco años.

“En la etapa de la nueva flota [llegando], tendremos estaciones más grandes”, afirmó.

Sin embargo, Eurostar enfrenta un posible dolor de cabeza por los nuevos controles fronterizos biométricos de la UE, que se espera se introduzcan este año.

Cazenave dijo que estaba segura de que los pasajeros no enfrentarían grandes colas, y que los propietarios de St Pancras planean redesdiseñar partes de la estación para hacer más espacio para los viajeros que pasan por los controles adicionales de frontera.

Eurostar también enfrenta una posible competencia en la ruta del canal de la Mancha.

El operador del Túnel del Canal le dijo al FT este mes que cinco empresas, incluidas Virgin Group, un consorcio respaldado por los mayores accionistas de Mobico, antes conocido como National Express, y la start-up holandesa Heuro, están “seriamente” interesadas en lanzar servicios de tren entre el Reino Unido y Europa.

Cerca de 400 trenes al día utilizan el túnel, incluidos servicios de carga y de transporte de automóviles. Tiene capacidad para 1.000.

Durante la pandemia, Eurostar se vio obligado a reducir su tamaño para evitar la bancarrota y dejó de utilizar dos estaciones, Ebbsfleet y Ashford, en el sureste de Inglaterra.

Recomendado

Cazenave dijo que aunque Eurostar no tiene planes de reabrir estas estaciones, se está enfocando en el crecimiento tras un sólido desempeño en 2023. “Cuando veo a la gente decir que Eurostar se está encogiendo, me vuelve loca, porque realmente no es cierto”, agregó.

El número de pasajeros aumentó de 14,8 millones en 2022 a poco menos de 19 millones el año pasado, lo que impulsó un aumento del 26 por ciento en los ingresos a 2.000 millones de euros. Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización aumentaron un 8 por ciento a 423 millones de euros.

La empresa se ha reorganizado y ha reducido su deuda de 964 millones de euros a 650 millones en el último año.

Cazenave dijo que uno de los factores más importantes para elegir un fabricante sería la rapidez con la que los nuevos trenes podrían ser entregados.

“Es una carrera. Cuanto antes, mejor. El mercado está presionando tanto, que realmente necesitamos ver qué fabricante va a poder estar listo lo más rápido posible.”

“