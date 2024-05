iPad Air (M2) vs iPad Pro (M4): Reseña de Comparación

Apple finalmente ha actualizado su línea de iPad de gama alta, con nuevos modelos Air y Pro. Las actualizaciones incluyen nuevos procesadores, tamaños de pantalla y colores, así como un diseño de chasis ultra delgado para los modelos premium. Pero ¿cuál deberías elegir para obtener la mejor relación calidad-precio?

Aquí tienes nuestra guía de comparación de los modelos iPad Air (M2) y iPad Pro (M4) que se lanzaron en 2024.

Diseño y calidad de construcción

El Air recibió una renovación de diseño hace una generación en el iPad Air (2022), por lo que no es sorprendente que gran parte de la construcción se vea familiar en el último modelo. Obviamente, la diferencia más notable es que el Air ahora viene en una opción de variantes de 11 y 13 pulgadas.

Las especificaciones son prácticamente idénticas para ambos, con el modelo más grande aprovechando el espacio adicional para incluir una respuesta de bajos 2x en los altavoces estéreo, pero eso es todo.

Las dimensiones son las siguientes:

iPad Air de 11 pulgadas (M2): 9,74 x 7,02 x 0,24 pulgadas (247,6 x 178,5 x 6,1 mm); 1,02 libras (462 g)

iPad Air de 13 pulgadas (M2): 11,04 x 8,46 x 0,24 pulgadas (280,6 x 214,9 x 6,1 mm); 1,36 libras (617 g)

Hay nuevos esquemas de color, con el Air disponible en Gris Espacial, Cálido Estrella, Morado o Azul. Pero quizás la actualización más útil (al menos en términos de diseño) es que la cámara FaceTime ha sido reposicionada en el borde más largo del iPad, creando una orientación apaisada que tiene mucho más sentido que la anterior en vertical. Sin embargo, el Air todavía no cuenta con Face ID, por lo que el sensor Touch ID en el botón de encendido será la forma en que desbloquees el dispositivo y hagas pagos.

La capacidad de almacenamiento base finalmente se ha actualizado a algo sensato, y Apple ha añadido opciones de mayor capacidad también. Aquí están las diferentes cantidades disponibles:

iPad Air de 11 pulgadas (M2): 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

iPad Air de 13 pulgadas (M2): 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

iPad Pro de 11 pulgadas (M4): 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

iPad Pro de 13 pulgadas (M4): 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

En cumplimiento con la ley de la UE, todos los modelos Pro y Air vienen con puertos de carga USB-C, aunque las versiones Pro tienen capacidades mejoradas de Thunderbolt / USB 4. Apple también anunció un nuevo Apple Pencil Pro, que funciona con los modelos Air y Pro; el nuevo Air y Pro también son compatibles con el Apple Pencil (USB-C). Hay un nuevo Apple Magic Keyboard para iPad Pro (M4), mientras que el Magic Keyboard existente funciona con los dispositivos iPad Air (M2).

Pantalla

Apple ha estado trabajando en las nuevas pantallas Ultra Retina XDR para los modelos Pro. Cuentan con un nuevo diseño revolucionario que combina dos paneles OLED superpuestos para crear algo que la compañía llama una pantalla OLED en Tándem. Esto les permite ser más brillantes, con un brillo completo de pantalla completa para SDR y HDR de 1.000 nits, y un máximo de 1.600 nits para HDR, mientras entregan las profundidades de color y contraste por las que son famosos los paneles OLED.

También puedes optar por un cristal con textura nano si compras las variantes de almacenamiento de 1TB o 2TB. Esto tiene grabados microscópicos en el panel que difunden la luz, reduciendo en gran medida los reflejos de las fuentes de luz circundantes. El cristal estándar aparece en todos los demás modelos.

Por supuesto, ProMotion (o una frecuencia de actualización de 120Hz en términos humanos) se mantiene como una característica exclusiva de los Pro.

Mientras que los Pros acaparan titulares por sus impresionantes nuevas pantallas, los paneles Liquid Retina en los modelos iPad Air (M2) no se quedan atrás, y por primera vez puedes elegir entre un tamaño de 11 pulgadas (en realidad 10,86 pulgadas) o 13 pulgadas (en realidad 12,9 pulgadas). Todos los nuevos iPads ofrecen colores amplios P3, True Tone y resoluciones que ofrecen 264 ppi (píxeles por pulgada), como puedes ver a continuación:

iPad Air de 11 pulgadas (M2): 2360 x 1640

iPad Air de 13 pulgadas (M2): 2732 x 2048

iPad Pro de 11 pulgadas (M4): 2420 x 1668

iPad Pro de 13 pulgadas (M4): 2752 x 2064

El brillo de los Airs se queda atrás de sus hermanos más caros, sin embargo, alcanzando un máximo de 500 nits. La buena noticia es que todos admiten la función Apple Pencil Hover, que antes solo estaba disponible en el iPad Pro.

