Brian Mulroney, primer ministro que guió a Canadá hacia el TLCAN, fallece a los 84 años.

Brian Mulroney, el 18º primer ministro de Canadá, cuyo liderazgo en lo que él llamó “grandes causas”, desde el libre comercio y la lluvia ácida en América del Norte hasta la caída del apartheid en Sudáfrica, dio paso a acusaciones de mala conducta financiera y tráfico de influencias después de dejar el cargo, falleció el jueves en un hospital en Palm Beach, Florida, donde tenía una casa. Tenía 84 años.

Un portavoz de su hija Caroline Mulroney, ministra del gabinete en el gobierno conservador progresista de Ontario, dijo que el Sr. Mulroney había sido hospitalizado después de una caída en su hogar. “Murió en paz, rodeado de su familia”, escribió la Sra. Mulroney en X, anteriormente Twitter.

Nacido en una familia de clase trabajadora en el noreste de Quebec, el Sr. Mulroney superó sus humildes orígenes para convertirse en un próspero abogado y ejecutivo de negocios antes de buscar y alcanzar altos cargos como conservador, llegando a primer ministro en 1984. Ganó la reelección por un margen convincente en 1988.

Su popularidad tuvo mucho que ver con su personalidad: con un gusto por los trajes azul oscuro de doble botonadura impecablemente confeccionados y siempre impecablemente peinado, el Sr. Mulroney fue un hábil debatidor y orador, siempre listo con un chiste que complacía a la multitud antes de sus discursos.

Ingrid Saumart, escribiendo en el periódico Montreal La Presse, lo llamó “dinámico, bilingüe y seductor”. Sus asistentes lo promovieron como la versión canadiense de Ronald Reagan.

Atormentado por una economía tambaleante y un alto desempleo, y diciendo que había perdido entusiasmo por el trabajo, renunció en 1993 con las peores calificaciones electorales canadienses del siglo XX. Transmitió el poder a Kim Campbell, que se convirtió en la primera ministra femenina de Canadá pero perdió unas elecciones desastrosas meses después.

El Sr. Mulroney era conocido como el líder canadiense que llevó al país al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Estados Unidos y México, un pacto firmado en diciembre de 1992, y como el autor de una reforma del régimen fiscal de Canadá.

Se enorgullecía de ser confidente de los presidentes Ronald Reagan y George H. W. Bush; de promover un deshielo entre Moscú y Washington en los últimos días de la Guerra Fría; y de ir mucho más allá de Estados Unidos o Gran Bretaña imponiendo sanciones contra la Sudáfrica de gobierno blanco para presionar por la liberación de Nelson Mandela y el desmantelamiento del apartheid.

Sin embargo, había un lado más oscuro y menos visible en él. En 2005, se publicó un libro de transcripciones editadas de cientos de horas de entrevistas grabadas durante muchos años por un veterano periodista, Peter C. Newman. Las transcripciones mostraban al Sr. Mulroney como, en palabras de Clifford Krauss de The New York Times, un “hombre inseguro y malhablado con una lista de enemigos que se extiende desde Vancouver hasta Halifax”.

Mr. Mulroney y el Sr. Schreiber diferían en cuanto a la cantidad involucrada, con el ex primer ministro diciendo que recibió tres pagos de $75,000, totalizando $225,000, y el Sr. Schreiber diciendo que había entregado $300,000.

“Mi mayor error en la vida, con diferencia”, se citó al Sr. Mulroney diciendo en 2007, “fue haber acordado siquiera que me presentaran a Karlheinz Schreiber en primer lugar.” El Sr. Schreiber fue deportado a Alemania en 2009 y condenado a seis años y medio de prisión en 2013.