Quordle hoy – pistas y respuestas para el miércoles 8 de mayo (juego #835)

Otro día, otro rompecabezas de Quordle para que tu cerebro funcione. O más bien, dos rompecabezas de Quordle, porque ahora también hay la versión Diaria de Secuencia. Tengo pistas para el Quordle estándar a continuación, pero no para la Secuencia porque es (en mi experiencia) un poco más fácil. Pero encontrarás respuestas para ambos en caso de que no tengas tiempo para jugar.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre Quordle hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres saber las respuestas.

Quordle hoy (juego #835) – pista #1 – Vocales

¿Cuántas vocales diferentes hay en el Quordle hoy?

-El número de vocales diferentes en Quordle hoy es 3*.

*Nota que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces también se cuenta como vocal).

Quordle hoy (juego #835) – pista #2 – letras repetidas

¿Alguna de las respuestas de hoy en Quordle contiene letras repetidas?

-El número de respuestas de Quordle que contienen una letra repetida hoy es 3.

Quordle hoy (juego #835) – pista #3 – letras poco comunes

¿Las letras Q, Z, X o J aparecen en Quordle hoy?

-No. Ninguna de las letras Q, Z, X o J aparecen entre las respuestas de Quordle de hoy.

Quordle hoy (juego #835) – pista #4 – letras iniciales (1)

¿Algunos de los rompecabezas de Quordle hoy comienzan con la misma letra?

-El número de respuestas de Quordle de hoy que comienzan con la misma letra es 2.

Si solo quieres saber las respuestas en esta etapa, simplemente desplázate hacia abajo. Si aún no estás listo, aquí tienes una pista más para que sea mucho más fácil:

Quordle hoy (juego #835) – pista #5 – letras iniciales (2)

¿Con qué letras comienzan las respuestas de Quordle de hoy?

– S

– G

– R

– S

Bueno, las respuestas están abajo, así que NO SIGAS DESPLAZÁNDOTE SI NO QUIERES VERLAS.

Quordle hoy (juego #835) – las respuestas

Las respuestas al Quordle de hoy, juego #835, son…

Un Quordle mucho más fácil hoy que el de ayer; este juego es como una montaña rusa en este momento. Dicho esto, no está exento de complicaciones, particularmente el hecho de que SEVERO, RADAR y PEQUEÑO tienen letras repetidas. RADAR tiene dos, por supuesto, y es probablemente la palabra que te cause más problemas hoy.

No sufrí en exceso, porque cuando llegué a él, era la única palabra que podía ver que encajaba, y resolví este Quordle con dos intentos restantes.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y házmelo saber.