Procesador

Todo cambia en el frente del procesador, con ambas plataformas recibiendo sólidas actualizaciones. Los Airs pasan del chipset M1 al M2, mientras que los Pros avanzan aún más, intercambiando el anterior M2 por el nuevo M4.

El M1 ya era lo suficientemente potente para la mayoría de las tareas, por lo que pasar al M2 en el Air es una gran noticia para cualquiera que quiera un iPad rápido para juegos y algo de trabajo creativo, y que se mantendrá veloz durante años. Está equipado con una CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos y un Motor Neural de 16 núcleos para manejar características de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Es tan potente que fue la fuerza impulsora de los modelos anteriores de iPad Pro.

Este año, los Pro, sin embargo, están equipados con un poder de procesamiento francamente asombroso. Apple afirma que el nuevo M4 es una de las principales razones por las que los nuevos iPad Pro pueden ser tan delgados y utilizar la pantalla OLED en Tándem.

Construido sobre una arquitectura de 3 nanómetros, cuenta con una velocidad mejorada y gestión energética, todo impulsado por una CPU con cuatro núcleos de rendimiento, seis núcleos de eficiencia y aceleradores de aprendizaje automático de próxima generación. Apple dice que el nuevo M4 ofrece un rendimiento de CPU 1.5 veces más rápido que el M2.

La GPU también ha subido de nivel, con 10 núcleos y varias mejoras de rendimiento que pueden renderizar aplicaciones hasta 4 veces más rápido que el M2. Todo mientras ofrece el mismo rendimiento que ese chip, pero utilizando solo una cuarta parte del consumo de energía.

Sinceramente, el M2 en el Air es más que suficiente para las personas que usan el iPad como un dispositivo cotidiano, mientras que el M4 es hardware verdaderamente de nivel Pro que debería satisfacer incluso a los creadores de iPad más exigentes.

Cámaras

Tenemos que admitirlo, no somos fans de que la gente use iPads para tomar fotos, pero sucede y simplemente tenemos que lidiar con ello. No hay muchas diferencias distintas entre las ópticas disponibles en los modelos Air y Pro, siendo los últimos los que se benefician de algunas pequeñas capacidades adicionales.

Todos vienen con una cámara Wide de 12Mp (f/1,8) con un zoom digital de 5x y Smart HDR 4. Los Pros obtienen un flash True Tone adaptativo como bonificación. En todos los modelos puedes capturar video de hasta 4K a 60fps, cámara lenta a 240fps y lapsos de tiempo con estabilización. Los Pros nuevamente tienen una ventaja, con video ProRes, audio zoom y grabación estéreo. Nuevamente, para la mayoría de las personas, esto no será un problema en absoluto, ya que es principalmente para cineastas.

La cámara frontal es nuevamente estándar en todas las plataformas, con una cámara Ultra Wide de 12Mp (f/2,4) en paisaje que admite zoom de 2x, Centro de escena, flash Retina, Smart HDR 4 para fotos, estabilización de video cinematográfico y un máximo de 1080p a 60fps. Donde difieren las cámaras de los Pros es la inclusión de TrueDepth para Face ID, Modo Retrato y Iluminación de Retrato, además de poder utilizar Animoji y Memoji.

Conectividad

Hay poca diferencia entre los Airs y Pros en términos de conectividad. Todos admiten Wi-Fi 6e, 5G (asumiendo que pagas extra por la conectividad celular), MIMO, Bluetooth 5.3, Gigabit LTE y GPS. Las conexiones físicas son a través del puerto USB-C en los Airs o el Thunderbolt / USB 4 en los Pros, mientras que todos tienen Conectores Inteligentes para los Teclados Mágicos de Apple.

Aquí tienes un desglose de cómo se comparan los modelos iPad Air M2:

A continuación, un desglose de cómo se comparan los modelos iPad Pro M4:

Precio y disponibilidad

Hay varios puntos de precio disponibles, dependiendo de la asignación de almacenamiento, la conectividad celular o el tamaño de la pantalla. Aquí están todas las variaciones, con las dispositivos recibiendo fechas de lanzamiento el 15 de mayo. A continuación de cada lista encontrarás un widget de comparación de precios que muestra las mejores ofertas en tu área.

Por último, la decisión de si comprar el iPad Air M2 o el iPad Pro M4 dependerá de tus necesidades y preferencias específicas. Ambos modelos ofrecen características y potencia excelentes, así que la elección final dependerá de qué valoras más en un dispositivo.

¡Compara los precios y las especificaciones para tomar la mejor decisión!

