Garrick, el club exclusivo para hombres de Londres, vota a favor de aceptar a miembros femeninos.

Uno de los clubes para hombres más antiguos y celebrados de Londres, el Garrick, votó el martes por admitir mujeres como miembros, según dos miembros. La votación puso fin a una disputa de décadas que dividió al club, generó múltiples argumentos legales conflictivos y complicó la vida agudamente para algunos de sus miembros más prominentes. La decisión se produjo después de la última ronda de debate, a veces amargo, que enfrentó a un grupo de activistas comprometidos contra la mayoría de miembros mayores, muchos de los cuales lamentaron que admitir mujeres cambiaría para siempre el carácter del Garrick, bastión del establishment británico. El club no comentó sobre la reunión, que duró casi dos horas, ni sobre los resultados de la votación, y los miembros pidieron no ser identificados porque se les pidió no discutirlo. Dijeron que el debate fue civil y la votación, que se realizó electrónicamente, se realizó rápidamente. El Garrick siempre ha recibido a mujeres como invitadas, incluso en una mesa comunitaria en el majestuoso comedor del imponente edificio del club en Covent Garden. Sin embargo, a las mujeres se les prohibió el acceso al salón de miembros, conocido como Bajo las Escaleras, donde los hombres se reúnen después de cenar para fumar y beber. Mientras que el Garrick no es el único club exclusivamente masculino en Londres, es fácilmente el más estelar, con una lista de miembros que incluye a los actores Brian Cox, Benedict Cumberbatch y Stephen Fry; los músicos Sting y Mark Knopfler; el editor de asuntos mundiales de la BBC John Simpson; y Oliver Dowden, viceprimer ministro de Gran Bretaña. El Rey Carlos III es miembro honorario.